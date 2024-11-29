Утрата дня 29 ноября: кто сегодня умер

Фото: 5-tv.ru

Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 29 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 29 ноября.

Белла Ахмадулина — поэтесса, умерла 14 лет назад

© РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. На формирование ее личности значительно повлияла бабушка по материнской линии, Надежда Митрофановна. Именно она обучила Беллу навыкам чтения и привила ей любовь к классической литературе, знакомя ее не только с сказками, но и с произведениями таких авторов, как Гоголь и Пушкин.

В 1955 году в журнале «Октябрь» состоялся литературный дебют 18-летней поэтессы. Затем, в 1960-м, она успешно завершила обучение в Литературном институте. В 1959-м Ахмадулина написала одно из своих самых известных стихотворений «По улице моей который год». Спустя время, в 1975-м, композитор Микаэл Таривердиев положил эти строки на музыку, и романс, исполненный Аллой Пугачевой, был представлен в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

В 1964 Белла Ахмадулина сыграла роль журналистки в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень», который удостоился «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1970 Ахмадулина вновь появилась на экранах в картине «Спорт, спорт, спорт».

Белла является автором множества глубоких эссе о выдающихся деятелях искусства. Она написала произведения о таких личностях, как Владимир Набоков, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Вениамин Ерофеев, Владимир Высоцкий и многих других талантливых людей, с которым ей посчастливилось быть знакомой.

В 1964 году она сыграла роль журналистки в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень», который удостоился «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1970 году Ахмадулина вновь появилась на экранах в картине «Спорт, спорт, спорт».

Ахмадулина является автором множества глубоких эссе о выдающихся деятелях искусства. Она написала произведения о таких личностях, как Владимир Набоков, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Вениамин Ерофеев, Владимир Высоцкий и многих других талантливых людей, с которым ей посчастливилось быть знакомой.

С 1955 по 1958 год Белла Ахмадулина состояла в браке с Евгением Евтушенко, который не обернулся рождением детей. С 1959 года до 1 ноября 1968 года она была супругой Юрия Нагибина. В год их расставания Ахмадулина удочерила девочку по имени Аня из детского дома.

Ее брак с Эльдаром, сыном известного писателя Кайсына Кулиева, оказался очень коротким и гражданским. В 1973 году у них родилась дочь, которую назвали Елизавета.

В 1974 Белла вышла замуж в четвертый и последний раз за театрального художника Бориса Мессерера, оставив детей под заботой своей матери и домработницы.

В последние годы актриса испытывала серьезные проблемы со здоровьем, почти не могла видеть и передвигалась наощупь.

Белла Ахмадулина умерла 29 ноября 2010 года из-за сердечно-сосудистого криза.

Джордж Харрисон — рок-музыкант, умер 25 лет назад

www.globallookpress.com/CAP/TFS

Джордж Харрисон родился 25 февраля 1943 года в Великобритании.

Джордж посещал обычную школу, в которой также учился Джон Леннон, но на два класса старше. Он проявлял большой интерес к игре на гитаре и музыке, что стало причиной уговоров родителей оставить ему значительную по тем временам сумму в три фунта для приобретения акустической гитары. Он быстро освоил инструмент, легко запоминая аккорды и вскоре научился исполнять сложные мелодии.

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В этой же учебном заведении учился Пол Маккартни, с которым Джордж подружился благодаря общей любви к музыке. Позже к ним присоединился и Леннон. Они решили создать свою музыкальную группу, хотя изначально Леннон был против, полагая, что Джордж еще слишком молод для этого. Однако со временем талантливый парень смог гармонично вписаться в коллектив.

На первых порах коллекция музыкантов носила название «The Silver Beetles». Однако вскоре было принято решение убрать первое слово, а второе немного изменить, приведя к результату «The Beatles».

Успех группы был фееричным, однако участники все чаще осознавали свою независимость как творческих личностей, и им становилось все труднее сохранять единство как команды. Пол Маккартни объявил о своем выходе из группы, за ним последовал и Джон Леннон.

Не удивительно, что и Джордж Харрисон начал осваивать собственный творческий путь. За два года до окончательного распада он активно работал над двумя направлениями, участвуя в мероприятиях своей прославленной группы и реализуя свои индивидуальные проекты.

