Болгарин превратился в армянина: Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Быковский; 5-tv.ru

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Филипп Киркоров поделился подробностями своего происхождения. Почему он решил сделать это именно сейчас, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну. Правда, что на самом деле у народного артиста РФ другая фамилия? И почему он много лет держал в секрете свое происхождение? Зачем певец постоянно меняет имидж? Настоящие ли татуировки у короля эстрады? И с какими трудностями он столкнулся на съемках нового клипа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В такой суете я и живу. Но это не мешает мне любить и достойно нести в своем сердце тех, кто подарил мне жизнь», — заявил исполнитель.

Недавно Филипп Киркоров выложил у себя на странице снимок свидетельства о браке родителей. Подписчики не поверили глазам: согласно документу, ровно 60 лет назад мать певца Виктория Лихачева вышла замуж за Бедроса Крикоряна. Оказалось, что у самого знаменитого болгарина российской эстрады армянские корни. Артист никогда это не афишировал. А теперь с удовольствием рассказывает историю своей семьи.

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«Сегодня, наоборот, надо гордиться своими корнями, своими предками. И если есть лишний повод, напомнить о том, кто у тебя предки, откуда ты родом. Я вырос в черноморском городе Варна, Болгария. Вокруг меня столько друзей из Армении. До сих пор мои ближайшие друзья — армяне. Великие певцы мировой культуры — армяне: Шарль Азнавур, Шер. Даже светские, такие, как Ким Кардашьян», — объяснил певец.

Киркоров считает, что именно от предков ему досталась любовь к ярким и эффектным нарядам. Никто в шоу-бизнесе не меняет имидж так часто, как Филипп Киркоров. При этом за 40 лет на сцене он успел побывать длинноволосым брюнетом, блондином с короткой стрижкой, заплетал африканские косички, хвастался благородной сединой, носил парики и экстравагантные шляпы.

«Это маскарадная деталь костюма: парик, шляпа, браслет, накидка. Это атрибут, который помогает мне раскрыть образ того или иного периода, той или иной песни. В моей карьере было очень много таких образов. И это здорово», — уточнил артист.

Два года назад Киркоров в очередной раз всех поразил. Он сильно похудел, сделал сразу несколько пластических операций и стал выглядеть гораздо моложе.

«Что за красавец вообще посмотрите. Все настоящее?» — сказала певица Алсу.

«Конечно, я считаю, что Филипп Киркоров, как и Стас Михайлов, кстати, выглядит сейчас лучше, чем десять лет назад», — выразила мнение продюсер Яна Рудковская.

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«Филипп на пике своей формы. Мне кажется, он так хорошо вообще в принципе в жизни не выглядел, как сегодня», — подчеркнул светский журналист Феликс Грозданов.

Новой фигуры Филиппу Киркорову показалось мало. Он решил покрыть практически все тело татуировками. Коллеги восхищались его силой воли. Ведь выдержать столько болезненных сеансов под силу не каждому.

«Это, опять же, большой стресс для организма. Может быть и болевой шок, и обмороки, и многое-многое другое. К татуировкам нужно подходить ответственно и не насиловать организм. Если человек, допустим, понимает, что он терпеть больше не может, лучше остановиться и продолжить в другой раз», — объяснил татуировщик Владимир Ермак.

«У него до 56 лет не было ни одной татуировки на теле. А тут, когда он обрел мускулистое тело, эту фигуру, решил нанести на себя эти арт-объекты», — рассказал хирург Тимур Хайдаров.

Но были и те, кто сомневались, что поп-король готов ради красоты на такие жертвы.

«Все эти рисунки, все эти наколки у него ненастоящие. Это все краска хорошая, все смоется», — уточнил журналист Грозданов.

«Я всегда говорю: всем, у кого в жизни плохо, они пытаются цепляться за меня. А тем, у кого хорошо, им не до меня. Я живу в свое удовольствие, получаю от жизни радость. Чего и всем, собственно говоря, желаю от души», — заявил исполнитель.

К тому же Филипп Киркоров никогда не жалеет денег на концертные костюмы и шоу. Певец уверен: чтобы оставаться на вершине, надо постоянно удивлять поклонников. Даже если ради этого придется раскрывать семейные тайны.