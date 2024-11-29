Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2024

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Подорожание проезда, штрафы для автомобилистов и владельцев газовых плит, а также финансовая поддержка участников СВО — что ожидает россиян в начале зимы?

С 1 декабря 2024 года в России в силу вступят ряд новых законов. Изменения коснутся финансовой и социальной сфер, а также миграционной политики.

Пятый канал собрал основные нововведения первого зимнего месяца.

В России с декабря подорожают билеты на поезда

С 1 декабря РЖД повысит цены на тарифы, поэтому проезд для пассажиров станет дороже. Цена поездки в плацкартных, общих вагонах, купе, СВ и люксовых помещениях увеличится приблизительно на 11,6%, а на грузовые перевозки — на 13,8%.

Теперь расчет тарифов будет основываться не только на потребительской инфляции, но и на промышленной, учитывающей увеличение цен на топливо, электроэнергию и другие ресурсы.

За счет повышения стоимости будут закупаться новые локомотивы и вагоны. В целом за последние три года цена билетов на поезда дальнего следования возросла примерно в 1,5 раза.

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В России с декабря начнут штрафовать за летнюю резину

С 1 декабря 2024 года россияне будут получать штрафы за использование летней резины, независимо от региона, включая даже юг России. Согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, неправомерная попытка передвижения на летних шинах обойдется в 500 рублей или вынесением предупреждения.

Штраф можно будет получить в период с 1 декабря по 28 или 29 февраля.

Он будет применяться к:

легковым и грузовым автомобилям весом до 3,5 тонн;

транспортным средствам с несоответствующими сезонам шинами;

неполноприводным автобусам и грузовикам, которые зимой ездят на летних шинах и не оборудованы цепями противоскольжения;

автомобилям, которые летом оборудованы шипованными шинами.

Билеты в театр и на концерт будут продавать только по паспорту

С 1 декабря в Москве начнется эксперимент, в рамках которого для приобретения билетов на театральные представления и концерты необходимо предъявить удостоверение личности. Это может быть:

паспорт России;

водительские права;

пенсионное удостоверение;

социальная карта москвича;

студенческий билет.

Тот же документ следует показать контролеру перед входом на мероприятие, чтобы подтвердить личность. Такой шаг направлен на исключение случаев, когда кто-то другой использует билет.

Эксперимент будет проходить в 63 театрах и 36 концертных залах столицы, находящихся под управлением департамента культуры. Новые правила будут применяться ко всем мероприятиям с местами для зрителей. В числе участников проекта — театр «Современник», театр Сатиры, театр на Малой Бронной и культурный центр «ЗИЛ».

Стоит отметить, что новые правила продажи билетов будут касаться только мероприятий, запланированных с 15 марта 2025-го и до конца года. Если же билет куплен до 1 декабря, то для входа предъявлять документ не нужно.

Повысятся пенсии для некоторых категорий граждан России

С 1 декабря некоторые группы пенсионеров могут рассчитывать на плановые индексации выплат. В частности, те пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в октябре или ноябре 2024-го, получат проиндексированные выплаты в декабре.

Это связано с тем, что после увольнения с места работы Социальный фонд России автоматически пересчитывает пенсию, учитывая пропущенные индексации, которые не проводились во время работы гражданина России. Таким образом, эти пенсионеры в декабре увидят увеличенную сумму своих выплат.

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Также пенсионеры, которые получают выплаты в начале января, будут иметь право на два начисления в декабре: за декабрь и январь, что обусловлено новогодними праздниками. Пенсия же за январь будет уже с учетом запланированной индексации на 2025 год. Согласно прогнозам, с 1 января 2025-го размеры страховых пенсий и фиксированных выплат увеличатся на 7,3%, что соответствует уровню инфляции.

Традиционное повышение ждет также тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. При этом никаких заявлений писать не нужно: увеличение выплаты производится автоматически.

В России участникам СВО спишут долги по кредитам

В ноябре Госдума приняла закон, обязывающий кредиторов аннулировать долги участников специальной военной операции (СВО). Изменения были внесены в Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам».

