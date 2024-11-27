Светская львица, альпинистка и гуру: на чем зарабатывает Виктория Боня

Фото: Reynaud JulienAPS-MediasABACA/ТАСС

Телестройка, роман с миллиардером, многочисленные пластические операции и духовное просветление. Как девушка из русской глубинки стала звездой и участницей красных дорожек?

Виктория Боня, известная благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», сегодня успешная модель, бизнесвумен и блогер отмечает свое 45-летие.

Светская львица постоянно появляется на мероприятиях в Монако и Каннах, активно строя карьеру в мире моды и бизнеса. Воспитывая дочь от наследника ирландского миллиардера, Виктория делится с подписчиками личным опытом и полезными советами.

Из чего же еще состоит жизнь покорительницы горных вершин и любительницы пластики?

Детство и юность Виктории Боня

www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya

Виктория родом из города Краснокаменска Читинской области. Она родилась 27 ноября 1979-го в в семье шахтера и медсестры. Боня — ее настоящее фамилия, хотя многие на заре карьеры девушки думали, что это псевдоним.

Отец покинул семью, когда девочке было всего два года. Он регулярно отправлял алименты на содержание дочерей (у Виктории есть старшая сестра Ангелина) и не забывал поздравлять их с праздниками, но в их воспитании активного участия не принимал. Девочек воспитывали мама и бабушка.

Боня часто оставалась одна, так как мать целыми днями проводила в больнице, а затем начала заниматься челночной торговлей. Чтобы немного подзаработать, Вика вместе с сестрой собирали и сдавали стеклянные бутылки, зато потом могли позволить себе поход в кино или мороженое.

Вика уже тогда отличалась строптивым характером и не боялась высказывать свое мнение. Мальчишки уважали ее, но побаивались, а девочки называли «губошлепкой». Но будущая модель твердо знала, что покинет этот город и при первой же возможности отправится в Москву.

Карьера телезвезды

С Ольгой Бузовой. © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Москве Виктория Боня сначала работала официанткой в кафе на Старом Арбате, затем трудилась кассиром на Цветном бульваре и секретарем в компании, занимающейся продажей металлопластиковых окон. Параллельно она училась на экономическом факультете в Институте пищевых производств (МГУПП) который окончила в 2003-м.

Виктория также попробовала силы в индустрии моды: участвовала в конкурсе «Краса России» и представляла страну на международном конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах в 2001-м. Хотя подиум девушке не покорился, но она успела завести влиятельного поклонника. Именно он помог ей отправиться в США, где она основала небольшой бизнес и изучила английский язык. По возвращении в Москву Вика поступила в Высшую школу кино и телевидения «Останкино» где получила профессию теле- и радиожурналиста.

Но май 2006-го оказался для Бони по-настоящему судьбоносным. Именно тогда в ее жизни появился проект «Дом-2». Она пришла туда больше ради удовольствия: ее не интересовала слава, так как, по ее словам, она уже имела высокий статус в московском обществе и не ожидала, что проведет на проекте целый год.

Сразу же после начала участия она завела роман со Степаном Меньщиковым, что вызвало недовольство его бывшей возлюбленной Алены Водонаевой. В дальнейшем соперницы еще не раз будут сталкиваться лбами при каждой встрече уже вне телестройки.

В итоге Виктория 338 дней «строила свою любовь» в рамках проекта и ушла в самый его разгар. Благодаря «Дому-2» она стала известной медийной фигурой, что способствовало ее дальнейшему развитию в этой сфере.

Через несколько месяцев Виктория вернулась на ТВ в качестве телеведущей. На кастинге ей снова встретилась ее старая соперница Алена Водонаева, которая также претендовала на это место. Но ее персону отклонили, что, конечно, вызвало еще большую неприязнь между ними. Девушка намекнула, что Боня получила работу благодаря своему телу, что стало катализатором их давнего конфликта. Виктория опровергла эти слухи, назвав очередные нападки Алены проявлением зависти.

Параллельно Виктория Боня вела музыкальные программы и церемонии, приняла участие в проекте «Каникулы в Мексике» и и принимала участие в различных экстремальных шоу. Также она постепенно пополняла свою фильмографию, снимаясь в сериалах «Универ» и «Барвиха» и фильмах «Восемь первых свиданий», «Мексиканский вояж Степаныча» и «Максимальный удар».

Кроме того, в 2008-м модель снялась в клипе Тимати, а позже в роликах Димы Билана, Мити Фомина, Егора Крида и Максим. Вместе с тем Боня не только актриса и модель, но еще бизнесвумен и амбассадор нескольких брендов. Она была лицом таких марок, как Carlo Ramellо, Blossom, Philipp Plein, Tom Farr и других.

