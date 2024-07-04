«Не оплачивает ничего»: Боня раскрыла всю правду о бывшем бойфренде

Фото, видео: Shootpix/ABACA / ТАСС; Telegram / Виктория Боня / v_bonya; 5-tv.ru

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По словам звезды Алекс Смерфит не поддерживает их с дочкой.

Телеведущая Виктория Боня после расставания с миллионером Алексом Смерфитом самостоятельно оплачивает потребности дочери Анджелины. Бизнесмен же, по ее словам, никак им не помогает. Об этом звезда «Дома — 2» рассказала в своем Telegram-канале.

«Когда я приехала в Монако вместе с Александром и мы решили, что будем создавать семью, рожать ребенка, первое время мы платили за квартиру 50 на 50. Был какой-то у нас диалог, где я ему сказала, послушай, я плачу так же, как и ты! И тогда, через какое-то время, он сказал: „Я буду сам платить“. У него какая-то была мужская гордость», — рассказала Боня.

Роды пара тоже оплачивала пополам. Телеведущая и бизнесмен в сумме отдали 15 тысяч евро. А за весь период отношений, по словам Бони, мужчина вручил ей подарки стоимостью примерно три тысячи евро всего два раза.

«Когда мы разъехались, он три месяца или полгода должен был оплачивать квартиру — он не платил, после этого даже забрал машину. Он не оплачивает ничего, никаких переездов моих с Анджелиной, если мы вылетаем, даже когда она ездит кататься на лошадях», — сообщила Боня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня поделилась интимными откровениями.