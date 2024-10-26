«Неумный и дешевый хайп»: Прохор Шаляпин ответил на оскорбления Виктора Дробыша

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В эфире популярного шоу продюсер заявил, что исполнитель загубил свой талант скандалами и сомнительными связями с пожилыми дамами.

Музыкальный продюсер и композитор, заслуженный артист РФ Виктор Дробыш выступил с жесткой критикой в адрес певца Прохора Шаляпина на VK-шоу «Макарена», и его тирада не осталась без ответа. Они знакомы с 2006 года, со времен проекта «Фабрика звезд — 6». Еще тогда были очевидны задатки исполнителя, его талант, но на большую сцену вместе с первым эшелоном он не вышел.

По мнению Дробыша, певец из Шаляпина мог получиться не хуже Николая Баскова, но он выбрал неверный сценарий для своей карьеры. Решил зарабатывать славу не голосом, а скандалами вроде романов с немолодыми женщинами и мнимой дружбы с балериной Анастасией Волочковой.

«Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант… Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков, но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — заявил продюсер.

В интервью журналистам издания VOICE Шаляпин заявил, что разорвал всякие отношения с Дробышем в 2007 году, потому что он возомнил себя «настоящей музыкой». По словам певца, этого звания достойны Чайковский, Рахманинов, Глинка и другие всемирно известные композиторы, но уж точно не руководитель «Фабрики звезд». Как выпускник Гнесинки Прохор уверен, что понимает разницу между авторами, прославившими русскую культуру и работником шоу-бизнеса, раздающим «высокопарные оценки» своим коллегам.

Свое призвание нести в массы народные песни Шаляпин гордится, считает себя хранителем культурного кода русского человека. При этом «произведения» Дробыша и его «навязанные посредством эфира» хиты слишком просты в сравнении с классикой и «не имеют ни единого намека на гениальность». История продюсера, уверен исполнитель, поместится в одной желтой статейке. Выходит, недалеко ушел от того, кого осуждает.

«Я вижу с его стороны неумный и дешевый хайп, попытки напомнить о себе любым способом и как-то самоутвердиться за счет других. Мне кажется, это нелепо в его возрасте. В музыкальных вузах страны его портрет как композитора не появится никогда, так же как и в учебниках», — заключил Шаляпин.

Жизненные планы артиста не страдают от мнения старших коллег. Как ранее писал 5-tv.ru, на этот раз он решил стать настоящим американским героем.