Проклятье Кеннеди: почему члены одной из известнейших семей США умирают один за другим

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Ровно 60 лет назад произошло убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Многие убеждены что смерть главы государства не случайна, и всему виной родовое проклятие.

Американский лидер Джон Кеннеди, избранный в 1960-м, был застрелен из винтовки 60 назад 22 ноября 1963 года, когда проезжал вместе со своей женой в лимузине по Элм-Стрит в Далласе. Первая пуля попала лидеру страны в плечо, а вторая нанесла критическое ранение в голову. На момент смерти ему было всего 46 лет.

Убийство главы государства создало огромный общественный резонанс и еще долгое время оставалось на слуху. Однако существует мнение, что гибель президента не была страшным стечением обстоятельств, ведь в семействе Кеннеди череда необъяснимых трагедий началась намного раньше. О том, что за проклятие преследует знаменитую фамилию и скольких людей оно уже погубило, узнал Пятый канал.

Откуда берет корни легенда о родовом проклятии Кеннеди

История восхождения влиятельной семьи Кеннеди в Америке началась с ирландского крестьянина Патрика Кеннеди (деда будущего президента США) жившего в графстве Вексфорд в 1823-м. Простому народу в те времена приходилось нелегко — в 1840-е «зеленую страну» поразил ужасный голод. Тогда мужчина принял решение перебраться в Новый Свет в поисках лучшей жизни.

Отправившись в США на корабле, он по счастливой случайности повстречал девушку по имени Мэри Джоанна, на которой впоследствии и женился. В их браке родилось четверо детей — Джозеф, Мэри, Маргарет и Франсис. После смерти Патрика Кеннеди главой семьи стал старший сын.

Предпринимательская жилка и коммерческая хватка в Джозефе проявились еще в раннем возрасте. В 14 лет мальчик, на плечи которого свалились заботы о матери и сестрах, вынужденно оставил школу и отправился на заработки грузчиком. Однако это было лишь прикрытием, основной источник дохода молодого Кеннеди составляло бутлегерство — незаконная продажа алкоголя и контрабандного товара.

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Вскоре на вырученные деньги он смог приобрести салон на Сенной площади в центре Бостона и открыть собственное дело, которое после успешно расширялось. Еще во время его работы грузчиком коллеги нередко отзывались о нем в негативном ключе, хоть и отмечали, что «этот юноша точно знает, как зарабатывать деньги». В возрасте 25 лет в Кеннеди проявился интерес к политике, который впоследствии стал яркой семейной чертой.

И хотя Патрик Кеннеди предпринял серьезный шаг, переехав в Америку, именно Джозеф придал фамилии статусность и влияние. За его жесткость и хождение по головам конкурентов, как считают многие, и поплатились потомки.

Жертва лоботомии: разрушенная жизнь Розмари Кеннеди

Первой среди детей известного семейства от таинственного родового проклятия пострадала дочь Джозефа по имени Розмари. Она была третьим ребенком в браке предпринимателя и дочери видного Бостонского политика Розы Фицджеральд.

Рождение девочки совпало с эпидемией испанки в 1918-м, из-за чего практически все врачи в городе были заняты помощью больным. Когда у Розы начались схватки, рядом оказалась только медсестра, отказавшаяся самостоятельно принимать роды.

Более двух часов работница всячески препятствовала естественному процессу — просила роженицу сильно сжать ноги, противиться потугам. Когда и это перестало помогать, то самостоятельно держала головку младенца, не давая тому появиться на свет. Как результат, у малышки случилось кислородное голодание, значительно повлиявшее на ее развитие. Однако об этом стало ясно далеко не сразу.

В первые месяцы жизни Розмари называли идеальным ребенком — она редко плакала и имела спокойный характер. Вот только, как отмечала сама мать, та «с опозданием поползла, встала, сделала свои первые шаги, сказала свои первые слова… Были проблемы с детской ложкой».

