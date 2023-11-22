Проклятье Кеннеди: почему члены одной из известнейших семей США умирают один за другим
Фото: www.globallookpress.com / Krause
Ровно 60 лет назад произошло убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Многие убеждены что смерть главы государства не случайна, и всему виной родовое проклятие.
Американский лидер Джон Кеннеди, избранный в 1960-м, был застрелен из винтовки 60 назад 22 ноября 1963 года, когда проезжал вместе со своей женой в лимузине по Элм-Стрит в Далласе. Первая пуля попала лидеру страны в плечо, а вторая нанесла критическое ранение в голову. На момент смерти ему было всего 46 лет.
Убийство главы государства создало огромный общественный резонанс и еще долгое время оставалось на слуху. Однако существует мнение, что гибель президента не была страшным стечением обстоятельств, ведь в семействе Кеннеди череда необъяснимых трагедий началась намного раньше. О том, что за проклятие преследует знаменитую фамилию и скольких людей оно уже погубило, узнал Пятый канал.
Откуда берет корни легенда о родовом проклятии Кеннеди
История восхождения влиятельной семьи Кеннеди в Америке началась с ирландского крестьянина Патрика Кеннеди (деда будущего президента США) жившего в графстве Вексфорд в 1823-м. Простому народу в те времена приходилось нелегко — в 1840-е «зеленую страну» поразил ужасный голод. Тогда мужчина принял решение перебраться в Новый Свет в поисках лучшей жизни.
Отправившись в США на корабле, он по счастливой случайности повстречал девушку по имени Мэри Джоанна, на которой впоследствии и женился. В их браке родилось четверо детей — Джозеф, Мэри, Маргарет и Франсис. После смерти Патрика Кеннеди главой семьи стал старший сын.
Предпринимательская жилка и коммерческая хватка в Джозефе проявились еще в раннем возрасте. В 14 лет мальчик, на плечи которого свалились заботы о матери и сестрах, вынужденно оставил школу и отправился на заработки грузчиком. Однако это было лишь прикрытием, основной источник дохода молодого Кеннеди составляло бутлегерство — незаконная продажа алкоголя и контрабандного товара.
Вскоре на вырученные деньги он смог приобрести салон на Сенной площади в центре Бостона и открыть собственное дело, которое после успешно расширялось. Еще во время его работы грузчиком коллеги нередко отзывались о нем в негативном ключе, хоть и отмечали, что «этот юноша точно знает, как зарабатывать деньги». В возрасте 25 лет в Кеннеди проявился интерес к политике, который впоследствии стал яркой семейной чертой.
И хотя Патрик Кеннеди предпринял серьезный шаг, переехав в Америку, именно Джозеф придал фамилии статусность и влияние. За его жесткость и хождение по головам конкурентов, как считают многие, и поплатились потомки.
Жертва лоботомии: разрушенная жизнь Розмари Кеннеди
Первой среди детей известного семейства от таинственного родового проклятия пострадала дочь Джозефа по имени Розмари. Она была третьим ребенком в браке предпринимателя и дочери видного Бостонского политика Розы Фицджеральд.
Рождение девочки совпало с эпидемией испанки в 1918-м, из-за чего практически все врачи в городе были заняты помощью больным. Когда у Розы начались схватки, рядом оказалась только медсестра, отказавшаяся самостоятельно принимать роды.
Более двух часов работница всячески препятствовала естественному процессу — просила роженицу сильно сжать ноги, противиться потугам. Когда и это перестало помогать, то самостоятельно держала головку младенца, не давая тому появиться на свет. Как результат, у малышки случилось кислородное голодание, значительно повлиявшее на ее развитие. Однако об этом стало ясно далеко не сразу.
В первые месяцы жизни Розмари называли идеальным ребенком — она редко плакала и имела спокойный характер. Вот только, как отмечала сама мать, та «с опозданием поползла, встала, сделала свои первые шаги, сказала свои первые слова… Были проблемы с детской ложкой».
