Бездарный идиот или ленивый интриган: что не поделили Шаляпин и Дробыш

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Виктор Дробыш оскорбил Прохора Шаляпина. Как исполнитель отреагировал на слова композитора, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Продюсер Виктор Дробыш публично оскорбил певца Прохора Шаляпина. Как получилось, что сравнение с Николаем Басковым стало оскорблением? Что на выпад ответил Прохор? И почему Дробыш так легко идет на конфликт со звездами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно заслуженный артист РФ Виктор Дробыш угодил в очередной скандал. Продюсер, отличающийся прямотой высказываний о коллегах, на этот раз задел Прохора Шаляпина. В эфире одного из шоу он назвал своего экс-подопечного «мумией», которую он «откопал» в 2006 году.

«У нас есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту сказать, что он поет и кто он, многие не знают. Яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант. Он же мог быть певцом каким-нибудь а-ля Басков. Но пошел по другому пути», — заявил продюсер.

Виктор Дробыш и Прохор Шаляпин действительно знакомы 18 лет. После одного из музыкальных проектов продюсер даже заключил с ним контракт. Но сотрудничество продлилось едва ли больше года. В далеком 2007-м контракт расторгли, а вот взаимные упреки, доходящие до откровенных оскорблений, то и дело становятся достоянием общественности.

«Мне кажется, я своей болтовней иногда продлеваю ему жизнь. И творческую в том числе. Потому что многие люди живут песнями, а многие — историями», — уточнил Дробыш.

«Нужны композиторы хорошие. Но Дробышу это же надо сесть за рояль, что-то там писать. Это же трудиться надо. А мы привыкли „Акапулько ля-ля-ля“ с утра до вечера, понимаешь?» — высказался Прохор Шаляпин.

Два года назад Виктор Дробыш уже называл экс-протеже своим самым неудачным проектом. Композитор припомнил певцу и его романы с женщинами старше, и дружбу со скандальной балериной Волочковой.

«Что-то выложить в TikTok и где-то хайпануть чуть-чуть, чтобы это как-то разошлось, можно. Но между этим и концертом, настоящим концертом — пропасть», — подчеркнул продюсер.

Прохор тоже не молчал. На всю страну задался вопросом: а кто такой, собственно, сам Дробыш?

«Почему решил, что он какое-то великое явление в русской культуре? Меня просто шокирует эта какая-то недальновидность, какая-то слабость, это интрижничество какое-то. Все-таки человеку за 50. Уже должны появляться мозги. Да, может, я действительно устраиваю фрик-шоу со своими бабушками, веселю людей. Но извините, если меня не пустили на сцену. Мне просто не дали ни единого шанса даже рта открыть», — сказал певец.

Но и на этом Шаляпин не остановился. Обвинил продюсера в дешевом пиаре.

«Этот человек отчего-то возомнил себя „настоящей музыкой“. Я вижу с его стороны неумный и дешевый хайп, попытки напомнить о себе любым способом и как-то самоутвердиться за счет других. В музыкальных вузах страны его портрет как композитора не появится никогда, так же, как и в учебниках. Вся история Дробыша уместится на страницах скандальной желтой прессы», — заявил артист.

«Послушайте, быть человеком — это отдельная, мне кажется, история, да, как по-хорошему сходиться и по-хорошему расставаться. Это никак не связано со сферой деятельности, с музыкой или шоу-бизнесом. Вы знаете, Прохор, когда выключены камеры, — нормальный парень. Прям он веселый, добродушный. Немножко, наверное, мне его, честно говоря, даже чуть было жалко, потому что он так все время хотел это. Говорит: „Я народный, я вот такой“. А у него все не получается и не получается», — выразил мнение певец Роман Архипов.

Теперь поклонники певца гадают, подаст ли Прохор в суд на Дробыша или получит встречный иск о защите чести и достоинства, которые звезды истово отстаивают. Достаточно вспомнить Любовь Успенскую, которая выиграла дело против Филиппа Киркорова за то, что тот назвал ее попрошайкой. Певица Катя Лель требовала от телеведущего Отара Кушанашвили шесть миллионов рублей за шутки про ее связь с инопланетянами.

«Очень много исков со стороны чести и достоинства действительно в их сторону подаются и со стороны певцов, актеров, потому что это не материальное благо. Оно защищается в России, и его действительно можно защитить. То есть если ты приносишь больше доказательств в суд, то можешь взыскать убытки, можешь взыскать компенсацию. И первое — это моральная компенсация, то есть Прохор сам идет в суд, заявляет исковое заявление и говорит о том, что ему нанесли нравственные страдания, нравственные мучения. И тем самым уже можно подать на моральную компенсацию», — объяснила юрист Сабина Самедова.

Однако Виктор Дробыш, похоже, не боится гнева коллег. Помимо Шаляпина, он успел перессориться с доброй половиной шоу-бизнеса. Продюсер, высказываясь о Мии Бойка, сравнил ее с дешевой люстрой. Приглашал Филиппа Киркорова работать уборщиком своей квартиры. А два года назад вступил в перепалку с Настасьей Самбурской. Певица заявила: своей неудачной карьерой она обязана именно Дробышу, который, по ее словам, не выполнил условия контракта.

«У меня не было какого-то хита и не было какой-то прорывной роли», - призналась Самбурская.

В ответ Виктор Дробыш назвал Настасью нетрудоспособной. А на ее судебный иск о досрочном расторжении контракта подал встречный — о взыскании потраченных денег на ее раскрутку. И, к слову, выиграл. Самбурскую обязали вернуть продюсеру около трех миллионов рублей.

«Это не я начал. Я вообще не предлагал воевать. Никому, никогда. Посмотрите на мое улыбчивое лицо. Я могу кому-то предложить войну? Нет. Правда, смешно. Обидно, что она сегодня могла быть гораздо популярнее, чем есть. Это не связано ни с чем, кроме только того, что она неработоспособная. Она, на мой взгляд, человек, который живет сегодняшними эмоциями какими-то. А для того, чтобы быть популярным и поддерживать эту популярность, нужно очень много работать», — уточнил Виктор Дробыш.

Продюсер всегда говорил, что успех в шоу-бизнесе зависит от нескольких факторов. Но личность самого артиста на первом месте. В пример приводил своих бывших подопечных, которые благодарны ему за наставничество: Славу, Стаса Пьеху и SHAMAN.

«Конечно, многие есть талантливые у нас продюсеры и композиторы. Но я считаю, что это прям настоящий композитор. Он настоящий профессионал, просто гений своего дела», — высказалась Слава.

«Какой-нибудь приходит: „Я ничего не умею, сделайте мне все, чтобы я был суперзвездой“. Работа, работа планомерная каждый день», — подчеркнул SHAMAN.

Однако вникать в суть сказанного, а уж тем более дослушивать до конца, похоже, теперь не в чести. По факту в ставшем скандальным высказывании Дробыш лишь отметил, что талант Шаляпина настолько велик, что он мог бы стать вторым, если не первым Николаем Басковым, если бы побольше времени проводил в репетиционном зале, а не на светских тусовках.