Согласно нововведениям, кредитные обязательства отменяются для мобилизованных граждан России, а также для тех, кто служит по призыву (за исключением курсантов военных училищ) и иных лиц, заключивших контракт для участия в СВО. Кроме того, супруги военнослужащих также могут рассчитывать на списание просроченных долгов. При этом данное правило применяется к тем контрактам, которые были подписаны после 1 декабря 2024-го сроком не менее одного года.

Наряду с этим списанию подлежат долги по просроченным кредитам, для которых до 1 декабря 2024-го уже принято судебное решение о взыскании или начато исполнительное производство.

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Кредиторы могут подать в суд только через три месяца после возникновения просрочки, а само рассмотрение дела обычно занимает месяц. Таким образом, участники СВО с просрочкой по кредитам с августа могут рассчитывать на списание долга. Но сумма списываемых долгов не должна превышать десяти миллионов рублей.

Новый закон также расширяет время кредитных каникул для мобилизованных. Военнослужащие должны обратиться к кредитору до конца 2024-го для получения отсрочки платежа. Теперь льготный период составит от 30 до 180 дней.

В России изменится порядок ввоза и вывоза драгоценностей

С 1 декабря вступают в силу новые правила для ввоза и вывоза драгоценных металлов, камней и сырьевых товаров, содержащих эти металлы, в те страны, которые не являются членами Евразийского экономического союза.

Теперь экспорт драгоценных камней из региональных государственных фондов будет осуществляться государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными соответствующими органами власти субъектов России.

Кроме того, для оперативного внесения изменений в прайс-листы на природные необработанные алмазы и проведения мониторинга цен на мировом рынке добытчики обязаны формировать партии алмазов, прошедших сортировку, первичную классификацию и оценку, а также реализацию представительных партий необработанных природных алмазов. Такие меры должны позволить улучшить контроль над рынком и повысить его прозрачность.

Маркировка рыбных консервов в России станет обязательной

С 1 декабря 2024-го в России начнется обязательная маркировка консервов из рыбы и морепродуктов в рамках широкой программы по контролю за товарным оборотом. Это инициатива направлена на борьбу с нелегальной продажей рыбной продукции.

Российское правительство также собирается пересмотреть подход к определению допустимого вылова в международных водах. Ранее этот процесс основывался на международных договорах, однако в свете новых санкций необходимо будет наладить рыболовство в удаленных океанских зонах. С 1 декабря новые нормы будут вводиться на уровне правительства, а Росрыболовство составит список водных биоресурсов, которые подлежат международному регулированию.

Операторы связи в России будут обязаны применять ТСПУ

С 1 декабря операторы связи должны будут, получая лицензии на предоставление услуг, пускать трафик через технические средства, противодействующие угрозам (ТСПУ), которые контролирует Роскомнадзор.

Для получения лицензии, в соответствии с которой обеспечивается предоставление доступа к Интернету, также указываются реквизиты согласованной с Роскомнадзором схемы пропуска трафика. Лицензия может выдаваться на срок до 25 лет, тогда как раньше она могла быть предоставлена только от трех до 25 лет.

Также, если у заявителя нет собственной лицензии на теле- или радиовещание, для получения лицензии на эфиры потребуется представить договор с действующим вещателем.

Предполагается, что мелкие операторы, игнорирующие данные требования, будут вынуждены пересмотреть свои стратегии. А если же для них это окажется слишком обременительным, то такие операторы связи либо объединятся в крупную структуру, либо вовсе уйдут с рынка. Таким образом рынок связи станет более структурированным.

В России увеличатся детские пособия

С 1 декабря для некоторых категорий граждан вырастут пособия по уходу за ребенком. Семьи, получающие детское пособие, назначенное в 2023-м, должны будут переоформить его в декабре 2024-го.

При этом, если за год доходы семьи снизились, размер пособия может увеличиться. В случае финансового затруднения семьи в 2024 году размер пособия может быть увеличен до 75% или 100% прожиточного минимума, тогда как раньше выплата составляла 50% прожиточного минимума.