На его восприятие ситуации серьезно повлияло увлечение индуизмом и кришнаизмом. Музыкант также употреблял наркотики — это было частью хиппи-движения, и общество в целом не воспринимало эксперименты с психотропными веществами как что-то опасное или серьезное.

В 1966 году Джордж Харрисон женился на модели Патти Бойд, с которой встретился на съемочной площадке фильма. Их союз прожил всего восемь лет.

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После этого его новой избранницей стала женщина мексиканского происхождения, и в этом браке у музыканта родился единственный сын Дхани.

Джордж Харрисон отличался многогранностью. Помимо музыки и глубокого интереса к религии, он увлекался садоводством и автомобилями.

Харрисон мог позволить себе любое занятие, так как на тот момент являлся одним из самых состоятельных людей в Великобритании, наряду с другими участниками знаменитой группы.

В середине 90-х стало известно, что у музыканта обнаружено поражение гортани и легкого. К сожалению, после того как он успешно справился с этим серьезным заболеванием, болезнь вернулась: злокачественная опухоль проявила себя уже в головном мозге.

Джордж Харрисон умер 29 ноября 2001 года. По его воле был проведен индуистский ритуал: тело было кремировано, а прах рассеян над священной рекой Ганг — все согласно его последнему желанию.

Виктор Астафьев — писатель, умер 25 лет назад

© РИА Новости/Валерий Шустов

Виктор Астафьев родился 2 мая 1924 года в небольшом поселке Овсянка, расположенном в Красноярском крае. В то время как отец находился в заключении, Виктора взяли к себе его бабушка и дедушка, Катерина и Илья Потылицины. Этот период стал самым счастливым моментом его детства, когда он ощущал заботу и тепло близких. Эти воспоминания отражены в произведении «Последний поклон».

После выхода из тюрьмы отец будущего писателя женился вновь и забрал Витю к себе. Семья попала под раскулачивание и была отправлена в Игарку, где у них появился еще один сын. Виктор помогал отцу в рыболовстве. Однако после окончания сезона отец серьезно заболел, попал в больницу, а мачеха отказалась заботиться о пасынке.

Оставшись один, Виктор жил в заброшенном доме, но продолжал ходить в школу. После очередного проступка его определили в детдом, где он познакомился с учителем литературы Игнатием Рождественским. Педагог, сам будучи поэтом, распознал талант мальчика и помог ему опубликовать первый рассказ под названием «Жив», который позже был переименован в «Васюткино озеро».

В 1951-м Виктор вступил в литературный кружок. На одном из заседаний он был так вдохновлен, что за одну ночь написал рассказ под названием «Гражданский человек». Позже этот текст был переработан и получил новое имя — «Сибиряк». Слава Астафьева стремительно росла, и его пригласили работать в газету «Чусовский рабочий». За время сотрудничества с этим изданием он опубликовал более двух десятков рассказов и множество очерков.

Первая публикация Виктора Астафьева появилась в 1953-м и представляла собой сборник его рассказов под названием «До будущей весны». В 1955 он выпустил еще одну книгу — «Огоньки», содержащую рассказы для детей. Астафьев продолжил писать для маленьких читателей: в 1956 вышла повесть «Васюткино озеро», а через год — «Дядя Кузя, лиса, кот», последним из которых стал «Теплый дождь» в 1958-м.

Тогда же Астафьев представил свой первый роман «Тают снега» и вступил в Союз писателей СССР. В 1959 году он переехал в столицу, где вступил на курсы литераторов в Литературном институте. В 50-е годы его произведения были популярны по всей стране, и среди них — повести «Перевал», «Стародуб», «Звездопад».

В 1962 семья Астафьевых переехала в Пермь, что ознаменовало начало создания миниатюр, издававшихся в различных журналах и получивших название «затеси». В 1972 году вышла книга с тем же названием, отражающая опыт советского человека, касающаяся тем войны, жизни и патриотизма.

В 1967 писатель представил повесть «Пастух и пастушка. Современная пастораль». Эта идея была у него долго, но многие фрагменты не прошли цензуры и были вырезаны. В 1989 году Астафьев вновь вернулся к этому произведению, стремясь восстановить его первоначальный текст.

В 1975 Виктор получил Государственную премию РСФСР за свою литературную деятельность, включающую такие произведения, как «Перевал», «Последний поклон», «Кража» и «Пастух и пастушка».

