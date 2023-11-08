Крутой старт кинокарьеры: как сложилась судьба главных звезд фильма «Форсаж»

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки », 2001 г.

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В 2023 году на экраны вышел десятая часть легендарной серии с ослепительно звездным составом. Но фанаты увидели не всех героев первого фильма.

Криминальный боевик «Форсаж» зрители увидели в 2001 году. Для многих артистов это был отличный старт, они впервые искупались в лучах славы и продолжили покорять Голливуд, причем вполне успешно. В 2023 году на экраны вышла десятая часть популярной франшизы. Актерский состав невероятный: неизменные Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и Лудакрис, а также Джейсон Момоа, Джон Сина, Шарлиз Терон, Натали Эммануэль, Джейсон Стэйтем, Бри Ларсон и даже сын Клинта Иствуда Скотт.

Первый состав, стоит отметить, хорошо сохранился, немногие выбыли из команды. Сегодня они старые приятели и коллеги, а когда-то — вместе делали первые шаги в большом кино. В далеком 2001-м дуэт Вина Дизеля и Пола Уокера был назван лучшим за год. Во втором фильме Дизеля не было, так как он запросил слишком большой гонорар. Но в 2006-м вернулся, его лицо украшает афишу и сегодня. Как развивалась карьера актеров и чем они известны сейчас — в материале 5-tv.ru.

Пол Уокер

www.globallookpress.com /Â©Jill Johnson jpistudios; Кадр из х/ф «Форсаж», Режиссер: Роб Коэн, 2001 г.

Пол Уокер не был новичком, когда попал в каст «Форсажа», но после этого фильма он проснулся суперзвездой. Предложения посыпались градом, многие известные режиссеры хотели заполучить его в свои проекты. Успешными стали картины «Белый плен», «Беги без оглядки», «Ничего себе поездочка», «В ловушке времени», «Ноэль», «Добро пожаловать в рай!» и многие другие. Красавец был на коне и не терял времени даром.

Уокер любил острые ощущения и яркие эмоции: много путешествовал, занимался серфингом и автогонками, боевыми искусствами, был щедрым благотворителем. Артист, к примеру, помогал жертвам землетрясения в Чили и тайфуна на Филиппинах, вместе с врачами занимался вакцинацией больных в Мауле. У него была собака по кличке Лабрадор и лошадь Ковбой. Одно из благотворительных мероприятий в 2013 году стало для него последним, Полу тогда было 40 лет.

Актер и его друг Роджер Родас отправлись домой и по пути попали в аварию. За рулем был Родас, он не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево, после чего сразу загорелась. Оба погибли на месте.

Вин Дизель

www.globallookpress.com /Armando Gallo; Кадр из х/ф «Форсаж», Режиссер: Роб Коэн, 2001 г.

В фильмографии артиста полсотни работ. Роль Доминика Торетто стала для него особенной, пусть и не дебютной. Сегодня он основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records и Tigon Studios. В 2002-м актер получил премию канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль в «Форсаже». Марк Синклер (настоящее имя) родился в Калифорнии, с детства он мечтал о сцене. Стеснявшийся своей худобы юноша также активно тренировался, в 17 лет он устроился работать вышибалой в знаменитый клуб «Туннель» на Манхэттене, позже стал ведущим телемагазина.

Первый эпизод он сыграл в картине «Пробуждение» Пенни Маршал с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом в главных ролях. Затем актер сел за сценарий короткометражки «Многоликий», которую показали в Каннах в 1995 году. В 1998-м Стивен Спилберг пригласил его в «Спасти рядового Райана». Позже случились «Форсаж», «Хроники Риддика», «Три икса» и другие кассовые ленты. Дизель женат на мексиканской модели Паломе Хименес, у пары трое детей: Хания Райли, Винсент Синклер и Паулина. Паулину артист назвал в честь своего погибшего друга Пола Уокера.

Дуэйн Джонсон

www.globallookpress.com /Tinkeres; Кадр из х/ф «Форсаж 6» Режиссер: Джастин Лин 2013 г.