Спустя время Виктория начала производство линии джинсовой одежды и занялась продажей купальников, которые рекламировала самостоятельно. Девушку неоднократно ловили на чрезмерном использовании фотошопа, из-за чего товары не всегда соответствовали реальности. Кроме того, ее дизайнерские решения иногда обвиняли в плагиате. Например, одно из платьев было очень похоже на наряд от дизайнера Беллы Потемкиной, при этом стоило вдвое дороже.

Скандалы стали привычным явлением для Виктории. Так, Алена Водонаева снова подлила масла в огонь, когда слила в сеть интимные фото Бони и Степана Меньщикова, сделанные на проекте Дом-2. Виктория всячески отрекалась от этих снимков и подала в суд на издание, опубликовавшее их, и выиграла дело. Несмотря на то, что громкого скандала удалось избежать, Вике все равно пришлось оправдываться перед семьей на тот момент гражданского мужа Алекса Смерфита.

В 2024-м Виктория Боня приняла участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Избежать конфликта не удалось. Модель настроила всю команду против себя, хотя и стала любимицей зрителей.

Личная жизнь Виктории Боня

С бизнесменом Алексом Смерфитом. Сергей Виноградов/ТАСС

Боня неоднократно в интервью заявляла, что она никогда не использовала мужчин ради своей выгоды, а все ее отношения основывались исключительно на любви и взаимной симпатии. В то же время она открыто признает, что ее поклонники — это состоятельные люди, которые балуют ее роскошными подарками и поддерживают финансово.

После переезда в Москву 17-летняя Виктория вступила в отношения с банкиром Евгением Суворовым, с которым познакомилась в клубе. Несмотря на то что он был женат, через девять месяцев он оставил свою семью и стал жить с ней. Поклонник открыл для Вики новые горизонты, отправлял ее на уютные курорты и не скупился на подарки.

Однако через пять лет у мужчины возникли серьезные проблемы с законом: он был арестован за хранение наркотиков и связи с преступным миром. Вика с теплотой вспоминает о своем бывшем партнере, благодаря которому она обзавелась важными контактами в столичном обществе.

Следующий партнер Виктории — предприниматель Сергей Говядин. Их отношения были недолгими: законная жена, узнав о романе, быстро вернула мужа, а Вике по слухам досталась московская квартира, которую ей подарил великодушный любовник.

На проекте «Дом-2» Боню ждал бурный роман со Степаном Меньщиковым. А уже после шоу Вика познакомилась с форвардом московского «Спартака» бразильцем Веллитоном. Однако их отношения осложнились из-за недовольства тренера Валерия Карпина, который не одобрял, что футболист нарушает режим, злоупотребляет алкоголем и проводит много времени в клубах.

Но наибольшее внимание вызвал роман читинской Золушки с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, который стал отцом ее дочери Анджелины. Как рассказывала сама Виктория, они встретились на светской вечеринке. Парень оказывал ей всяческое внимание, но Боня его проигнорировала, чем и вызвала его интерес. В дальнейшем их общение переросло в романтические встречи. Сначала родители Алекса не одобряли выбор сына, но после известия о беременности девушки их мнение изменилось.

Незадолго до родов Боня переехала в роскошный дом семьи Смерфитов в Монако, где собиралась стать хозяйкой. Однако скандал с интимными фотографиями дошел и до княжеского государства, что серьезно омрачило репутацию будущей невестки. После этого Алекс и Вика решились на переезд в отдельную квартиру, а в 2017-м тихо расстались. По словам Бони, причиной разрыва стали его инфантильность и неготовность к семейной жизни, а также ее занятость на работе и частые поездки.

Но в более поздних интервью модель уже заявляла, что Смерфит хотел иметь много детей, а она жила лишь работой. Поэтому молодой человек чувствовал себя одиноко и даже звал ее под венец, но она сама отказалась. В связи с этим поклонники телезвезды сочли ее слова за явную выдумку и желание набить себе цену. Но поговаривают, что девушка просто надоела Алексу, и он нашел ей замену.

Чуть позже светская львица дополнила историю их романа некоторыми подробностями, заявив, что Смерфит и вовсе оказался жмотом, который не платит ни алименты на дочь, ни покрывает ее потребности. Со слов девушки, он забрал у нее даже машину на которой она передвигалась. Поэтому ей приходится усердно работать и платить за все из своего кармана.

Вернувшись к статусу самостоятельной женщины, Боня начала роман с американским юристом Алленом Джеффри Бейером и даже переехала к нему в Лос-Анджелес. Вскоре ее новым избранником стал французский миллионер Пьер Андюран, с которым она в 2018-м позировала на красной дорожке Каннского фестиваля.

