Неразгаданная тайна: самые таинственные смерти знаменитых актеров

Дело о гибели актрисы Натали Вуд в 81-м году не раскрыли до сих пор

Фото: Кадр из х/ф «Нас мало». Режиссер: Шарунас Бартас, 1996

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Правоохранителям порой приходится десятилетиями разгадывать запутанные дела, особенно связанные со смертью.

Талантливые, яркие и амбициозные при жизни. Их жизнь оборвалась очень странно, таинственно и загадочно. Как умерли актеры Екатерина Голубева, Боб Крейн и Натали Вуд? И какие версии случившегося выдвигались?

Екатерина Голубева

Кадр из х/ф «Три дня». Режиссер: Шарунас Бартас, 1991

Актриса Екатерина Голубева родилась в Ленинграде, но учиться поехала в Москву. Сначала она поступила в ГИТИС, а после перевелась во ВГИК. В 19 лет она получила свою первую, но сразу главную роль. А дальше засветилась в «Сказке про влюбленного маляра». Замужем она была трижды. Первым избранником стал врач-онколог Андрей Каприн. В браке родила сына Дмитрия. После вышла замуж за литовского режиссера Шарунаса Бартаса. Родила дочку Инну-Марию, но брак долго не продлился.

В начале 1990-х Голубева принимает приглашение по работе и улетает во Францию. Там она знакомится с эксцентричным кинорежиссером Леосом Караксом, становится его гражданской женой. В 2004-м она стала трижды мамой — родила дочку Анастасию. Во Франции Голубева снялась в главных в ее карьере фильмах — «Пола Икс», «29 пальм».

3 августа 2011 года жизнь актрисы внезапно оборвалась. Ее тело нашли на одной из станций парижского метро. Многие утверждали, что в последние годы жизни знаменитость пребывала в депрессии. Так, одной из версий ее гибели было названо самоубийство. По другой — убийцы подкинули тело в подземку. Из-за путаницы с документами точно неизвестны ни причина, ни дата смерти.

В 2021 году Каракс выпустил фильм под названием «Аннетт», в котором будто обыгрывает историю отношений с Голубевой. Кстати, в этом же году не стало дочери актрисы Инны-Марии. Она погибла в ДТП, катаясь на велосипеде. Ей было всего 25 лет.

Боб Крейн

Кадр из сериала «Герои Хогана «, 1965 г.

Актер Боб Крейн сначала прославился как радиоведущий, и лишь позже стал сниматься в сериалах. Сначала ему досталась роль в ситкоме «Шоу Донны Рид», а после получил главную роль в сериале «Герои Хогана». Он долгое время имел высокие рейтинги, а игра Крейна позволила ему номинироваться на «Эмми».

Жизнь актера оборвалась 29 июня 1978 года. В тот день его бездыханное тело обнаружили в аризонской квартире, в которой он жил, пока участвовал в туре театральной постановки «Удача новичка». Ему было 49 лет. Выяснилось, что смерть была насильственной.

Также после смерти артиста стало известно, что при жизни он любил встречаться с женщинами и тайком записывать проведенное с ними время на видео. В этом ему помогал его друг Джон Генри Карпентер.

После смерти Крейна в арендованной Карпентером машине правоохранители нашли следы крови. По группе она совпадала с группой крови Крейна. Но веских улик против друга не было и его тогда отпустили. В 1990 году появилась новая улика — фотография из салона автомобиля Карпентера с загадочным пятном. А также сын Крейна Роберт рассказал, что его покойный отец прямо перед смертью заявил — он намерен прекратить общение с Карпентером. Но и это не сдвинуло дело с мертвой точки. До самой смерти Карпентер отрицал, что совершил убийство Крейна. Это преступление до сих пор считается нераскрытым.

Натали Вуд

Кадр из х/ф «Мозговой штурм». Режиссер: Дуглас Трамбалл, 1983

Актриса Натали Вуд, чье настоящее имя Наталья Захаренко, с четырех лет начала сниматься в кино, а уже в 17 получила главную женскую роль в фильме «Бунтарь без причины». В 1957 году она вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Их брак продлился всего четыре года. Вторым мужем знаменитости стал продюсер Ричард Грегсон. В браке с ним она родила дочку Наташу. С того момента Вуд решила посвятить себя семье. В связи с этим стала реже принимать предложения о съемках. Но и эти отношения продлились недолго. В 1972 году Вуд развелась с Грегсоном и вернулась к Вагнеру.

Жизнь актрисы оборвалась в ночь с 29 на 30 ноября 1981 года. Тогда она утонула во время плавания на семейной яхте, на которой была вместе с Вагнером, актером Кристофером Уокеном и капитаном судна. По заявлению окружающих, в определенный момент Вуд просто пропала. Позже ее тело нашли в воде у берегов Санта-Каталины в ночной рубашке и халате.

Все трое стали давать противоречивые показания. Но смерть Вуд признали несчастным случаем. А в 2009 году капитан яхты Деннис Дэверн рассказал, что придерживался такой же версии случившегося, как и муж актрисы, по совету юристов, хотя на самом деле перед исчезновением она сильно поссорилась с супругом. После ее пропажи супруг и не настаивал на поисках. Тогда полиция изменила причину смерти со «случайного утопления» на «утопление и другие причины». Дэверн также утверждал, что ушел в момент, когда Вагнер и Вуд выясняли отношения, а Уокен находился в каюте. Вагнер же придерживался версии, при которой именно он отсутствовал на палубе, когда Уокен и Вуд находились там. Супруг клонил в сторону того, что Вуд сама свалилась с яхты, в то время как Дэверн явно намекал на то, что Вагнер мог столкнуть ее.

Стоит отметить, что Вуд страдала от гидрофобии и сама вряд ли бы пошла купаться. Актрисе было всего 43 года.

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