Розмари Кеннеди. www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Родовая травма буквально поставила крест на благополучии и светлом будущем девушки. Она так и не сумела получить достойное образование — несколько раз ее отправляли в школу, но через время вновь переводили на домашнее обучение.

Проблема усугубилась в подростковом возрасте. Бушующие гормоны и колоссальное давление, которое на Розмари оказывало все семейство Кеннеди за неизлечимый порок, ужесточили ее характер. Она стала намного агрессивнее, что негативно влияло на имидж развивающегося клана.

В возрасте 23 лет родной отец отправил дочь на лоботомию — популярную в то время операцию для усмирения буйного характера. После иссечения лобной доли пациент становился покладистым и практически безэмоциональным, поэтому совершенно неудивительно, что без того слабое здоровье Розмари пришло в негодность. По уровню развития она откатилась до двухлетнего ребенка, совершенно неспособного за собой ухаживать, разучилась говорить и двигать одной рукой.

Долгое время Кеннеди скрывали страшную тайну, отправив искалеченную девушку в психиатрическую клинику. Та прожила под надзором врачей до 86 лет и стала первым ребенком в семье, умершим по естественным причинам.

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«Лучший из нас»: смерть Неверна Джозефа Патрика Кеннеди-младшего

Ужасная участь также настигла младшего брата Розмари. Хотя тот, в отличие от сестры, родился крайне благополучно и с ранних лет подавал большие надежды. После окончания школы Неверн поступил в Гарвард на юридический, однако так и не доучился. На последнем курсе юноша неожиданно бросил университет, но ради благой цели — податься в летчики Военно-морских сил США.

Неожиданное решение строгую и принципиальную семью Кеннеди ничуть не смутило. Более того, отец нередко приводил сына в пример всем детям, с гордостью говоря, что он «лучший среди них всех».

Служба выпала аккурат на период Второй мировой войны, потому Кеннеди-младшего вскоре после выпуска из училища отправили со специальной миссией в Англию. Вернуться оттуда ему было не суждено — его самолет взорвался над проливом Ла-Манш, отчего летчик мгновенно умер. Гибель 29-летнего сына стала серьезным ударом для семьи и открыла целую череду жутких катастроф, участниками которой из раза в раз становились члены могущественного клана.

Очередная авиакатастрофа: свадьба Кэтлин Агнес Кеннеди

Избежать страшной гибели не сумели даже те члены семьи, кто отказался от славы и сменил фамилию, навсегда уехав из США. Необъяснимо, но злой рок непременно настигал детей Джозефа Кеннеди.

Печальная участь настигла и Кэтлин Агнес. В возрасте 18 лет девушка вместе с отцом, получившим должность посла США в Великобритании, отправилась в Лондон. Там она познакомилась со своим будущим мужем — офицером британской армии Уильямом Кавендишем. Брак, заключенный в 1944 году, просуществовал недолго — большой любви помешали нескончаемые военные действия.

Кэтлин Агнес Кеннеди. www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Спустя всего три месяца после свадьбы Уильям пал в бою, сделав Кэтлин молодой вдовой. Однако та недолго держала траур, ведь рядом всегда находились влиятельные и богатые поклонники. Девушка ответила симпатией графу Фицуильяму, и дело практически дошло до свадьбы.

И вновь спокойному семейному счастью помешали обстоятельства — незадолго до торжества самолет, на борту которого находились Кэтлин, которой едва исполнилось 28 лет, и ее жених, разбился по пути на Французскую Ривьеру.