Розмари Кеннеди.
Родовая травма буквально поставила крест на благополучии и светлом будущем девушки. Она так и не сумела получить достойное образование — несколько раз ее отправляли в школу, но через время вновь переводили на домашнее обучение.
Проблема усугубилась в подростковом возрасте. Бушующие гормоны и колоссальное давление, которое на Розмари оказывало все семейство Кеннеди за неизлечимый порок, ужесточили ее характер. Она стала намного агрессивнее, что негативно влияло на имидж развивающегося клана.
В возрасте 23 лет родной отец отправил дочь на лоботомию — популярную в то время операцию для усмирения буйного характера. После иссечения лобной доли пациент становился покладистым и практически безэмоциональным, поэтому совершенно неудивительно, что без того слабое здоровье Розмари пришло в негодность. По уровню развития она откатилась до двухлетнего ребенка, совершенно неспособного за собой ухаживать, разучилась говорить и двигать одной рукой.
Долгое время Кеннеди скрывали страшную тайну, отправив искалеченную девушку в психиатрическую клинику. Та прожила под надзором врачей до 86 лет и стала первым ребенком в семье, умершим по естественным причинам.
Наперекор смерти: 5 историй спасения людей в авиакатастрофах
«Лучший из нас»: смерть Неверна Джозефа Патрика Кеннеди-младшего
Ужасная участь также настигла младшего брата Розмари. Хотя тот, в отличие от сестры, родился крайне благополучно и с ранних лет подавал большие надежды. После окончания школы Неверн поступил в Гарвард на юридический, однако так и не доучился. На последнем курсе юноша неожиданно бросил университет, но ради благой цели — податься в летчики Военно-морских сил США.
Неожиданное решение строгую и принципиальную семью Кеннеди ничуть не смутило. Более того, отец нередко приводил сына в пример всем детям, с гордостью говоря, что он «лучший среди них всех».
Служба выпала аккурат на период Второй мировой войны, потому Кеннеди-младшего вскоре после выпуска из училища отправили со специальной миссией в Англию. Вернуться оттуда ему было не суждено — его самолет взорвался над проливом Ла-Манш, отчего летчик мгновенно умер. Гибель 29-летнего сына стала серьезным ударом для семьи и открыла целую череду жутких катастроф, участниками которой из раза в раз становились члены могущественного клана.
Очередная авиакатастрофа: свадьба Кэтлин Агнес Кеннеди
Избежать страшной гибели не сумели даже те члены семьи, кто отказался от славы и сменил фамилию, навсегда уехав из США. Необъяснимо, но злой рок непременно настигал детей Джозефа Кеннеди.
Печальная участь настигла и Кэтлин Агнес. В возрасте 18 лет девушка вместе с отцом, получившим должность посла США в Великобритании, отправилась в Лондон. Там она познакомилась со своим будущим мужем — офицером британской армии Уильямом Кавендишем. Брак, заключенный в 1944 году, просуществовал недолго — большой любви помешали нескончаемые военные действия.
Кэтлин Агнес Кеннеди.
Спустя всего три месяца после свадьбы Уильям пал в бою, сделав Кэтлин молодой вдовой. Однако та недолго держала траур, ведь рядом всегда находились влиятельные и богатые поклонники. Девушка ответила симпатией графу Фицуильяму, и дело практически дошло до свадьбы.
И вновь спокойному семейному счастью помешали обстоятельства — незадолго до торжества самолет, на борту которого находились Кэтлин, которой едва исполнилось 28 лет, и ее жених, разбился по пути на Французскую Ривьеру.
Покушение на президента: убийство Джона Фицджеральда Кеннеди
В браке Джозефа и Розы Кеннеди всего родилось девять детей. Трое из них смогли отлично устроиться в жизни, став политиками, предпринимателями и общественными деятелями. Остальные же избрали более спокойную жизнь. Выше всех по карьерной лестнице удалось забраться второму сыну — Джону, на которого после гибели Неверна возлагались большие надежды.
