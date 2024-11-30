Утрата дня 30 ноября: кто сегодня умер

Фото: 5-tv.ru

Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 30 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 30 ноября.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США, умер 6 лет назад

© РИА Новости/Руслан Кривобок

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в Милтоне, штат Массачусетс, в семье известного банкира и сенатора Прескотта Буша. С молодости он проявлял выдающиеся лидерские способности — отлично учился, занимал должность президента старших классов, был секретарем студенческого совета и капитаном бейсбольной и футбольной команд.

По окончании школы Буш поступил в Йельский университет, но обучение не началось, поскольку он ушел на фронт Второй мировой войны. На фронте служил в летных воисках, был самым молодым летчиком. После капитуляции Японии в сентябре 1945-го он был награжден за свои заслуги и уволен. Всего через неделю после возвращения с фронта Буш вступил в брак с Барбарой Пирс и возобновил обучение в Йельском университете.

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Получив диплом Йеля, Буш вместе с семьей переехал в Техас, где основал свою нефтяную компанию. К 40 годам его капитал достиг миллиона долларов. Прибыль от бизнеса помогла Бушу накопить средства для участия в выборах в Конгресс. В 1966-м он стал конгрессменом, что положило начало его успешной 40-летней карьере на государственной службе.

В 1976-м во время президентства Джеральда Форда, Буш получил назначение на пост директора ЦРУ.

20 января 1989 года, он сменил Рональда Рейгана на посту президента США, став вторым в истории вице-президентом, который занял кресло главного управленца страны.

После завершения президентских полномочий Буш, которому было 69 лет, практически ушел из политики. Он активно поддерживал кандидатуру своего сына на президентских выборах. Когда Джордж Буш-младший выиграл выборы и в 2001 году стал 43-м президентом, его отцу присвоили титул «старший».

У Джорджа Буша-старшего осталось пятеро детей, 17 внуков и восемь правнуков. В результате брака с Барбарой у него родилось шесть детей, однако одна дочь скончалась от болезни в раннем детстве.

Джордж Буш умер 30 ноября 2018 года от остановки сердца.

Эльдар Рязанов — кинорежиссер, умер 9 лет назад

© РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Рязанов Эльдар Александрович родился 18 ноября 1927 в Самаре.

В 1950 году Рязанов завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа. Свой путь в кино начал как документалист. Дебют в игровом кино состоялся с музыкальным ревю «Весенние голоса», однако широкую известность ему принесла одна из самых успешных отечественных комедий 50-х — «Карнавальная ночь», которая была награждена дипломом Международного кинофестиваля в Эдинбурге в 1957-м.

Дальше его карьера развивалась так же успешно — множество любимых зрителями картин снял этот выдающийся режиссер, среди них такие картины как: комедия положений «Девушка без адреса» и водевиль «Гусарская баллада». Экспериментальным проектом стала лента «Дайте жалобную книгу», в которой традиционный для того времени сатирический сюжет был снят в черно-белом исполнении с максимальной реалистичностью, напоминающей документальное кино.

Фильм «Берегись автомобиля» представлен в форме иронической притчи, отличающейся от характерного для советского кино тех лет жанра трагикомедии, и рассказывает о личной трагедии идеалиста, старающегося создать свою утопию на моральных принципах советской системы.

Трагикомедии «Зигзаг удачи» и «Старики-разбойники» символизировали прощание с иллюзиями 60-х. Эксцентрическая комедия с погонями и трюками «Невероятные приключения итальянцев в России» также выделяется в творчестве того времени. Лирика и сатира слились в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».

Одним из ключевых элементов фильмов Рязанова выступает музыка, которая формирует уникальную атмосферу и зачастую добавляет дополнительные смысловые оттенки.

На протяжении долгого времени Рязанов поддерживал творческое сотрудничество с композитором А. П. Петровым, который создал музыку для таких фильмов, как «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Небеса обетованные» и других. Множество песен из кинолент Рязанова стали известны и любимы народом.