Спустя некоторое время Виктория снова появилась с Бейером, заявив, что отношения с Пьером были лишь пиар-акцией, а сам француз оказался жадным и несемейным человеком. Затем в ее блоге появились снимки с теннисистом Маратом Сафиным, намекающие на возможный роман. Но это не привело к чему-то большему.

«Не впущу нищебродов»: Боня перечислила качества желаемого избранника

В 2024-м Боня поделилась подробностями нового расставания. Оказалось, что девушка разорвала отношения с бизнесменом Русланом Гасановым. На протяжении двух лет она держала свои чувства к нему в секрете, поскольку тот все это время состоял в браке с другой женщиной.

В октябре 2023-го пара начала появляться на публике и делиться совместными снимками. Боня утверждала, что не давила на партнера с просьбой о разводе, а лишь поддерживала с ним дружеские отношения. По ее словам, Гасанов сообщил супруге о намерении расстаться. Она также добавляла, что процесс развода затянулся из-за действий жены предпринимателя.

В ноябре 2023-го Виктория даже анонсировала предстоящую свадьбу с Гасановым, но мероприятие так и не состоялось. Позже звезда рассказала о причинах разрыва с мужчиной, отметив, что тот безосновательно ее ревновал и пытался контролировать. Также выяснилось, что именно ради него она прибегнула к пластической операции, так как молодой человек на 13 лет ее моложе.

«Я сделала пластику, чтобы соответствовать его возрасту и не выглядеть старухой», — заявляла тогда Виктория.

В преддверии своего юбилея Боня сделала уверенное заявление. Телеведущая высказала, что в ее жизни нет места нищебродам. Звезда объяснила, что имеет в виду не только финансовое благополучие будущего кандидата, но и духовную составляющую. Ее избранник должен быть идеальным во всех областях. Мужчина ее мечты обязан быть интересным собеседником, с которым можно обсуждать разнообразные темы, делиться мыслями и чувствами.

Виктория также акцентировала внимание на важности стремления к постоянному развитию, утверждая, что это критически значимый фактор для успешных отношений. Сейчас же модель наслаждается одиночеством и подыскивает нового избранника.

Скандалы и пластические операции Виктории Боня

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Виктория Боня активно использует социальные сети для продвижения своих многочисленных проектов. Ее аудитория превышает десять миллионов подписчиков, что вызвает зависть у многих звезд.

Она с удовольствием делится с фолловерами секретами красоты, проводит занятия по фитнесу и ведет откровенные беседы. Особенно популярным стал ее онлайн-курс «Женщина на миллион», где Вика делится рекомендациями о том, как научиться любить себя, обрести уверенность и притягивать «правильных» мужчин. Она не скрывает, что сама продолжает развиваться и стремится к новым знаниям.

В последнее время ее заинтересовали исследования о работе мозга и подсознания; для этого она прослушала курс лекций известного автора Джона Кехо. Чтобы глубже понять свое подсознание, Вика посетила джунгли Перу, где общалась с шаманами и принимала участие в церемонии с напитком аяхуаска. Две недели она не выходила на связь, что вызвало беспокойство у подписчиков. О своих приключениях блогер рассказала на одном из фдеральных каналов, чем вызвала критику противников галлюциногенов. А благодаря рекомендациям по выбору литературы в сфере самопознания стала родоначальницей бонизма. Так коллеги телеведущей называют в шутку ее философские убеждения.

Читайте также Миллионы на ветер и дыра в щеке: Боня подала в суд на пластического хирурга матери

Это не единственный скандал звезды «Дома-2». Так, в 2020-м, в период карантина из-за коронавируса, Боня не раз делилась взглядами на искусственное происхождение COVID-19 и предполагала, что вышки 5G способствуют распространению вируса. Она сравнивала вакцинацию с внедрением чипов, опираясь на мнения различных психологов и псевдоцелителей, активно обсуждающих темы в Интернете.

Заявление модели о том, что пандемия поможет очистить планету, вызвало бурю эмоций, и даже если человечество сократится наполовину, это, по ее мнению, будет благом для Земли. Однако спустя год заядлая противница «чипирования» была вынуждена сама сделать прививку. Проживая в Европе, она столкнулась с серьезными ограничениями в путешествиях и работе, что и заставило ее оправдываться перед подписчиками. В другом посте она пояснила, что критикует не саму вакцину, а именно принудительную вакцинацию.

В 2023-м Виктория вновь оказалась в центре обсуждений из-за неудачной пластики лица, сделанной в США за 250 тысяч долларов. Операция длилась 14 часов и включала множество манипуляций: подтяжку лица, изменение формы глаз, установку имплантов в скулы и увеличение губ. Сама же девушка была в восторге от результатов, несмотря на хейт в ее сторону, и даже предлагала платную подписку желающим первым увидеть ее обновленное лицо.