Дуэйн «Скала» Джонсон начал путь в шоу-бизнесе с боев — он был довольно популярным рестлером, восемь лет выступал в WWE. Занятие это он выбрал после серии неудач в спортивной карьере — это был американский футбол. Отец Джонсона Рокки и дед по материнской линии Питер Майвиа тоже были рестлерами. Артист стал десятикратным чемпионом мира, а также двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF. Так что в «Форсаж» он пришел с большим багажом, но до всемирной известности тогда было еще далеко.

В 2000-м Джонсон выпустил автобиографическую книгу «Скала говорит», которая стала первой в списке бестселлеров New York Times. Через год после дебюта в кино, в 2002-м, он получил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Гонорар составил 5,5 миллиона долларов и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса — большей суммы за дебют в главной роли не получал никто.

Сегодня Джонсон — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Кроме предсказуемых персонажей в боевиках он блестяще справлялся с комедийными ролями. Большим успехом пользовались картины «План игры», «Зубная фея», «Кровью и потом: анаболики». В десятой части «Форсажа», несмотря на его значение в карьере, артист сниматься отказался из-за конфликта с Вином Дизелем. Последний даже публично извинялся и просил «Скалу» вернуться, но тот отказался.

Джонсон женился на первой супруге Дэни Гарсия в 1997 году, у них родилась дочь. В 2007-м пара распалась, бывшие остались хорошими друзьями. Другая избранница Лорен Хашьян подарила артисту еще двух дочерей, счастливый отец с удовольствием рассказывал прессе о своем опыте партнерских родов, он считает, что находиться рядом со своей женщиной в этот момент — долг любого мужчины. «Скала» регулярно заставляет своих фанатов прослезиться, публикуя трогательные видео с девочками в соцсетях.

Мишель Родригес

www.globallookpress.com / FS; Кадр из х/ф «Форсаж», Режиссер: Роб Коэн, 2001 г.

Героиня боевиков, отчаянная воительница, сексуальная охотница на зомби — Мишель Родригес начала актерскую карьеру в 2000 году, сыграв Диану Гузмен в фильме «Женский бой». Актрису заметили, и вскоре она получила роли в картинах «Обитель зла» и «Форсаж». Звезда появилась во всех частях франшизы, в отличие от коллег она не упускала возможность попасть в очередной проект. Сильная и независимая Летти Ортиз стала одним из важнейших персонажей в ее кинокарьере.

Мишель Родригес снялась в популярном сериале «Остаться в живых», в уморительно кровавом фильме «Мачете» Роберта Родригеса с Дени Трехо в главной роли, а также в «Аватаре». Актрису не раз арестовывали за нападение на соседку, за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости, однажды она сбила мотоциклиста и скрылась с места преступления, также проходила лечение от алкогольной зависимости, избежала тюрьмы только из-за ее переполненности после нарушения испытательного срока. У нее был роман с Вином Дизелем, артистка заявляла о своей бисексуальности, ей приписывали отношения с топ-моделью Карой Делевинь и актером Заком Эфроном.

Джордана Брюстер

www.globallookpress.com / FS; Кадр из х/ф «Форсаж», Режиссер: Роб Коэн, 2001 г.

Свою карьеру Джордана Брюстер начала с небольших ролей в сериалах, и уже в начале пути попала в ставший культовым фильм ужасов «Факультет», а спустя два года — в «Форсаж». Заметной работой стал кровавый ужастик «Техасская резня бензопилой: Начало» в 2006-м. Звезда, а она уже была стопроцентной звездой, попадала в рейтинги первых красавиц мира, внимание к ее персоне также привлек роман с голливудским актером Марком Уолбергом.

Быстрый взлет сменился 15-летней почти-паузой, за это время Брюстер снялась всего в нескольких картинах, однако неизменно присутствовала на площадке очередного «Форсажа», пропустив только вторую и третью часть. Заметной критики сочли роль актрисы в телевизионном сериале «Даллас». Параллельно работе в кино актриса получала образование, в том числе, окончила Йельский университет. В 2007-м Джордана вышла замуж за продюсера фильма «Техасская резня бензопилой…» Эндрю Форма. Суррогатная мать родила паре двоих сыновей. После развода встречалась с бизнесменом Мейсоном Морфитом, в прошлом году Брюстер стала его женой.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно о трагической смерти звезды «Форсажа» и «Мстителей» Тарайи Рамсесса. Актер погиб со своими детьми в ДТП.