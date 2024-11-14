«Сейчас я царица»: на что Елена Валюшкина тратит гонорары и почему вынуждена снимать жилье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Елена Валюшкина много снимается, но до сих пор не обзавелась жильем. Что мешает ей купить квартиру или дом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Елена Валюшкина рассказала, что никак не может купить себе квартиру. Из-за чего она вынуждена снимать жилье? И на что тратит все свои гонорары? Почему Валюшкиной не помогают взрослые дети? И чем заслуженная артистка РФ покорила исландских мужчин? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Никакущая… Хозяйка какая я. С утра до ночи на съемках. Какая хозяйка? Это я была хозяйкой, а сейчас я царица», — заявила звезда.

Елена Валюшкина сейчас — одна из самых востребованных актрис российского кино. В прокат регулярно выходят фильмы и сериалы с ее участием. Она также служит в театре. Но, несмотря на успешную карьеру и наверняка приличные гонорары, артистка уже много лет ютится в съемном жилье.

«Это безобразие. Но вы знаете, я дочь военного. Я выбираю место, в котором хочу жить. На данный момент хочу жить там. Купить это место я себе позволить не могу. Поэтому, если найдется какой-то добрый спонсор…» — поделилась знаменитость.

Валюшкина признается: все заработанные деньги тратит на путешествия. Актриса обожает новые города и страны.

«У меня есть такая группа сумасшедших, с которыми мы уже достаточно долго и много интересного объездили. Но я всегда за прекрасную компанию новую. Всегда», — отметила она.

Недавно Елена Валюшкина побывала в Исландии. И осталась в полнейшем восторге от природы и местных жителей.

«Люди живут на вулкане и вообще не парятся. И им хорошо. Но они какие-то такие красивые все, спокойные. Вулкан извергается, мы будем объезжать. Нормально все. Нет, красивая страна, нереальная. А потом само место магическое. Ты живешь на вулкане, тут тебе ледник самый большой в Европе, тут тебе водопад самый большой в Европе. Есть все, все вкусно, все красиво», — рассказала артистка.

Но больше всего Валюшкину поразили местные мужчины. Вернее, то, с каким интересом те смотрят на женщин-иностранок. Елену исландцы буквально прожигали глазами. Потом актрисе объяснили: дело в том, что в каждой даме из другой страны они видят ни много ни мало потенциальную жену.

«В Исландии очень большая проблема, товарищи, с этим делом, потому что они все произошли от одного викинга. У них у каждого в телефоне есть своя ветка родословная. И когда они встречаются друг с другом, сверяют, потому что могут быть очень близкими кровными родственниками. Для них это проблема очень серьезная», — объяснила Елена Валюшкина.

Но актриса ехала в Исландию исключительно ради новых впечатлений. Она делится: ей сейчас вообще не до романтики.

«Просто отношения предыдущие себя изжили. Долговременных отношений я пока для себя не вижу. Даже, может быть, и не хочу. Поэтому сейчас я отдыхаю. Мне очень хорошо. Я ко всему готова, дорогой мой. Я такую жизнь прожила, что я ко всему готова», — призналась звезда.

За плечами Валюшкиной два брака. Первый с преподавателем Леонидом Фоминым продлился 12 лет. Второй — двадцать с актером Александром Яцко, от которого актриса родила двоих детей. Но сохранить семью не получилось. После развода все заботы, в том числе и о деньгах, легли на ее плечи.

«Он не может финансово помогать, потому что у него новая семья. Иначе той семье ничего не останется. Поэтому здесь помогаю я. В моей семье помогаю я. И кроме меня никто моей семье не помогает», — подчеркнула артистка.

Сын и дочь Елены Валюшкиной (Василий и Мария) давно выросли, выучились и работают. Однако, признается актриса, без ее помощи пока не справляются.

«Пока мать несет на своих крыльях. Я им дала еще пять лет. Вот через пять лет встретимся на этом месте, и я вам расскажу, как дети мне помогают финансово», — уточнила она.

Валюшкина не упускает случая порадовать сына с дочкой подарками.

«Если я понимаю, что, например, ребенок у меня хочет купить 3D-машину, чтобы что-то делать, конечно, помогу. И компьютер куплю, чтобы потом ребенок учился. А как? Если я могу себе позволить», — поделилась артистка.

Валюшкина признается: она получается удовольствие от эмоций, когда видит улыбки на лицах детей или любуется достопримечательностями незнакомой страны. Для нее это и есть счастье, ради которого она готова еще долго жить в съемных квартирах.