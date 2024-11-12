Звезды без родины: как живут за границей сбежавшие знаменитости-иноагенты

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов

В последние годы некоторые звезды покинули Россию. Как они живут, потеряв значительную часть фанатов, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Как звезды, которые сбежали из России, живут за границей? Почему иноагент Максим Галкин* вынужден скрывать свое израильское гражданство? И за что его коллегу по телеэфиру объявили в международный розыск? Правда, что Кристина Орбакайте избавляется от российской недвижимости? И как ее матери Алле Пугачевой не дали вывезти свое имущество за рубеж? Почему билеты на концерты беглецов не раскупают ни в Америке, ни в Европе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«А что конкретно им не нравилось здесь? Они спокойно играли, спокойно работали. То есть, в принципе, их никто никогда не донимал», — высказался певец Алексей Потехин.

Против иноагента Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Телеведущую, которая проживает в Испании, заочно арестовали по запросу Следственного комитета России и объявили в международный розыск.

«Проверяются какие-то контакты, публикации в соцсетях. То есть проверка очень масштабная», — объяснила юрист Алена Кеменова.

Читайте также Суд отказал Слепакову* в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

Проверяют и других знаменитостей, уехавших из России и критикующих страну из-за рубежа. Одним из них стал иноагент Андрей Макаревич*. Он уехал в Израиль весной 2022 года. Также как и еще один иноагент — Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой. Правда, и за рубежом им не живется спокойно.

«Я думаю, что уехать можно. Не надо говорить о нашей России, которая тебя родила, которая тебя выкормила», — выразила мнение певица Татьяна Зайцева.

«Побыв за границей, ты настолько понимаешь, что твоя родина — это твоя любовь, это ты, это часть тебя», — подчеркнула певица Елена Зайцева.

Как только обострился ближневосточный конфликт и на Тель-Авив начали падать бомбы, российские звезды решили подыскать новую родину. Хотя на земле обетованной их радушно приютили и выдали паспорта. Наперебой они рассказывали о прелестях жизни в Израиле. И вот решили предать и его. Мотивы все те же.

«Я хотел сказать не мазл тов, а беацлаха нашим ПВО. Удачи», — заявил иноагент Максим Галкин*.

В Израиле юморист прославляет местную власть. Но как только выезжает на концерты за границу, старательно прячет синий паспорт. Боится, что принадлежность к этой стране лишит его последних заработков. И путешествует исключительно с документом гражданина Кипра.

«Наша вся жизнь — это одна большая дорога с разными поворотами судьбы», — высказалась певица Кристина Орбакайте.

Артистка тоже сейчас живет в США. Она уже несколько месяцев ездит с гастролями по Штатам. Однако аншлагов не собирает.

«Та аудитория, которая у них была лояльная здесь, конечно же, в разы меньше там», — уточнила светский журналист Светлана Ключкина.

Читайте также В Москве заочно арестовали актера Смольянинова* за фейки об армии РФ

А недавнее выступление Кристины Орбакайте на корпоративе в Дубае обернулось скандалом. Артистка должна была петь дуэтом с Авраамом Руссо. Но в последний момент не захотела выходить на сцену с коллегой, который, в отличие от нее, продолжает жить и работать в России.

«Их любят в России, и они, как правило, все очень долго шли к этому успеху», — отметила продюсер Татьяна Тур.

Сразу после этого прессу облетела новость: Орбакайте продает две квартиры в Москве.

«Люди у нас не дураки же, правильно? Они квадратные метры покупают, а не квартиру с каким-то именем», — подчеркнул риелтор Николай Еганов.

Орбакайте пытается продать дачу матери — сбежавшей за рубеж Аллы Пугачевой. Покупателя ищут уже несколько лет. Изначально звездное семейство хотело за дом с участком 225 миллионов рублей. Писали, что желающий приобрести хоромы Примадонны наконец нашелся. Готов был выложить за них всего 125 миллионов рублей. Но неожиданно передумал.

«Имя на данный момент в худшую сторону, конечно, влияет на покупку, продажу», — сказал риелтор Еганов.

Бывшая Примадонна и ее супруг хотят избавиться и от замка в деревне Грязь. Но желающих приобрести дворец с башнями и горгульями нет. А жить на что-то надо. Недавно артистка пыталась вывезти за рубеж коллекцию антиквариата на сумму около двух миллиардов рублей. Но помощников певицы остановили на границе. На груз не было положенных по закону документов.

«Все, что мы сейчас слышим из-за рубежа, — это их агония. Это люди, которые добровольно расстались со своей страной, наплевали на свою аудиторию, наплевали на людей, которые шли и рублем голосовали за их творчество на их концертах. Это просто агония людей, которые потеряли все. Потеряли зрителя, потеряли страну, остались без родины. Ну и, как правило, это приводит еще к потере финансового благосостояния», — выразил мнение певец Денис Майданов.

«Ты можешь быть несогласным с политиками, с правительством, но ты не можешь обижаться на народ. Это прям совсем неправильно», — заявила певица Валерия.

Солист группы Little Big, иноагент Илья Прусикин* вместо коттеджа на Рублевке сейчас снимает скромный домик на задворках Лос-Анджелеса. Артист и его сожительница Софья Таюрская подселили еще пятерых беглых музыкантов. То есть оказались, по сути, в коммуналке. Гонораров некогда главных звезд российских дискотек едва хватает на еду.

Читайте также Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности

«Артисты, которые уехали за рубеж, сейчас, мне кажется, поплатились достаточно за это», — сказала журналист Ключкина.

Многие из беглецов пытаются избавиться от статуса иноагента. С ним зарабатывать практически невозможно, слишком много ограничений.

Это вплоть до ограничения организации публичных мероприятий, о публикации творческой деятельности, о ведении соцсетей. Они должны отчитываться за доходы, за продажу имущества, за, допустим, какие-то передвижения денежных средств даже по территории России, какие-то денежные переводы либо какие-то накопления. Это очень сильно ограничивает их в заработках, и поэтому это влечет именно желание снять этот статус иноагента», — объяснила юрист Кеменова.

Иноагенты Максим Галкин*, Земфира*, Семен Слепаков*, Максим Покровский*, Андрей Макаревич* и другие артисты, которые открыто выступают против России, не смогли доказать, что не получают финансирование из-за рубежа, и так и остались в реестре. Против некоторых, например, актера-иноагента Алексея Панина возбудили уголовные дела по статье об оправдании терроризма. Но эти люди все равно продолжают в соцсетях зубоскалить в своем бессилии и рассказывать, как, а главное, какую родину надо любить. На этой неделе с оговоркой: теперь их родина — США, а не Израиль.

* - признан иностранным агентом на территории РФ