Годом позже, в 1976 году, он выпустил свою наиболее известную книгу — «Царь-рыба». Однако цензура вновь вмешалась, в результате чего текст был существенно изменен, что довело автора до сердечного приступа. В итоге Виктор оказался в больнице и долго восстанавливался от пережитого стресса. Несмотря на это, он больше не хотел пересматривать своё произведение, которое принесло ему Государственную премию СССР.

Во время войны Виктор познакомился с Марией Корякиной, своей единственной женой, когда она работала медсестрой в госпитале. После окончания войны пара зарегистрировала свои отношения и обосновалась в городе Чусовой, расположенном недалеко от Перми.

На протяжении 57 лет совместной жизни у них родилось трое детей, но, к сожалению, один из них скончался в младенчестве.

У писателя были моменты, когда он вступал в романы на стороне, в результате чего на свет появились две дочери вне официального брака.

В апреле 2001 года у Астафьева произошел инсульт. После госпитализации и двухнедельного лечения его выписали домой. Писатель почти восстановился и смог самостоятельно читать газеты. Однако той осенью его состояние резко ухудшилось, и он снова попал в больницу. Врачи диагностировали у него заболевание сердечно-сосудистой системы. За неделю до смерти Виктор полностью потерял зрение.

Виктор Астафьев умер 29 ноября 2001 года.

Натали Вуд — актриса, умерла 43 года назад

ТАСС

Настоящее имя знаменитой голливудской актрисы — Наталья Николаевна Захаренко. Она родилась 20 июля 1938 года в Сан-Франциско, будучи дочерью русских эмигрантов. Однако ее детство прошло в Калифорнии, куда семья переехала почти сразу после ее рождения.

Свою актерскую деятельность Натали начала в раннем возрасте, сыграв небольшую роль в фильме «Счастливая земля». В дальнейшем ее карьера была наполнена множеством запоминающихся ролей, которые принесли ей престижные награды и всемирное признание. Жизнь звезды «Вестсайдской истории» закончилась трагически, и настоящие причины ее смерти остаются загадкой до сих пор.

Актерская биография Натали начала развиваться очень рано, с 4-х лет она начала сниматься в эпизодических ролях.

К подростковому возрасту Натали Вуд начала постепенно перешла к более взрослым персонажам. В середине 1950-х годов она снялась в фильме «Бунтарь без причины», где работала вместе с известным голливудским актером Джеймсом Дином. Роль Джуди в этом фильме принесла ей номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана».

В 1958 году Натали повезло — ей предложили главную роль в картине «Марджори Морнингстар», где она сыграла еврейскую девушку, перед которой стоял сложный выбор между личными амбициями и семейными традициями.

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Пик ее карьеры пришелся на мюзикл «Вестсайдская история», экранизация которого вышла в 1961 году, и стала кассовым успехом, получив высокую оценку критиков. Позже Вуд снялась в комедии «Большие гонки», где пригодилось ее знание русского языка.

К 25-ти годам Натали уже трижды была номинирована на премию «Оскар» и пользовалась огромной популярностью среди зрителей. Восьмидесятые годы стали временем наивысших достижений в ее актерской карьере. Наиболее значимые работы этого периода — фильм «Крекерная фабрика» и мини-сериал «Отныне и во веки веков».

За последнюю работу актриса получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль на телевидении». Ее последний законченный проект — фильм «Воспоминания Евы Райкер», а картины «Уилли и Фил» и «Мозговой штурм» были завершены уже после ее трагической гибели.

На момент своей трагической кончины одна из самых известных голливудских актрис было всего 43 года. Инцидент произошел во время съемок фильма «Мозговой штурм», которые проходили в районе острова Санта-Каталина, штат Калифорния.

28 ноября 1981 года Натали Вуд отправилась на яхте «Splendor» на прогулку вместе с мужем и коллегой по фильму Кристофером Уокеном. На следующий день ее тело было найдено примерно в километре от судна, а поблизости на пляже обнаружили надувную лодку. Обстоятельства ее смерти остаются неясными, и расследование время от времени возобновляется с появлением новых свидетельств.

После того как тело актрисы было найдено, было проведено вскрытие, которое выявило наличие синяков и ссадин. Согласно официальной версии, Вуд погибла от переохлаждения и утопления, однако многие ее знакомые с этим не согласны. Следствие полагало, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Натали могла попытаться отплыть от яхты, но в результате упала в воду.

