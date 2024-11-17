Владельцев газовых плит предупредили о новых штрафах

Фото: www.globallookpress.com/Виктор Лисицын

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Чтобы их избежать, необходимо соблюдать ряд простых правил.

Владельцы газовых плит будут обязаны каждый день платить штраф в размере 1500 рублей за перемещение плиты со специально отведенного места на кухне. Закон вступит в силу с 1 декабря. Если после уплаты штрафа плита не вернется на прежнее место, то подачу газа в квартиру прекратят.

Стоить помнить об определенных правилах безопасности, несоблюдение которых может дорого обойтись. Например, о том, что у плит есть срок годности. После 20 лет эксплуатации требуется переустановка, иначе может случиться пожар.

Не стоит забывать и про исправность газовых шлангов и соединений: их необходимо менять каждые пять лет. Немаловажно помнить о состоянии вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха в помещение.

Противопоказано оставлять газовые плиты без присмотра во время готовки. Рядом с горючими предметами стоит избегать использования огня - на помощь придет стеклянная и жаропрочная посуда, которая предназначена для готовки на газе.

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