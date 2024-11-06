Лечит и наполняет: Кай Метов назвал лучшее молодильное средство в 60 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Кай Метов недавно отметил 60-летний юбилей. Что помогает звезде 90-х чувствовать себя молодым, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Кай Метов отметил юбилей — 60 лет. Что помогает ему оставаться в форме? Чем занимаются дети заслуженного артиста РФ? Женился ли Кай на своей молодой возлюбленной? Почему Анастасия не пускает его на кухню? И какие подарки звезде дарят поклонники? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«За эти 60 лет я успел пожить в Советском Союзе, в эпоху перестройки, в эпоху лихих 90-х, в 2000-е, в 2010-е, в наше сегодняшнее непростое время. Все это, конечно, накладывает какие-то отпечатки на сердце, на душу… Цифра такая, что действительно хочется задуматься над тем, что ты успел сделать и что бы очень хотелось еще сделать. И самое главное, что-то, что ты еще хочешь сделать. Здесь уже ответственность возрастает», — поделился певец.

Артист, который в 90-е буквально взорвал эстраду своим хитом «Position number two», продолжает активно выступать и гастролировать. Как и 30 лет назад, его график расписан на месяцы вперед.

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«Да у меня каждый день не похож на другой день. Вот сейчас, допустим, у меня был из Тамбова переезд в Сызрань на машине. Мы ехали семь часов. Приезжаешь — сразу концерт, потом вылет», — рассказал Кай Метов.

Музыкант признается: он совершенно не ощущает себя гражданином предпенсионного возраста.

«Мы все в душе себя чувствуем молодыми, и это действительно так. А у людей, которые постоянно подпитываются еще сценой, а сцена лечит, это я могу точно сказать, потому что иногда сидишь, что-то заболело. На сцену вышел и все. И, как говорится, лечишься», — уточнил певец.

Кай Метов уверен: сцена не только лечит, но и помогает оставаться в идеальной физической форме. Ведь сольный концерт по энергозатратам не уступает тренировке в спортзале.

«Конечно, сразу после концерта есть какое-то такое небольшое опустошение. Но это чисто усталость. А потом ты чувствуешь, что у тебя, наоборот, все качается внутри, потому что есть достаточное количество энергии на какие-то серьезные дела. И это все дает ощущение того, что ты молод», — поделился Кай Метов.

Но сохранять это ощущение молодости в душе артисту помогает не только работа, но и любовь — модель Анастасия Рожкова. Она его муза и боевая подруга, хоть и младше почти вдвое.

«У Насти такой характер, ее все любят. С появлением Насти все просто, как пчелы на мед. Потому что она центр Вселенной, центр моей семьи, потому что вокруг нее все абсолютно», — признался певец.

Девушка смогла очаровать не только Кая и его друзей, но и детей своего спутника от предыдущих браков. Их у звезды 90-х трое: две дочери и сын. Рик занимается боксом, Кристина — балетом. А Настя пошла по стопам отца и закончила консерваторию.

«Я ее к этому не подталкивал. То есть она сама определилась, что хочет в этом культурном сообществе принимать участие и двигаться вперед в этом амплуа», — уточнил артист.

Из-за постоянной занятости всех членов семьи видеться получается не так часто, как хотелось бы. Но важные события обязательно отмечают вместе.

«У нас есть два праздника, и один из них, на котором все собираются всегда, — это день рождения папы. Старшая дочь Кристина прилетает из Германии, внучки здесь бегают, мои и брата. В общем, здесь всего очень много. И второй праздник — это Новый год», — рассказал певец.

Возлюбленная Метова обязательно накрывает праздничный стол. Иногда к плите встает и сам артист.

«Люблю делать уху, честно могу сказать. Но в последнее время стал меньше готовить, потому что меня просто на кухню не пускают. Настя тоже очень любит готовить. Но, честно говоря, всегда хочется чем-то удивлять. Удивлять детей, родителей», — признался исполнитель.

Кай и Анастасия вместе уже семь лет. В СМИ постоянно появляются слухи об их тайной женитьбе. Пара не подтверждает их, но и не опровергает. Певец говорит, что устал от бесконечных вопросов про свадьбу. И не понимает, почему всех вокруг так интересует его семейное положение.

«Откуда вы знаете, мы оформили отношения или нет? Мы просто в публичном пространстве не выносим на обсуждение наши юридические или неюридические формы взаимоотношений», — заявил Кай Метов.

Певец считает, что зрители должны обсуждать творчество артиста, а не его личную жизнь.

«Мы все-таки воспитаны на том, чтобы нести и повышать культурный уровень человека, а не наоборот, засовывать в него какие-то низкочастотные вибрации на тему каких-то нехороших эмоций. Но тем не менее я прекрасно понимаю, что это часть сегодняшнего общества и поэтому все от этого не изолированы. Но я стараюсь, Настя тоже это делает, не прятаться за наши какие-то вещи, которые могли бы своей желтизной привлечь внимание аудитории», — объяснил артист.

Кай Метов делится: у него и без публичных скандалов хватает фанатов. На каждом концерте аншлаг. А домой музыкант всегда уезжает с целым багажником подарков.

«В основном это, конечно, мягкие игрушки. Это почему-то наборы шоколадных конфет, ликеро-водочная продукция, цветы, записки разные. Что-то такое. Какие-то поделки бывают. У меня, допустим, огромная коллекция картин. Меня там рисуют», — уточнил певец.

У Метова и мысли не возникает о выходе на заслуженный отдых. Он уверен: пока есть силы, надо продолжать радовать поклонников своим творчеством. Тем более что он, вопреки расхожему мнению, автор отнюдь не одной песни, хотя и признает: его позиция в российском шоу бизнесе не «number one» — номер один.