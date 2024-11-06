Находка или обманка: помогают ли нейтрализаторы устранить запах в машине

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Неприятные ароматы в автомобиле создают не только неудобства, но и могут отвлекать водителя. Как избавиться от нежелательного запаха в салоне и предотвратить его появление на длительное время?

Не машина, а настоящая свалка. Этот внедорожник не чистили больше десяти лет. В итоге внутри скопились горы мусора и окурков. Но даже такой запущенный салон вполне реально привести в порядок, если потратить на уборку несколько часов.

Куда сложнее избавиться от неприятных запахов. В детейлинг-центрах эта услуга стоит дорого. Часто не наездишься. Но не так давно на рынке появились специальные спреи. О них рассказала «Самая полезная программа».

Как выбрать средство от запаха в машине

В отличие от обычных ароматизаторов, эти средства не просто перебивают неприятный запах, а полностью его устраняют. По крайней мере, так обещают производители автохимии.

Если верить рекламе, нейтрализаторы делают на основе энзимов. Эти ферменты разрушают молекулы неприятных ароматов. Также в составе автохимии эфирные масла и отдушки. Но эксперт предупреждает, что эффективность нейтрализатора зависит не только от его состава, но и от поверхности источника неприятного запаха.

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То есть главная проблема — это если что-то разлили. Если что-то въелось в обивку, в салон, в кожу или пластик.

Во время профессиональной химчистки специалисты достают из салона кресла, коврики и даже вскрывают пластиковую обшивку. Но производители нейтрализаторов обещают, что несколько нажатий на пульверизатор заменят эту сложную процедуру.

Решили проверить. Для этого купили сразу три средства: по 200, 420, 1000 рублей за 100 миллилитров. Состав дешевого нейтрализатора сразу показался подозрительным. Там не было ни одного слова, которое бы помогло понять, что в составе. Кроме каких-то странных приписок, как «специальный особый состав».

«Чаще всего так и делается. Чтобы не раскрывать, что он никак не поможет. Подбирают специальные слова, которые в целом на слуху, для потребителя значат что-то хорошее. А в реальности они просто уводят от реальной задачи», - прокомментировал специалист по тюнингу и ремонту автомобилей Бесо Цахнакия.

Производители второго и третьего спрея точно так же зашифровали реальный состав. Так что единственный способ проверить их эффективность — испытать в деле.

Фастфуд, консервы и табак: какой нейтрализатор устранил запахи

Для начала попробовали нейтрализовать запах еды. У эксперта в меню рыбное ассорти. Консервы из скумбрии вперемешку со свежей селедкой. С запахом рыбы особенно сложно.

«Сложно, да. Это тоже один из таких едких запахов, который очень трудно удалить с обивки. Если оно еще попало туда. Ну, это катастрофа», — сказал специалист.

Поставили контейнер с рыбой в салоне на полчаса. А чтобы усилить эффект, включили печку. Она разогнала неприятный аромат по салону. Спустя 30 минут достали еду из машины и распылили спрей за 200 рублей.

«Главное обрабатывать тканевую обивку. Потому что там сильнее всего въедается запах. Сейчас какой-то запах, конечно, появился. Естественно, тут есть ароматизатор. Этот ароматизатор дает о себе знать», — пояснил эксперт.

Для чистоты эксперимента дали нейтрализатору поработать 15 минут. И только после этого оценили результат.

«Если быть откровенным, запах есть», — заключил Бесо Цахнакия.

Дешевый спрей с задачей не справился, а кроме этого, оставил жирные пятна на искусственной коже.

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Повторили тест со вторым образцом. Нейтрализатор за 420 рублей показал себя гораздо лучше. После обработки в салоне не осталось ни запаха рыбы, ни аромата самого средства. Дорогой спрей за 1000 рублей на первый взгляд тоже справился. Убрал запах еды или, как минимум, перебил его сильной отдушкой.

Можно обработать салон этим дорогим составом, и появляется ощущение дорогого кожаного салона. Но избавиться от ароматов еды — только полдела. Куда сложнее вывезти запах табака.

Смоделировали такую ситуацию с помощью сухого дыма. В этом эксперименте не стали полагаться только на обоняние. А подключили специальный прибор — анализатор качества воздуха. Прибор запищал. Это значит, что там зашкаливал уровень вредных соединений.

Пустили в ход первый нейтрализатор. Хотя проветрили салон и не жалели автохимии, прибор по-прежнему показывал превышение вредных веществ. Повторили испытание для двух других нейтрализаторов.

Надышались знатно. Второй образец тоже не справился. Только замаскировал запах дыма. Но больше всего удивил дорогой спрей. От него качество воздуха только ухудшилось.

Превышение предельно допустимых норм. Например, по формальдегиду было 0,6. Тогда как норма должна быть 0,035. При проведении эксперимента даже дым давал 0,5. С нейтрализатором под номером три было 0,6 по формальдегиду.

И это не очень хорошо. Получилось, что надеяться на волшебный эффект нейтрализаторов не стоило. Максимум, что под силу этим средствам — убрать из салона запах пищи. В остальном работали спреи также как и обычные освежители воздуха.