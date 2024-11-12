Только сейчас решилась: Лада Дэнс хочет замуж спустя 22 года после развода

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Лада Дэнс мечтает о серьезных отношениях. Какого мужчину она рассматривает на роль спутника жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лада Дэнс призналась, что мечтает создать семью. Из-за чего распался единственный официальный брак певицы? Почему после развода Ладе пришлось обращаться к психологу? Действительно ли артистка уже больше 20 лет не заводила серьезных отношений? И о каком мужчине мечтает звезда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Пошла сама купила. Что делать? Такое тоже бывало в жизни», — рассказала артистка.

За Ладой Дэнс закрепился образ сильной, независимой женщины, которая привыкла во всем полагаться только на себя. Но недавно певица призналась: она устала быть железной леди и с радостью бы переложила ответственность за многие вещи в своей жизни на мужские плечи. Вот только подходящей кандидатуры пока нет.

«Сложно. Я такая, знаете, уже такая бывалая. Мне нужно, прям очень чтобы я доверяла. Прям очень», — подчеркнула знаменитость.

Первый серьезный роман у Дэнс случился с ее продюсером Леонидом Величковским. Сначала все было идеально. Влюбленные были вместе и дома, и на работе. Но со временем Лада стала подозревать, что на самом деле мужчину привлекает не она сама, а ее гонорары.

«Очень сложно психологически выдерживать и работу, и быт, образно говоря… Сплетается в такой один, блин, канат натянутый. Мы же тогда были молодыми, и у нас не было никакого опыта. Поэтому все это было, естественно, очень сложно и, я бы так сказал, тяжело», — поделился Леонид Величковский.

Музыкант не скрывает: упускать возможность заработать он не хотел. А потому соглашался практически на все предложения о гастролях. У Дэнс бывало около 30 выступлений в месяц. Ее это не устраивало. Возникали споры.

«Она да, отказывалась. Не хочет или устала, или у нее какие-то другие планы. Артист не может отказаться от концерта, потому что на артиста завязана целая цепочка других людей. Не только он, а еще организаторы, зрители и все прочее. Что бы ни случилось у артиста, все эти люди не виноваты», — заявил Величковский.

Отношения портились с каждым днем. И когда за Ладой стал ухаживать бизнесмен Павел Свирский, которого называли «окорочковым королем», она ответила взаимностью. Мужчина покорил певицу своей галантностью и щедростью. Он не скупился на дорогие подарки и осыпал Дэнс цветами.

«Прям палатку завернули. Целый самолет летел. Мы летели в одном самолете, а во втором летели мои розы», — рассказала певица.

Свирский был женат. Но ради Лады подал на развод. Артистка тоже ушла от Величковского. Правда, расстаться мирно не вышло. Продюсер обвинил звезду в измене и вынес конфликт на публику.

«Врагами человека становятся те люди, которым этот человек когда-то сделал очень много добра», — отметил он.

Однако Леонид горевал недолго. Лада Дэнс не успела забрать свои вещи из общего жилища, а продюсер уже нашел новую любовь.

«Только я ушла, Величковский в мою кровать привел барышню. Приехала в квартиру, которую мы покупали. Захожу, а там баба. Я ее не видела, но вижу, что все вещи мои уже кто-то носит», — вспомнила певица.

Но ей было уже все равно. Артистка готовилась к свадьбе. А вскоре после торжественной церемонии узнала, что беременна.

«До 30 лет я вообще думала, у меня никогда не будет детей, не хочу никаких детей. То есть надо влюбиться, понимаешь, по-настоящему влюбляешься, и тогда ты все сразу хочешь. У тебя включается что-то», — подчеркнула звезда.

Со стороны их семья казалась образцовой. Муж — успешный предприниматель, жена — знаменитая артистка. Двое детей. Однако спустя годы певица рассказала: это была лишь красивая картинка. На самом деле Свирский запрещал Ладе Дэнс выступать. Считал ее профессию непристойной. При этом сам регулярно посещал ночные клубы и изменял супруге. Певица долго терпела. Но однажды Павел проигнорировал день рождения сына. Исполнительница не выдержала.

«У сына был день рождения, а папа не приехал. Естественно, я напилась, врать не буду. И пошла в караоке поплакаться. Прихожу, а Свирский там сидит с другом. Он потом собрал вещи и уехал. Может быть, повод искал», — поделилась Лада Дэнс.

Развод стал для звезды тяжелым ударом. Она словно потеряла веру в себя. Артистке пришлось долго работать с психологом. В одном из интервью Лада рассказала: в тот момент ее спасли дети. Именно ради них певица взяла себя в руки и начала жизнь с чистого листа. Записала новый альбом и сама занялась бизнесом, чтобы обеспечивать сына и дочь.

Долгое время Лада Дэнс не хотела и думать о новых отношениях. Слишком глубокие раны оставил на ее сердце муж. Знаменитость занималась лишь работой и воспитанием детей. Конечно, ее окружали поклонники. Но серьезных романов Лада не хотела. Однако сейчас наследники выросли. У каждого из них своя жизнь. Видимо, теперь пришло время подумать и о себе.

«Они уже там устроены, пристроены, работают. Живут далеко, но мы видимся. И я занимаюсь, мама решила заняться собой опять. Нашей маме опять 18, знаете, как в той песне», — призналась артистка.

Лада Дэнс говорит, что наконец, готова снова влюбиться. Но даже если ей понравится какой-то мужчина, первый шаг она делать не будет. Певица привыкла, чтобы добивались ее.

«Потому что я леди, понимаете? Леди первой не звонит. Себя не предлагает… Всегда кто-то добивается моего сердца. Это нормальное состояние, я к нему уже привыкла», — подчеркнула звезда.

Дэнс признается, что ей не важны ни возраст, ни профессия, ни даже внешность потенциального спутника жизни. Главное, чтобы ему можно было доверять.

«Лучший мужчина, который твой. И тут сложно сказать, младше или старше. Как показывает практика, младше, конечно, хорошо. Хотя у меня есть разные ситуации, когда девочки взрослые и живут долго, счастливо. Как будет, так будет», — заявила Лада Дэнс.

Певица больше не собирается повторять прежних ошибок, подстраиваться под мужчину и прощать предательство. Артистка поняла, что больше всего в этой жизни нужно ценить себя. И надеется, что новые отношения принесут ей только счастье.