Автор и соавтор сценариев как для своих, так и для других фильмов, а также текстов песен к многим из них. Участвовал в съемках эпизодов. Создатель и режиссер более 200 телевизионных программ.

Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года от острой легочной и сердечной недостаточности.

Юрий Яковлев — актер, умер 11 лет назад

© РИА Новости/Владимир Вяткин

Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в Москве.

В 1937-м родители расстались, и Юра остался с матерью. Осенью 1941-го их дом был эвакуирован, и семья переехала в Уфу, где мальчик начал трудиться в госпитале, в котором его мать работала медсестрой. В 1943-м они вернулись в разрушенную Москву.

Юный Яковлев устроился на должность заправщика, позже — мастера по ремонту автомобилей в посольстве США. После окончания вечерней школы он планировал поступать в Институт международных отношений, чтобы стать дипломатом, но в итоге выбрал актерство.

Юрий подал заявление в училище имени Щукина, где приемная комиссия не проявила особого интереса к нему. Он уже был в отчаянии, однако Цецилия Мансурова, набирая курс, настояла на его принятии.

Учеба давалась ему нелегко, но под наблюдением преподавателя Яковлев вскоре преуспел и к концу обучения зарекомендовал себя как перспективный актер. Ничего удивительного, что выпускника Щукинского училища быстро пригласили в Академический театр имени Евгения Вахтангова, и вскоре он стал одним из ведущих артистов.

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В 1952 Яковлев начал свою карьеру на большой сцене. В первых спектаклях он исполнял роли эпизодических персонажей, например, жандарма в адаптации «Отверженных» по мотивам романа Виктора Гюго. Вскоре, в следующем году, молодому актеру стали доверять роли второго плана в спектаклях «Европейская хроника» и «Макар Дубрава», а затем — главную роль в пьесе Сергея Михалкова «Раки». Он блистательно сыграл проходимца Ленского, что вызвало восторг у зрителей и критиков.

В последующие годы Яковлев брал участие во множестве спектаклей, прерваться лишь на период с 1954 по 1962 год, когда активно снимался в кино. В 1968-м он исполнил роль Егора Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты», что принесло ему признание. Ближе к концу 60-х артист стал одним из ведущих в Театре имени Евгения Вахтангова.

Благодаря таланту и известности его спектакли собирали полные залы. Яковлеву поступали предложения от множества театров, включая МХАТ и Малый театр, но он предпочёл остаться в родном театре.

На протяжении 60 лет работы в Вахтанговском театре Юрий Васильевич сотрудничал с различными актёрами и режиссёрами — от Владимира Этуша до яркого Романа Виктюка. Последнюю театральную роль артист исполнил в спектакле «Пристань» в 2011 году, сыграв более 50 ролей в разных жанрах.

В 1961 году актер принял участие в съемках фильма Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Благодаря эффектной работе над этой картиной, Яковлева пригласили сыграть поручика Ржевского в следующем проекте Рязанова «Гусарская баллада», который вышел в 1962 году и сразу же завоевал популярность. Комедия собрала почти 50 миллионов зрителей.

Благодаря его великолепному голосу, Яковлев часто получал предложения по озвучиванию художественных и документальных фильмов, аудиозаписей и мультфильмов.

Актер был в браке три раза, причем его последний союз продолжался целых 40 лет. Стоит отметить, что дети и внуки Юрия Васильевича выбрали для себя карьеру в актерском искусстве, продолжая семейные традиции.

Юрий Яковлев умер 30 ноября 2013 года из-за сердечного приступа.

Пол Уокер — актер, умер 11 лет назад

Lisa O'Connor/ТАСС

Пол Уокер родился 12 сентября 1973 года в Глендейле, расположенном в пригороде Лос-Анджелеса.

Первые шаги в кинематографе Пол сделал в трехлетнем возрасте, когда стал моделью для рекламы подгузников Pampers. Став подростком, он уже успел сняться в рекламе и телешоу, а в тринадцать лет получил роль в фильме «Чудовище в шкафу». Его талант заметили, и вскоре он был номинирован на премию Young Artist Awards трижды за свои роли.

