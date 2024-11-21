Утрата дня 22 ноября: кто сегодня умер

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Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 22 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 22 ноября.

Дмитрий Хворостовский — оперный певец, умер 7 лет назад

© РИА Новости/Владимир Вяткин

Советский и российский оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962-го в Красноярске. Его родители много работали, и большую часть времени мальчика воспитывала бабушка.

С раннего возраста он проявлял интерес к классической музыке; в их доме была коллекция записей опер, а его отец исполнял песни и играл на рояле. В четыре года Дмитрий впервые попробовал свои силы в пении.

Отец мечтал, чтобы сын стал пианистом, поэтому сначала обучал его сам, а затем отправил в музыкальную школу. Дмитрий начал петь в хоре, однако в 11 лет, когда его голос начал ломаться, занятия пришлось прекратить. В 14 лет он окончил музыкальную школу и создал рок-группу с друзьями, пел и играл на клавишных, что крайне удивило его отца.

И после окончания школы Хворостовский поступил в Красноярский государственный институт искусств. Слушая записи с классической музыкой, он самостоятельно осваивал технику бельканто.

В 1988-м Дмитрий Хворостовский впервые покинул Россию и отправился во Францию, где состоялся его дебют на европейской оперной сцене. В Ницце он исполнил партию Елецкого в «Пиковой даме». Тот же год стал для него знаковым — он завоевал Гран-при Международного конкурса певцов в Тулузе, а в следующем году получил титул «Лучший певец мира» на вокальном соревновании «Кардиффские голоса».

Участие в подобных конкурсах принесло Хворостовскому международное признание, и его начали приглашать в престижные театры Европы — во Франции, Италии и Австрии. На сценах он исполнял ключевые оперные роли, такие как Фигаро и Граф, заслужив высокую оценку критиков.

Хворостовский не ограничивался лишь популярными операми — он также исполнял забытые русские романсы и народные песни. В 1989-м он женился на балерине Светлане Ивановой, с которой у него позже родились двое детей. Но брак распался в 2001-м. Его вторая жена Флоранс Илли появилась в его жизни во время репетиций в Женеве, и вскоре они поженились. В этом браке у него так же родилось двое детей.

После двух лет борьбы с раком мозга Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017-го.

Энтони Берджесс — писатель, умер 31 год назад

Кадр из к/ф «Заводно́й апельси́н», реж. Стэнли Кубрика, 1971 г.

Английский писатель и литературовед родился 25 февраля 1917-го.

После смерти матери заботу о мальчике взяла на себя тетя, а затем мачеха. Его отец умер в 1938-м в возрасте 55 лет, не оставив после себя наследства. В детстве будущий писатель не проявлял интереса к музыке, пока однажды не услышал по радио «удивительное соло на флейте», что произвело на него большое впечатление.

Берджесс учился в колледже Ксавериан и Манчестерском университете, который окончил в 1940-м, после чего начал преподавать историю английского языка и литературы. Во время Второй мировой войны служил в сухопутных войсках.

В 1942-м он женился на Луелле Ишервуд Джонс, которая умерла от цирроза в 1968-м. В 1959-м, когда Берджесс работал учителем, прямо во время урока он упал в обморок, после чего у него обнаружили опухоль мозга. Врачи предполагали, что ему осталось жить не больше года. Это подтолкнуло Берджесса к литературной деятельности. Он написал более 50 книг, включая «тетралогию Эндерби» и «Заводной апельсин».

С 1960 по 1964 годы Берджесс написал 11 романов и владел многими языками, включая русский, немецкий, испанский, итальянский, валлийский, японский и родной английский.

В 1968-м он женился на итальянской княжне и активно участвовал в различных ток-шоу, публикуя статьи в британских газетах. В течение жизни он также создал около 175 музыкальных произведений - от простых мелодий до сложных композиций.

Энтони Берджесс умер 22 ноября 1993-го от рака легких.

Джон Кеннеди — 35-й президент США, умер 61 год назад

www.globallookpress.com/Schulman-Sachs

Американский государственный, политический и общественный деятель, 35-й президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917-го.

Джон был слабым и болезненным ребенком. В детстве он даже едва не скончался от скарлатины. В школьные годы он тоже часто заболевал и много времени проводил в больнице. Тем не менее это не мешало ему активно заниматься спортом — он увлекался легкой атлетикой, баскетболом и бейсболом. В старших классах его считали несерьезным и неорганизованным, с дерзким и даже бунтарским характером.

После получения диплома в Гарварде Кеннеди продолжил учебу на юридическом факультете Йельского университета, однако не смог завершить ее из-за Второй мировой войны. Хотя он мог бы остаться дома, Джон, будучи патриотом, пошел служить в армию.

Он демобилизовался до окончания войны из-за ухудшения здоровья: перенес малярию, получил серьезную травму спины и ранение.