Покушение на президента: убийство Джона Фицджеральда Кеннеди

В браке Джозефа и Розы Кеннеди всего родилось девять детей. Трое из них смогли отлично устроиться в жизни, став политиками, предпринимателями и общественными деятелями. Остальные же избрали более спокойную жизнь. Выше всех по карьерной лестнице удалось забраться второму сыну — Джону, на которого после гибели Неверна возлагались большие надежды.

www.globallookpress.com / imago stock& people

В 1960-м он был избран 35-м президентом Соединенных Штатов Америки. Казалось, что его страшное родовое проклятье точно обошло. Однако уже тремя годами спустя в жизни мужчины начали происходить трагические события. Сначала Кеннеди и его жена Жаклин потеряли новорожденного ребенка — тот страдал из-за недоразвитости легких и не мог самостоятельно дышать. К тому моменту супруги уже воспитывали троих детей — Джона, Кэролайн и Патрика.

Затем, 21 ноября 1963-го, произошло покушение на самого президента. Снайпер, которым под предположениям спецслужб был Ли Харви Освальд, выстрелил в главу государства дважды, попав сначала в плечо, а затем в голову. Событие стало ударом для всех жителей страны. За трансляцией похорон Джона Кеннеди наблюдало 93% американцев, что является абсолютно беспрецедентным случаем в истории США.

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Дважды избежавший смерти: история Эдварда Кеннеди

Некоторых членов семьи Кеннеди проклятие все же обошло стороной. В жизни самого младшего ребенка в семье президента Эдварда случилось минимум две трагические катастрофы, из которых ему удивительным образом удалось выбраться живым.

Эдварда Кеннеди, как и многих его родственников, крайне интересовала политика. В этом деле он значительно преуспел. После избрания старшего брата Джона на пост президента США в 1960-м, он выдвинулся на должность сенатора от Массачусетса.

Мужчина имел выдающийся ум и был крайне талантлив, поэтому известная фамилия не сыграла решающую роль в карьере. Впоследствии Эдварда Кеннеди переизбрали на эту должность еще семь раз. Именно благодаря ему были приняты важнейшие для всей страны законы в сфере здравоохранения и образования. Однако вместе с возрастающей славой в жизнь сенатора пришли и беды.

В 1964 году во время дежурного перелета Эдвард Кеннеди суть не погиб. Посадку значительно осложнил густой туман, из-за чего пилот не заметил верхушки сосен. Задевший деревья самолет начал быстро терять высоту, в результате чего произошло крушение. Лишь чудом сенатору удалось выжить, отделавшись травмой позвоночника.

Сенатор США Эдвард Мур «Тед» Кеннеди. www.globallookpress.com / Arthur Grace

Следующая трагедия произошла пятью годами позднее. По пути на вечеринку на острове Чаппаквидик в штате Массачусетс Эдвард Кеннеди в сопровождении его помощницы Мэри Джо Копечне не смог справиться с управлением — автомобиль вылетел за пределы моста и попал в воду. Мужчине повезло остаться в сознании после жесткого удара и выбраться из машины.

Однако Мэри спасти не удалось. Кеннеди нырял около семи раз, но все было тщетно. Выбравшись на сушу, тот не спешил сообщать о произошедшем в полицию и вообще скрыть информацию о случившемся, за что и поплатился. В ходе расследования сенатора приговорили к двум месяцам условного заключения за то, что он покинул место происшествия. Но доказать факт алкогольного опьянения и интимную связь с помощницей у следствия не вышло.

После инцидента в жизни Эдварда Кеннеди установился мир на долгие 30 лет. Очередная проблема настигла его уже в преклонном возрасте — на 76-м году жизни врачи диагностировали крайне агрессивную форму рака — глиобластому, поражающую головной мозг. Болезнь сильно ударила по здоровью сенатора и тот скончался спустя 11 месяцев.

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Был любим миллионами: траур по Роберту Кеннеди

После опустошающей смерти 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди взгляды американцев были устремлены на Роберта Кеннеди. Многие верили, что ему удастся урегулировать нестабильную ситуацию в стране.

Уже долгое время в стране назревал конфликт на фоне расовой дискриминации, к тому же серьезное давление оказывал и вьетнамский вопрос. Однако мечтам о светлом будущем не суждено было сбыться. В 1968 году Роберт действительно выдвинулся в качестве кандидата на пост президента, но до объявления результатов так и не дожил.

