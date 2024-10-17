Время переобуваться: как сэкономить на покупке зимних шин и не прогадать

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Выбор подходящих шин для авто может облегчить управление и снизить расход топлива. Но как не запутаться в многообразии предложений и при этом сэкономить?

Облако дыма и скрежет тормозов. Водитель внедорожника потерял управление буквально за секунду. Оказалось, у машины взорвалось колесо. Автомобиль вылетел на обочину и только чудом не перевернулся на крышу.

Частая причина таких происшествий — изношенная резина. Вот почему так важно следить за состоянием покрышек и вовремя менять их. Но цены на шины постоянно растут. Как же обновить резину и не разориться, рассказала «Самая полезная программа».

Как сэкономить на покупке шин

Эксперт рассказал, как сэкономить семейный бюджет при покупке шин.

Покупать шины заранее, до наступления сезона;

«Как говорится в поговорке: готовь сани летом, а соответственно, зимнюю резину будь готов покупать либо летом, либо по осени. А так как не наступил еще зимний сезон, она будет на порядок дешевле. Ориентировочно 15-20 может быть 25 процентов можно выиграть», — поделился автомеханик, специалист по оценке автомобилей Алексей Соколов.

Не переплачивать за марку и обратить внимание на суббренды известных производителей;

У многих известных производителей шин есть свои дочерние торговые марки. Они еще не успели стать популярными, поэтому продают покрышки дешевле. Но при этом головной бренд гарантирует качество.

«Можно обратить внимание на производителей менее именитых. Из той же Кореи. Но, как вариант, можно посмотреть и российские шины», — прокомментировал эксперт. Еще один вариант — купить прошлогодние покрышки.

Покупать прошлогодние покрышки.

Большинство брендов выпускают шины каждый сезон. Новые продают дороже, а на прошлогодние делают скидки. Главное убедиться, что модель не сняли с производства. Иначе будет сложно найти колесо на замену.

«Также при покупке автомобильных шин, в том числе зимних, есть вероятность сэкономить, если ты рассмотришь шины, условно говоря, с другим индексом скорости. Индекс скорости там может быть 200 километров в час. Индекс скорости может быть и 150. Можно рассмотреть его. Там немного другая технология в производстве этой шины. Соответственно, и цена немножко подешевле», — добавил специалист.

На что обратить внимание при заказе шин онлайн

Можно прилично сэкономить, если покупать резину онлайн. Владельцы интернет-магазинов не тратят деньги на аренду торговых точек, а продают товар прямо со склада. Цена получается ниже, а выбор больше.

Главное — не нарваться на мошенников. В последнее время аферисты все чаще создают фейковые сайты реальных компаний. На них покупателям предлагают скидки на покупку резины до 40 процентов. Но как только заказчик переводит деньги, перестают выходить на связь.

«Чтобы не попасть на сайт-однодневку или хлопушку, как мы сейчас называем, нужно посмотреть средние цены, почем продают. Ты, условно говоря, видишь, что там именитый бренд или какой-то средний бренд продается на 50 или на 60 процентов дешевле рыночной стоимости. Само собой, должны возникнуть подозрения, и этот сайт лучше, конечно, прикрыть», — отметил Соколов.

Нужно внимательно посмотреть на название сайта и как он записан в адресной строке браузера.

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Чаще всего мошенники меняют в оригинальном домене одну-две буквы, добавляют лишние слова или знаки.

«Можно посмотреть на их сайтах, куда они привозят товар, как они его привозят. Может быть, есть пункт выдачи. Потому что у левых каких-то компаний, по большому счету пункта выдачи никакого нет», — рассказал эксперт.

Если склад и пункт выдачи товара на самом деле существуют, они наверняка будут обозначены на онлайн-картах.

Там же можно почитать и отзывы других покупателей.

«Можно зайти на какие-то автомобильные порталы и забить там, условно говоря, тот или иной магазин и посмотреть, что из негативного или положительного вылезет из этих отзывов. Само собой, те отзывы, которые там написаны за день десять штук, могут быть подозрительными. Должны навести на какие-то сомнения», — поделился автомеханик.

Как не стать жертвой продавцов-мошенников

Не лишним будет изучить страницы компании в социальных сетях. Многие бренды публикуют там посты о мошенниках, которые действуют от их имени. И обязательно стоит проверить дату создания сайта. Если портал появился недавно, скорее всего, это фейк. Исключение может быть только в том случае, когда компания проводит ребрендинг. Но тогда у сайта точно будет сертификат безопасности.

«Рядом с поисковой строкой у нас есть вот такая вкладка, которая называется „сведения о сайте“. На нее мы нажимаем, переходим в „подключение защищено“. И проверяем, есть ли у них сертификат на этот сайт. Проваливаемся в данные сертификатов и проверяем. Сертификат действительно выдан от 29 августа 2024 года по 27 ноября 2024 года», — продемонстрировал специалист.

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У мошенников вместо сертификата — пустая страница. Эксперт тоже наткнулся на один такой подозрительный сайт. На всякий случай решил позвонить продавцу и уточнить, где можно забрать покрышки.

«Ставим громкую связь, чтобы всем было все слышно», — сказал Соколов.

Вот только дозвониться в онлайн-магазин не удалось. Ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза.

«Не хотят нам продавать шины. Я думаю, что бессмысленно продолжать дальше дозваниваться. То есть любой официальный магазин и уважающий себя продавец на телефонный звонок ответили бы в течение двух-трех звонков. Поэтому бросаем трубку», - добавил эксперт.

Но даже если общение с продавцом подозрений не вызвало, лучше не переводить деньги заранее, а оплачивать товар при получении. В этом случае можно сразу проверить качество шин и если что-то не понравится, вообще отказаться от покупки.