Затем блогер уговорила свою маму тоже лечь под нож хирурга. Результат оказался плачевным. У женщины остались жуткие шрамы, а врач оказался шарлатаном. Боня незамедлительно подала на него в суд. У самой светской львицы спустя время кожа на лице стала собираться в гармошку, появились бугры, которые блогер продемонстрировала в соцсетях и заявила, что это все нужно переделать.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров намекнул, что экс-звезда «Дома-2» будет делать операцию в его клинике. В соцсети он опубликовал фото со знаменитостью и оставил интригующий комментарий.

«Проконсультировались. Скоро приступим…», — написал Хайдаров.

Zuma/TASS

Кроме того, вот уже десять лет артистка появляется на Каннском фестивале, но практически каждое ее появление не обходится без скандала. Например, в 2022-м Боню выгнали с мероприятия из-за ее провокационного образа. Она появилась на красной дорожке в мужском смокинге с бабочкой и с нарисованными усами. В руках у нее был клатч с надписью на английском языке о том, что в мире не было бы войн, если бы мужчины рожали. Но организаторы не оценили столь смелое заявление и выпроводили звезду.

Что касается каннского аутфита звезды в 2024-м, то он также подвергся критике за излишний страусиный вид и открытые руки, которые выдают истинный возраст. Но Боня и тут нашла, что ответить злым хейтерам, рассказав, что ее образ похвалила сама супермодель Белла Хадид.

Но не только за внешний вид осуждают теледиву, но и за то, что она якобы или сама покупает свое появление в Каннах, или продает билеты на фестиваль за несколько миллионов другим. При этом Боня отмечает, что если она составит компанию клиенту и подберет лук, то стоимость будет в два раза выше.

Сейчас Боня продолжает активно вести социальные сети, публикуя видео и фото, призывая заниматься ментальным и физическим здоровьем в том числе с помощью нетрадиционной медицины. Несмотря на критику за такое странное поведение, она считает, что достигла нового уровня, до которого другим еще предстоит вырасти.

При этом ее не напугала даже госпитализация после употребления психоделических кактусов. Пару лет назад девушка публиковала в социальных сетях ролики с больничной койки. На видео она выглядела очень ослабленной и вялой, находясь под капельницей.

Фанаты тут же связали ее недомогание со странными увлечениями. Боня подружилась с шаманом из Перу и делилась, что под его руководством пробовала некий напиток из кактуса. А за несколько часов до госпитализации она рекламировала в соцсетях духовную практику, обещав подписчикам исцеление от всех болезней.

Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее уже дразнила Боню из-за ее увлечения галлюциногенными кактусами, не упустила возможности снова уколоть подругу. В Telegram она разместила скриншот о госпитализации Бони после употребления кактуса и спросила: «Как проходят ваши выходные?». Боня ответила, что проходит курс капельниц, готовясь к восхождению на гору, добавив, что капельницы — хорошая профилактика от горной болезни.

Боня — альпинистка

ВКонтакте/Виктория Боня/victoriabonya

Телеведущая продолжает покорять не только красные дорожки в Каннах, но и вершины в Гималаях. в 2024-м девушка совершила восхождение на гору Амадаблам, высота которой достигает более пяти тысяч метров. Это достижение она посвятила своей дочери.

При этом Боня не является профессиональной альпинисткой, но любовь к горам и риску заставляют ее возвращаться туда снова и снова. Блогер за время своего пребывания в Гималаях пережила немало трудностей, в том числе тяжелейшую акклиматизацию и проблемы с желудком.

Читайте также Боня покорила гору высотой более пяти тысяч метров

По словам Бони, она все это делает в целях саморазвития, ведь горы дают знания, к которым человек готов. В 2023-м звезда уже пыталась покорить Гималаи, но тогда ее подвело здоровье, и восхождение пришлось отложить. Но и здесь нашлось место хейтерам, которые не верят ее историям, предположив, что она инсценирует все восхождения ради хайпа.

Но это не останавливает блогера, поскольку теперь она планирует покорить Эверест. Вершина Джомолунгмы или Эвереста является самой высокой точкой на Земле. А еще она считается одной из самых сложных для покорения гор. Даже профессиональные альпинисты не всегда добираются до высоты 8848 метров. Для многих попытки взойти на этого «великана» закончились печально. Сложность представляют не только рельеф, но собственно высота, на которой изменяется пропорциональный состав воздуха. А из-за недостатка кислорода может и вовсе возникнуть высотная болезнь. Остается пожелать ей удачи.