Лана Вуд, сестра актрисы, утверждала, что Натали, не умея плавать и боясь воды, не решилась бы покинуть судно одна. Кроме того, два свидетеля заявили, что слышали крики о помощи, доносящиеся от яхты. Однако дело зашло в тупик и до сегодняшнего дня не раскрыто.

Натали Вуд умерла 29 ноября 1981 года по неизвестным причинам.

Нина Риччи — основательница дома высокой моды Nina Ricci, умерла 54 года назад

5-tv.ru

Нина Риччи родилась 14 января 1883 года в Турине. Ей было дано имя Мария-Аделаида Нейи, а ее отец работал сапожником.

С 13 лет Мария начала помогать матери в магазине, торгующем предметами личной гигиены, и там же начала осваивать швейное дело. Свое профессиональное становление она начала с помощницы, а затем перешла на должность младшей модистки. В 18 лет она уже работала старшей модисткой, а в 20 лет возглавила работу швей и учениц.

Таким образом, несмотря на трудности, Мария-Аделаида проявила целеустремленность и талант, благодаря которым в дальнейшем добилась значительных успехов в мире моды.

В возрасте 22 лет модельер открыла свое ателье, а ее коллекции привлекли внимание парижских бутиков. В 1904 году Мария-Аделаида вышла замуж за Луиджи Риччи, приняв его фамилию. Однако этот брак оказался недолговечным, и вскоре она осталась одна с ребенком.

Имя Нина стало результатом ласкового обращения, которое звучало в ее семье. Девушка настолько привыкла к этому прозвищу, что вскоре ее имя — Нина Риччи — стало известно по всему миру.

В 1908 году талантливую модельеру предложили работу в Модном доме «Рафэн». Она проработала там 20 лет, за это время став совладелицей компании, а имя Нины вошло в название бренда. В 1929 году, после смерти владельца модного дома, он был закрыт. Риччи не возобновила его деятельность.

В начале 30-х годов XX века сын Нины Робер решил оставить свою работу и предложил матери создать собственное ателье. Так, в 1932 году открылся модный дом Нины Риччи, ставший семейным бизнесом. Робер отлично управлял делами компании, в то время как Нина занималась творчеством и разрабатывала новые коллекции. Бренд набирал популярность, а Нина Риччи быстро зарекомендовала себя как талантливый модельер. Вскоре в их компании трудилось более 500 сотрудников.

Нина Риччи ориентировалась на средний класс, устанавливая цены на свою одежду ниже, чем у конкурентов, при этом не уступая по качеству. Она также решила сосредоточиться на создании свадебных платьев, что принесло ей успех и признание.

Одной из особенностей работы Нины было то, что она не делала эскизов. Вместо этого она непосредственно работала с платьем на манекене или манекенщице. Ее творения отличались элегантностью и утонченностью, а романтический стиль она подчеркивала рюшами и атласными лентами.

Дебютная коллекция включала в себя маленькое черное платье, классический костюм и вечернее платье с драпировкой. Несмотря на начало Второй мировой войны, бизнес Нины Риччи продолжал процветать.

В 1945 году Нина Риччи, вместе с другими модельерами, решила возродить интерес женщин к моде, организовав показ в Лувре. На этом дефиле выступили 172 модели, и событие оказалось крайне успешным, после чего коллекции были показаны в разных европейских городах и в США. Это мировое турне получило название Théâtre de la Mode.

В 1946 году Нина Риччи представила новую коллекцию одежды в Бальном зале отеля Ritz-Carlton. В том же году дом моды запустил свой первый парфюм под названием Coeur Joir, который содержал ноты нероли, бергамота, ириса, фиалки, жасмина и розы. Создал аромат Жермен Селье, а дизайн флакона разработал Кристиан Берар. Идея создания парфюмерной линии исходила от Робера.

Через два года вышел второй парфюм L`Air du Temps, разработанный Франсисом Фаброном. Существует миф о том, что этот аромат был создан для возлюбленной сына Нины Риччи. Говорили, что каждые пять секунд в разных уголках мира мужчины покупали его для своих любимых. В 1952 году был представлен третий аромат Fille d’Eve, символами которого стали яблоко и голубь.

Нина Риччи умерла 30 ноября 1970 года, однако причины ее смерти остались неизвестными. Ее имя навсегда вошло в анналы истории моды.