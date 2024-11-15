Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024

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Во время ноябрьского суперлуния важно сохранять осторожность и внимательность — иначе беды не избежать.

Когда все затмения позади, а осень постепенно передает свои права зиме, 16 ноября 2024 наступает Бобровая Луна — мощное и коварное полнолуние с забавным названием. В этот период Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли.

Почему полнолуние в ноябре называют Бобровой Луной

Бобровой Луной или Бобровым полнолунием небесное явление нарекли индейские племена, которые стремились отразить особенности каждого месяца. В ноябре бобры активно готовятся к зимним холодам: они возводят плотины и собирают запасы пищи в своих домиках.

Вероятно, поэтому коренные жители Америки, наблюдая за этими усердными созданиями, присвоили полнолунию их имя. Другой возможной причиной может быть то, что в этом месяце охотники традиционно расставляют ловушки для бобров, чтобы получить их мех. В то время как у китайцев ноябрьское полнолуние известно как Белая Луна, кельтские народы, напротив, называли его Темной Луной.

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Бобровая Луна относится к категории суперлуний, что в астрономии означает момент наибольшего приближения Земли и Луны друг к другу. В такие дни спутник выглядит ярче и крупнее, чем традиционное полнолуние.

Этот термин был введен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году для обозначения периода, когда Луна находится на расстоянии 90% от максимально близкой точки к Земле. В это время она выглядит примерно на 14% более большой и на 30% ярче по сравнению с теми моментами, когда находится на самых дальних участках своей орбиты.

С давних времен Бобровой Луне приписывали необычные способности, включая провокацию природы на различные бедствия. Все это связано с тем, что Луна ассоциируется с водной стихией и человеческими чувствами. Это подтверждается и физикой — Луна влияет на приливы и отливы из-за своей гравитации. Обычно, когда она находится под влиянием определенного знака, наблюдаются наводнения и какие-то чрезвычайные ситуации.

Существует мнение, что Бобровая луна приносит с собой энергию и вдохновение, что содействует достижению намеченных целей. Этот период важно использовать для планирования будущего и реализации задуманных проектов.

Когда можно увидеть Бобровую Луну

Полнолуние начнется 15 ноября в 21:29 по Москве и достигнет пика 16 ноября в 00:29 по Москве. В этот момент спутник Земли будет находиться в созвездии Овна. Не стоит переживать, если возможности увидеть явление не будет: для глаз без оптических приборов Луна будет казаться полной за несколько дней до и после указанной даты.

В этом году, в ноябре, рядом с полной Луной также можно будет наблюдать яркое скопление Плеяд (рассеянное звездное скопление и астеризм в созвездии Тельца — Прим. Ред.) Следующее новолуние после ноябрьского полнолуния произойдет 1 декабря в 09:21 по Москве. Во время этой фазы Луну, вероятнее всего, не будет видно на небе.

Фазы Луны в ноябре 2024 года по Москве:

Новолуние: 1 ноября в 15:27

Первая четверть: 10 ноября в 21:55

Полнолуние: 16 ноября в 00:29

Последняя четверть: 23 ноября в 04:28

Следующее Бобровое полнолуние состоится только 24 ноября 2026 года. В 2025 году ноябрьское полнолуние будет происходить после Урожайной Луны и таким образом получит название Луны Охотника. Это явление ожидается 5 ноября 2025 в 16:19 по Москве.

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Что нельзя делать во время Бобровой Луны

В дни Бобрового суперлуния рекомендуется соблюдать осторожность людям, чья работа связана с высоким уровнем стресса. Например, водителям стоит быть готовыми к заторам на дорогах во время предстоящего полнолуния. В пути может возникнуть множество нештатных ситуаций — ожидается увеличение числа ДТП.

Люди с нестабильным психическим состоянием могут стать активнее, а животные — тревожнее в период полнолуний. Кроме того, Луна может побудить людей к импульсивным и резким действиям.

Во время любого суперлуния стоит избегать стрессовых ситуаций, особенно это важно для беременных. Им следует тщательно заботиться о своей адаптации и питании, поскольку негативные последствия для здоровья матери могут отразиться на ребенке.

Что можно делать во время Бобровой Луны

Полнолуние может приносить и положительные аспекты. Существует мнение, что если в момент полной Луны загадать желание, оно может исполниться. При формулировании своего запроса во Вселенную необходимо находиться в хорошем расположении духа и избегать злых мыслей по отношению к другим людям.

Из-за сильной энергетики лучше воздержаться от начала новых дел и знакомств в период полнолуний, особенно 16 ноября. Оптимальнее всего просто позволить событиям идти своим чередом в течение нескольких дней после суперлуния. Этот период важно использовать для планирования будущего и реализации задуманных проектов.