В 1960-м он был избран 35-м президентом Соединенных Штатов Америки. Казалось, что его страшное родовое проклятье точно обошло. Однако уже тремя годами спустя в жизни мужчины начали происходить трагические события. Сначала Кеннеди и его жена Жаклин потеряли новорожденного ребенка — тот страдал из-за недоразвитости легких и не мог самостоятельно дышать. К тому моменту супруги уже воспитывали троих детей — Джона, Кэролайн и Патрика.
Затем, 21 ноября 1963-го, произошло покушение на самого президента. Снайпер, которым под предположениям спецслужб был Ли Харви Освальд, выстрелил в главу государства дважды, попав сначала в плечо, а затем в голову. Событие стало ударом для всех жителей страны. За трансляцией похорон Джона Кеннеди наблюдало 93% американцев, что является абсолютно беспрецедентным случаем в истории США.
Дважды избежавший смерти: история Эдварда Кеннеди
Некоторых членов семьи Кеннеди проклятие все же обошло стороной. В жизни самого младшего ребенка в семье президента Эдварда случилось минимум две трагические катастрофы, из которых ему удивительным образом удалось выбраться живым.
Эдварда Кеннеди, как и многих его родственников, крайне интересовала политика. В этом деле он значительно преуспел. После избрания старшего брата Джона на пост президента США в 1960-м, он выдвинулся на должность сенатора от Массачусетса.
Мужчина имел выдающийся ум и был крайне талантлив, поэтому известная фамилия не сыграла решающую роль в карьере. Впоследствии Эдварда Кеннеди переизбрали на эту должность еще семь раз. Именно благодаря ему были приняты важнейшие для всей страны законы в сфере здравоохранения и образования. Однако вместе с возрастающей славой в жизнь сенатора пришли и беды.
В 1964 году во время дежурного перелета Эдвард Кеннеди суть не погиб. Посадку значительно осложнил густой туман, из-за чего пилот не заметил верхушки сосен. Задевший деревья самолет начал быстро терять высоту, в результате чего произошло крушение. Лишь чудом сенатору удалось выжить, отделавшись травмой позвоночника.
Сенатор США Эдвард Мур «Тед» Кеннеди.
Следующая трагедия произошла пятью годами позднее. По пути на вечеринку на острове Чаппаквидик в штате Массачусетс Эдвард Кеннеди в сопровождении его помощницы Мэри Джо Копечне не смог справиться с управлением — автомобиль вылетел за пределы моста и попал в воду. Мужчине повезло остаться в сознании после жесткого удара и выбраться из машины.
Однако Мэри спасти не удалось. Кеннеди нырял около семи раз, но все было тщетно. Выбравшись на сушу, тот не спешил сообщать о произошедшем в полицию и вообще скрыть информацию о случившемся, за что и поплатился. В ходе расследования сенатора приговорили к двум месяцам условного заключения за то, что он покинул место происшествия. Но доказать факт алкогольного опьянения и интимную связь с помощницей у следствия не вышло.
После инцидента в жизни Эдварда Кеннеди установился мир на долгие 30 лет. Очередная проблема настигла его уже в преклонном возрасте — на 76-м году жизни врачи диагностировали крайне агрессивную форму рака — глиобластому, поражающую головной мозг. Болезнь сильно ударила по здоровью сенатора и тот скончался спустя 11 месяцев.
Был любим миллионами: траур по Роберту Кеннеди
После опустошающей смерти 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди взгляды американцев были устремлены на Роберта Кеннеди. Многие верили, что ему удастся урегулировать нестабильную ситуацию в стране.
Уже долгое время в стране назревал конфликт на фоне расовой дискриминации, к тому же серьезное давление оказывал и вьетнамский вопрос. Однако мечтам о светлом будущем не суждено было сбыться. В 1968 году Роберт действительно выдвинулся в качестве кандидата на пост президента, но до объявления результатов так и не дожил.