Началом успешной карьеры и широкой известности для Пола Уокера стали фильмы «Тэмми и Ти-Рекс», «Встречайте Дидлов» и «Плезантвиль».

Наиболее заметным был Пол Уокер в картине «Плезантвиль», где он исполнил небольшую роль. Несмотря на кассовый провал, фильм получил положительные отзывы критиков, особенно за актерскую игру.

В 1999-м на экраны вышла романтическая комедия «Это все она», представляющая собой уникальную интерпретацию пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». В этом проекте Пол исполнил роль второго плана. Фильм завоевал популярность среди молодежи и был отмечен наградами Teen Choice Award и MTV Movie Awards. Следующей удачной работой Пола стала роль в комедии «Студенческая команда», которая также имела успех у зрителей.

В 2001-м жизнь Пола Уокера радикально изменилась, и он стал центром внимания как журналистов, так и критиков. У актера появилось множество новых поклонников, ведь его участие в фильме «Форсаж» принесло ему огромную известность. Пол исполнил роли во всех последующих частях «Форсажа». В том же 2001 году американский журнал People включил его в рейтинг самых привлекательных людей мира.

Уокер также снялся еще в нескольких успешных кинолентах, принесших ему любовь зрителей. Например, в фильме ужасов «Ничего себе поездочка», в приключенческом фильме «Добро пожаловать в рай!», где ему удалось продемонстрировать свои навыки пловца.

В дальнейшем Пол Уокер начал экспериментировать с различными жанрами. Фильмы «Ноэль» и «Беги без оглядки» позволили ему проявить свои способности в драматическом актёрском амплуа. Одной из самых запоминающихся его ролей стала игра Хэнка Хансена в военной драме Клинта Иствуда «Флаги наших отцов», вышедшей в 2006 году.

В 1998 году, находясь на отдыхе на Гавайях, Пол встретил Ребекку Сотерос. Их краткосрочный, но страстный роман завершился рождением дочери. Мэдоу Рэйн, дочь актера, прожила с матерью на Гавайях до 13 лет. Время от времени Уокер забирал девочку на каникулы в Санта-Барбару. В 2011 году Мэд переехала к своему отцу. Пол очень любил ее и не раз упоминал в интервью, что она — его лучший друг. После его трагической гибели все его активы, оцененные в 25 миллионов долларов, перешли к Мэдоу, его единственной дочери.

30 ноября 2013 года Пол Уокер и его товарищ Роджер Родас отправились на мероприятие, организованное фондом Reach Out Worldwide, целью которого было собрать средства для поддержки жертв тайфуна «Хайян» на Филиппинах. Роджер находился за рулем, а Пол занимал пассажирское место. Во время движения автомобиль потерял управление, сначала столкнулся с фонарным столбом, затем с деревом и вскоре загорелся.

Пламя, возникшее в результате аварии, окончательно лишило шансов на спасение и Пола, и Роджера. Инцидент произошел днем, когда видимость была хорошей. Следствие установило, что основным фактором, приведшим к аварии, стало значительное превышение разрешенной скорости движения.

Оскар Уайльд — писатель, умер 124 года назад

© РИА Новости

Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года в семье, известной среди аристократии. Его отец, Уильям Уайльд, был медицинским работником, специализировавшимся на оториноларингологии, и в 1864 году стал рыцарем. Мать, Джейн Франческа Уайльд, активно выступала за права ирландского народа и поддерживала революционные движения.

Оба родителя имели увлечение к литературе: отец занимался написанием исторических и археологических трудов, а мать творила стихи. В их доме регулярно проводились литературные салоны, где встречались представители медицинской и культурной элиты страны.

Получив прекрасное образование, Оскар обладал выдающимися способностями к чтению и остроумию. По окончании учебного заведения в 17 лет, Уайльд был удостоен золотой медали и поступил в Тринити-колледж.