На пособие могут претендовать беременные женщины, состоящие на учете на ранних сроках беременности (до 12 недель), а также семьи с детьми до 17 лет, соответствующие нескольким условиям:

заявитель и ребенок должны постоянно проживать и находиться на территории России и быть гражданами России;

среднедушевой доход в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Например, в Московской области эта сумма составляет 18 296 рублей.

Следует учитывать, что доход семьи включает в себя заработок взрослых членов семьи, пенсии, стипендии, алименты, пособия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, дивиденды, проценты, выигрыши в лотерею и т. д. При этом не учитываются социальные пособия по беременности и родам, страховые выплаты, выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты и доходы мобилизованных граждан.

Владельцы газовых плит в России могут получить штраф

Владельцы газовых плит будут обязаны платить штраф в размере 1500 рублей в день за перемещение плиты со специально отведенного места на кухне. Закон вступит в силу с 1 декабря. Если после уплаты штрафа плита не вернется на прежнее место, то подачу газа в квартиру прекратят.

Стоить помнить об определенных правилах безопасности, несоблюдение которых может дорого обойтись. Например, о том, что у плит есть срок годности. После 20 лет эксплуатации требуется переустановка, иначе может случиться пожар.

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Не стоит забывать и про исправность газовых шлангов и соединений: их необходимо менять каждые пять лет. Немаловажно помнить о состоянии вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха в помещение.

Противопоказано оставлять газовые плиты без присмотра во время готовки. Рядом с горючими предметами стоит избегать использования огня — на помощь придет стеклянная и жаропрочная посуда, которая предназначена для готовки на газе.

В России появится биометрия для иностранцев

С 1 декабря 2024-го иностранцы, прибывающие в Россию или выезжающие за ее пределы, должны пройти процедуру биометрической идентификации, которая включает фотографию лица и снятие отпечатков пальцев.

Пока это нововведение будет действовать в тестовом режиме и затронет лишь ограниченное количество пограничных пунктов, включая четыре московских аэропорта (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский) и автопункт Маштаково в Оренбургской области. Если эксперимент станет успешным, ожидается, что система будет внедрена на всех границах к лету 2025 года.

Биометрические данные станут основой цифрового профиля мигранта, что упростит им доступ к различным услугам в стране. Биометрическая процедура не станет применяться к гражданам Белоруссии, детям до шести лет, дипломатам и сотрудникам международных организаций, аккредитованных в России.

В России станет запрещено пропагандировать чайлдфри

С 4 декабря вступит в силу закон, запрещающий распространение информации, поддерживающей концепцию чайлдфри. Этот закон будет действовать в отношении различных медиаформатов, включая интернет, средства массовой информации, кинематограф и рекламу. Дети также получат дополнительную защиту от такой информации.

Теперь нарушения данного запрета, включая публичные акции, направленные на популяризацию отказа от родительства или утверждение равенства между рождением детей и отказом от него, повлекут за собой штрафные санкции.

Размер штрафов составит до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч для чиновников и до пяти миллионов для юридических лиц. Исключения предусмотрены для информации, связанной с монашеским образом жизни, обетом безбрачия и аналогичными темами.

Для мигрантов ужесточатся экзамены

С 10 декабря 2024-го начинает действовать новый закон, который вводит обязательное требование о том, что экзамены для мигрантов могут проводиться только государственными учреждениями, внесенными в специальный список, установленный правительством России с предложениями от Минобрнауки с согласованием с МВД и Рособрнадзором. Размер платы за экзамен также будет установлен государственными органами.

Прежде такие тестирования могли проводить коммерческие компании, что часто приводило к различным нарушениям, таким как выдача ответов на экзаменах или подмена участников теста схожими по внешности людьми.

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Закон уточняет, что учреждения, состоящие в перечне, не имеют права передавать свои обязанности по проведению экзаменов третьим лицам или выдаче сертификатов мигрантам о знании русского языка, истории и законодательства России цель которых временное проживание в России, вид на жительство, разрешение на работу или получение патента.