Накануне оглашения победителя политической гонки палестинец Серан Серхан застрелил Кеннеди-младшего, которому было всего 42 года. Как после объяснил убийца, его действия были ответом на несправедливую политику мужчины — Роберт поддерживал евреев в палестино-израильском конфликте.
Очередной траур накрыл страну. Сотни человек выстраивались вдоль рельс, чтобы проводить поезд, перевозившийтело умершего.
Кого из знаменитостей чуть не загубили или убили наркотики?
Переосмысление жизни: катастрофа Джозефа Патрика Кеннеди II
Родовое проклятье вскоре затронуло и молодое поколение. Внук знаменитого основателя династии Джозеф Патрик Кеннеди II также, как и его отец Эдвард, стал жертвой жуткой аварии.
Во время отдыха на острове Нантаккет у Северного побережья Америки автомобиль, в котором находился мужчина, его брат и девушка, перевернулся. Джо, как его по привычке называли в семье, чудом остался в живых и даже не пострадал. Весь удар на себя приняла его любовница Пэм Келли — ее тело парализовало, навсегда приковав к больничной койке.
Жуткое происшествие вразумило Кеннеди. Все же он помнил, как собственный отец дважды едва избежал смерти. Потому вскоре после произошедшего всерьез взялся за ум и занялся предпринимательством.
Трансляция убийства: психологические травмы Дэвида Кеннеди
Сложнее всего справляться с утратой близких было подрастающему поколению. Во время убийства Роберта Кеннеди его 12-летний сын находился в отеле, наблюдая за трансляцией, на которой объявлялся победитель президентский выборов.
Происшествие нанесло Дэвиду значительную травму, от которой он так и не сумел оправиться. С возрастом он пристрастился к наркотикам и алкоголю. Впоследствии скончался из-за передозировки.
В самый неожиданный момент: гибель Майкла Кеннеди
Нередко жизнь членов семейства Кеннеди обрывалась во время масштабных происшествий — крушений самолетов, автомобилей, покушений.
Именно поэтому никто не мог и подумать, что родовое проклятие коснется Майкла Кеннеди, одного из детей убитого Роберта Кеннеди, который жил достаточно тихо и спокойно. Гибель настигла его во время рождественских праздников. Это случилось во время отдыха на горнолыжном курорте. Выехав на заснеженную трассу на лыжах, Майкл не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он скончался в больнице в возрасте 39 лет.
Читайте также
Не только Абэ: ТОП-5 покушений на мировых политиков
Участь отца: трагедия Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего
После смерти Джона Кеннеди многие с тревогой наблюдали за взрослением его сына — Джона-младшего. Тот многое унаследовал от отца — развитый ум, интерес к политике, сильный характер. Казалось, что он сможет даже превзойти родителей.
Но и ему не удалось избежать рокового проклятия. Во время совместного перелета с супругой самолет потерпел крушение и разбился в Атлантическом океане. Никто из пассажиров не выжил.
Последняя надежда: самоубийство Мэри Ричардсон Кеннеди
Последней на данный момент скончалась Мэри Ричардсон, бывшая жена Роберта Кеннеди-младшего. Пара сыграла свадьбу в 19995 годк, но уже вскоре после заключения брака девушка пристрастилась к наркотикам и алкоголю. В семье наступил разлад. Несколько раз супругу арестовывали за вождение в нетрезвом виде и даже лишали прав. Спустя 15 лет мужчина не выдержал и подал на развод.
Мэри Ричардсон осталась совершенно одна. В 2012-м тело Мэри было найдено в семейном доме. В крови следствие обнаружило огромную дозу антидепрессантов, констатировав самоубийство.
Многих интересует вопрос, кто же среди потомков могущественного рода все еще в живых. Избежать страшной участи удалось: Джин и Юнес Кеннеди, пятой и восьмой среди детей Джозефа и Розы; внуку Роберта Кеннеди — Конору, а также дочери бывшего президента США — Кэролайн.