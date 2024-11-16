Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Певица с самого начала сольной карьеры старалась следовать собственным принципам.

Популярная певица Ольга Бузова в начале музыкальной карьеры отказала в дуэте Филиппу Киркорову. Она мечтала добиться высот самостоятельно и не хотела пользоваться славой знаменитого коллеги. Об этом Бузова рассказала 5-tv.ru на премьере сольного концерта «Под звуки поцелуев».

Свою первую песню Бузова выпустила целых восемь лет назад. На пути к успеху артистке пришлось пережить многое, в том числе и хейт, непонимание близких, а также неуверенность в своем деле и страх.

Несмотря на все преграды, она уверенно двигалась к цели. Кроме того, певица никогда не желала пользоваться «дарами» коллег и стремилась достичь всего своими силами. Именно поэтому она отказывала в дуэтах всем желающим, даже прославленному Филиппу Киркорову. В 2017 году музыкант предложил начинающей исполнительнице записать совместный трек.

«Я не дуэтный артист. В свое время я стольким отказала… Самому Филиппу Киркорову в 2017 году. Я не подтвердила с ним дуэт, потому что мне хотелось добиться всего самостоятельно. Это был такой для меня шок, что сам Филипп хочет со мной спеть», — поделилась Ольга.

Однако она подумала наперед о слухах, которые могли бы возникнуть после выхода композиции и поспешила отказаться, сосредоточившись на сольной карьере.

«Я сказала „нет“. Я пока не добьюсь высот, не выпущу свой альбом, не соберу свой первый сольник — ни о каких дуэтах вообще и речи не может быть. Поэтому я такой человек — артист сольного жанра. Ну я и собственница. Свое никому не отдам», — пошутила певица.

Артистка также отметила, что порой, разумеется, дуэты в ее жизни случаются. Например, в 2018-м она выпустила песню «Поцелуй на балконе» с Лешей Свиком — Бузовой тогда искренне понравился голос коллеги. А в этом году проявил инициативу Олег Майами — с ним исполнительница хита «Мало половин» с удовольствием выпустила трек «Такси».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему никто не верил в успех Бузовой.