Накануне оглашения победителя политической гонки палестинец Серан Серхан застрелил Кеннеди-младшего, которому было всего 42 года. Как после объяснил убийца, его действия были ответом на несправедливую политику мужчины — Роберт поддерживал евреев в палестино-израильском конфликте.

Очередной траур накрыл страну. Сотни человек выстраивались вдоль рельс, чтобы проводить поезд, перевозившийтело умершего.

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Переосмысление жизни: катастрофа Джозефа Патрика Кеннеди II

Родовое проклятье вскоре затронуло и молодое поколение. Внук знаменитого основателя династии Джозеф Патрик Кеннеди II также, как и его отец Эдвард, стал жертвой жуткой аварии.

Во время отдыха на острове Нантаккет у Северного побережья Америки автомобиль, в котором находился мужчина, его брат и девушка, перевернулся. Джо, как его по привычке называли в семье, чудом остался в живых и даже не пострадал. Весь удар на себя приняла его любовница Пэм Келли — ее тело парализовало, навсегда приковав к больничной койке.

Жуткое происшествие вразумило Кеннеди. Все же он помнил, как собственный отец дважды едва избежал смерти. Потому вскоре после произошедшего всерьез взялся за ум и занялся предпринимательством.

Трансляция убийства: психологические травмы Дэвида Кеннеди

Сложнее всего справляться с утратой близких было подрастающему поколению. Во время убийства Роберта Кеннеди его 12-летний сын находился в отеле, наблюдая за трансляцией, на которой объявлялся победитель президентский выборов.

Происшествие нанесло Дэвиду значительную травму, от которой он так и не сумел оправиться. С возрастом он пристрастился к наркотикам и алкоголю. Впоследствии скончался из-за передозировки.

В самый неожиданный момент: гибель Майкла Кеннеди

Нередко жизнь членов семейства Кеннеди обрывалась во время масштабных происшествий — крушений самолетов, автомобилей, покушений.

Именно поэтому никто не мог и подумать, что родовое проклятие коснется Майкла Кеннеди, одного из детей убитого Роберта Кеннеди, который жил достаточно тихо и спокойно. Гибель настигла его во время рождественских праздников. Это случилось во время отдыха на горнолыжном курорте. Выехав на заснеженную трассу на лыжах, Майкл не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он скончался в больнице в возрасте 39 лет.

Участь отца: трагедия Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего

После смерти Джона Кеннеди многие с тревогой наблюдали за взрослением его сына — Джона-младшего. Тот многое унаследовал от отца — развитый ум, интерес к политике, сильный характер. Казалось, что он сможет даже превзойти родителей.

Но и ему не удалось избежать рокового проклятия. Во время совместного перелета с супругой самолет потерпел крушение и разбился в Атлантическом океане. Никто из пассажиров не выжил.

Последняя надежда: самоубийство Мэри Ричардсон Кеннеди

Последней на данный момент скончалась Мэри Ричардсон, бывшая жена Роберта Кеннеди-младшего. Пара сыграла свадьбу в 19995 годк, но уже вскоре после заключения брака девушка пристрастилась к наркотикам и алкоголю. В семье наступил разлад. Несколько раз супругу арестовывали за вождение в нетрезвом виде и даже лишали прав. Спустя 15 лет мужчина не выдержал и подал на развод.

Мэри Ричардсон осталась совершенно одна. В 2012-м тело Мэри было найдено в семейном доме. В крови следствие обнаружило огромную дозу антидепрессантов, констатировав самоубийство.

Многих интересует вопрос, кто же среди потомков могущественного рода все еще в живых. Избежать страшной участи удалось: Джин и Юнес Кеннеди, пятой и восьмой среди детей Джозефа и Розы; внуку Роберта Кеннеди — Конору, а также дочери бывшего президента США — Кэролайн.