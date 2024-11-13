Спасет в темноте: что обязательно нужно прикрепить ребенку на одежду

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Светоотражающие детали являются не только модным элементом на одежде, но и важнейшим аксессуаром для обеспечения своей безопасности на дороге. Какими бывают фликеры и как правильно их выбрать?

Быть пешеходом — это высокая степень ответственности. Особенно в сумерках на неосвещенном тротуаре или переходе. Поэтому забота о безопасности на дороге зависит не только от автомобилистов, но и от самих пешеходов.

Что делает людей заметными на дороге в темное время суток? Как научить ребенка правильному поведению на проезжей части? Что из себя представляют светящиеся знаки, и как осуществляется их производство, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Для чего нужны световозвращающие элементы

По статистике, большая часть наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходит в условиях плохой видимости.

В России расширяется дорожная сеть, растет интенсивность движения. Поэтому важно не забывать про культуру поведения на дороге. И формировать ее нужно с детства. В этом помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги».

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«Световозвращающие элементы необходимы для того, чтобы водители вас могли заранее увидеть и остановиться. Потому что автомобилю на скорости 60 километров в час требуется остановиться порядка 3,5 секунд. А как правильно переходить дорогу? Самое главное, чтобы вы были заметны на дороге. Необходимо использовать световозвращающие элементы со всех сторон. И если вы размещаете световозвращающий элемент на руке, то он как раз будет виден и спереди, и сзади», — прокомментировал начальник отдела пропаганды ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич.

Световозвращающие элементы могут быть разными. Они покрыты специальным материалом с микролинзами, что позволяет в соответствии с названием возвращать свет в том же направлении, откуда он пришел.

Как выбрать светоотражатели и куда крепить

Технолог производства продемонстрировал знаки с двойным эффектом. Они надежнее в условиях плохой видимости.

«У него есть и внутренняя подсветка, и тот свет фар, который на него светит, он его отражает два в одном», — объяснил технолог производства Андрей Клепиков.

А для чего нужно, чтобы был световозвращающим и с подсветкой?

«Допустим, нет электричества. Не работает. Ночью туман, а он работает от света проезжающей машины», — прокомментировал специалист.

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Никита Андреюк в свои 11 лет хорошо знает правила дорожного движения. Специальные наклейки, которые позволяют водителям транспорта распознать мальчика на дороге, он использует не только на одежде.

«Для того, чтобы моя поездка была безопасной, я наклею на самокат световозвращающие элементы», — сказал Никита Андреюк.

На одежде детей и взрослых в условиях недостаточной видимости должны быть световозвращающие элементы. Их нужно располагать выше 80-ти сантиметров от уровня пола и со всех сторон: спереди, сзади, слева и справа. Чем больше элементов, тем лучше.