Зарожденная во время школьных лет любовь Оскара к древнегреческой культуре углубилась в колледже. Он погрузился в детальное изучение античной истории, эстетики и древних языков. Постепенно знания, которые он получил, начали реализовываться в его жизни. Его стиль поведения, мода, увлечение эллинизмом, скептицизм и самоирония — все это стало основой его дальнейшей славы и формировалось под влиянием приобретенных знаний.

Через три года талантливого студента переводят в Оксфорд, где окончательно формируется его стиль как безукоризненного денди. В Оксфордском университете у Уайльда складывается отношение к прекрасному. Моральные ценности перестают быть единственным мерилом красоты. Важным наставником, оказавшим влияние на его мировосприятие, стал Джон Рескин — английский писатель и теоретик, сыгравший значительную роль в литературных направлениях конца XIX века.

Во время учебы Оскар впервые отправляется в любимую Италию и Грецию, и, вдохновлённый этими поездками, пишет свою первую поэму «Равенна», за которую получает университетскую премию.

В возрасте 24 лет Уайльд переезжает в Лондон, где быстро завоевывает популярность в светских кругах благодаря своим ироничным высказываниям и экстравагантному стилю. Его вкус и манера жизни становятся образцом для подражания среди интеллигенции и аристократии. Молодежь стремится следовать примеру своего кумира, а его остроумные шутки становятся настоящими цитатами.

В начальный период своего литературного пути Оскар Уайльд сосредоточен преимущественно на поэзии, временами создавая эссе на темы эстетики. С 1882 по 1883 год он проводит время в США, путешествуя с лекциями о танцах. Американцы были очарованы его харизмой и умом, и вскоре Уайльд завоевал множество поклонников на новом континенте.

По возвращении в Европу он отправляется во Францию, чтобы окунуться в ее литературную среду. Позже, вернувшись на родину и создав семью, Оскар начинает писать сказки, вдохновленные своими детьми. Его сборники «Счастливый принц» и «Гранатовый домик» включают такие известные произведения, как «Мальчик-звезда» и «Соловей и роза», и в этот период слава Уайльда в Англии достигает апогея.

В возрасте 33 лет Уайльд начал писать свои первые значительные произведения. Стартовав с созданием рассказов «Преступление лорда Артура Севила», «Кентервильское привидение» и «Сфинкс без загадки», он вскоре приступил к своему главному произведению — роману «Портрет Дориана Грея», который был издан в 1890 году. Реакция современников на книгу была неоднозначной.

Хотя автор преследовал воспитательные цели, труда не был принят высшим обществом, которое назвало роман аморальным. Однако более простые читатели отнеслись к произведению с восторгом. После скандала, вызванного публикацией единственного романа, Оскар Уайльд выпустил драму «Саломея», оказавшую значительное влияние на развитие декадентского искусства. Эта пьеса также вызвала противоречивые отклики и долгое время не ставилась на сценах Великобритании.

В начале 90-х годов Оскар Уайльд создает ряд комедий для театральной сцены, которые получают свое воплощение на подмостках Лондона. С юных лет Оскар отличался склонностью к влюбленностям. Однако в 27 лет он встречает Констанцию Ллойд, дочь ирландского адвоката, и после страстного трехлетнего романа они становятся супругами. Вскоре в семье этого лондонского денди появляются двое сыновей — Сирил и Вивиан, которые родились с незначительной разницей во времени.

Спустя несколько лет после вступления в брак между Оскаром Уайльдом и его супругой началось отчуждение. Вероятно, этому способствовала незавершённая лечение венерической болезни писателя. Уайльд стал жить отдельно от семьи, а вскоре изменил свою ориентацию. Одним из первых его мужчин-компаньонов оказался Роберт Росс, долгое время работавший его личным секретарем.

В начале 1900 года Оскар заразился инфекцией уха, которая вызвала менингит. Воспаление мозга привело к его смерти 30 ноября того же года.