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После возвращения Кеннеди серьезно занялся политикой. В 1953-м он был избран сенатором. А спустя восемь лет, в 1961-м, Джон Кеннеди стал президентом, представляя Демократическую партию, и став первым католиком на этом посту. В ходе избирательной кампании впервые были проведены телевизионные дебаты, на которых, по мнению многих, Кеннеди выиграл благодаря своему обаянию и уверенности перед камерами.

Внутренняя политика Кеннеди оказалась не слишком успешной для страны. Сначала экономика начала восстанавливать свои позиции, но затем испытала длительный застой, и акции на фондовом рынке резко упали. Такие события последний раз фиксировались в 1929-м. В течение его президентства уровень безработицы снизился, а стоимость стали и нефти заметно уменьшилась, что вызвало негодование среди промышленников. Но в то же время он добился прогресса в решении расовых вопросов.

Внешняя же политика 35-го президента США привела к постепенному улучшению отношений с СССР. Однако возникли и новые конфликты в других регионах. Напряжение возникло в различных точках, однако наибольшее внимание привлекли Карибский и Берлинский кризисы. Кроме того, президент планировал вывести войска из Вьетнама.

Не менее увлекательной была и личная жизнь Кеннеди. Судьба свела его с Жаклин Ли Бувье, журналисткой и светской львицей, всего за десять лет до его трагической гибели. Их роман длился почти год, после чего они поженились. Жаклин стала иконой стиля, обожаемой тысячами американцев. У Кеннеди родилось четверо детей, но двое из них, Арабелла и Патрик, скончались еще в младенчестве. Его дочь Кэролайн стала известным адвокатом и писательницей, а сын Джон Кеннеди-младший, получивший прозвище «Сын Америки», погиб в авиакатастрофе в 1999-м.

Кроме того, до брака у президента было множество связей. Непосредственно перед свадьбой он разорвал отношения со шведкой Гуниллой фон Пост. Ранее в его жизни были художница Мария Пинчот Мейер и актрисы Энджи Дикинсон и Джин Тирни. После вступления в брак Кеннеди не изменил привычкам, начав роман с голливудской звездой Мэрилин Монро и немецкой актрисой Марлен Дитрих, значительно старшей его по возрасту. У нее к тому же имелись романтические связи и с его отцом.

22 ноября 1963-го президент и его жена находились с визитом в Далласе, штат Техас. Во время движения кортежа раздались выстрелы. Президент получил несколько огнестрельных ранений и был срочно доставлен в больницу. Врачи приложили все усилия, но, к сожалению, серьезность травм оказалась фатальной. Джон Кеннеди умер всего через полчаса после первого выстрела.

Джек Лондон — писатель, умер 108 лет назад

ТАСС

Американский автор и журналист, который работал также в качестве военного корреспондента и активно занимался общественной деятельностью родился 12 января 1876-го.

При появлении на свет ему присвоили имя Джон Чейни, однако через восемь месяцев после замужества матери он стал известен как Джон Гриффит Лондон. Но, став писателем, свои произведения публиковал под именем Джек.

Его детские годы совпали с эпохой экономической депрессии и высокой безработицы. Из-за нестабильной финансовой ситуации в семье он был вынужден рано начать трудовую деятельность, сменив несколько профессий: работал на консервном заводе, в электростанции и на джутовой фабрике, а также занимался ловлей устриц и морских котиков. Затем, решив поучаствовать в литературном конкурсе, он получил главный приз за очерк «Тайфун у берегов Японии».

В 1894-м Лондон был участником «похода безработных», путешествуя по североамериканским городам и подвергаясь арестами за бродяжничество и социалистическую активность. В 1896-м он поступил в Калифорнийский университет, но из-за финансовых трудностей бросил учебу. И, попав под влияние «золотой лихорадки», перебрался на Аляску и стал старателем.

Темы романтики Севера, крепкой воли и стремления к выживанию стали основополагающими в творчестве Лондона. Вернувшись с Аляски в 1902-м, он написал романы «Дочь снегов» и «Люди бездны», которые принесли ему популярность и прибыль.

После стабилизации своего финансового положения автор романов женится, и у него рождаются две дочери. Все еще вдохновленный суровыми северными пейзажами, он продолжает писать рассказы и повести.

Позже он создает один из своих самых известных романов — «Морской волк» в 1904-м. После его публикации он отправляется на русско-японскую войну, после чего разводится с супругой и женится на ее подруге. В последующие годы он издает по 2-3 книги в год, включая знаменитую повесть «Белый клык».

22 ноября 1916-го Джек Лондон умер в Глен-Эллене, штат Калифорния, от передозировки морфия, который мог быть принят как для снятия боли, так и с намерением завершить свою жизнь. Его самый известный роман «Сердца трех» был опубликован через четыре года после его смерти.