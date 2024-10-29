Обыски, аресты и уголовка: как скоро доиграются Косенко, Лерчек и другие блогеры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Любителей легких денег активно преследуют по закону. Они должны ответить не только перед налоговой, но и компенсировать ущерб обманутым клиентам.

Число блогеров-мошенников, впрочем как и их жертв, становится все больше. Одни наивно мечтают заработать, а другие реально обогащаются. Правда, потом приходится нести ответственность перед законом.

Чем может оказаться сомнительный онлайн-курс? Какое наказание грозит Валерии и Артему Чекалиным? Почему люди продолжают отдавать свои деньги недобросовестным коучам? И чем рискуют обернуться для Инны Тлиашиновой невыполненные обещания, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Что грозит Лерчек и ее экс-мужу по новому обвинению

На видео видно, как представители правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру Артема Чекалина.

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«Полиция! Открывайте дверь!» — сказали люди в форме.

Но блогер не торопился открывать. Силовики подготовились к штурму. Прозвучало последнее предупреждение.

«Еще раз говорю, дверь откройте!» — заявил правоохранитель.

Несколько ударов кувалдой — дверь открыта.

«Компьютеры, флешки, карты. Где?» — спросил следователь.

«Здесь. Находятся все у меня», — ответил Чекалин, лежа на полу лицом вниз.

Правоохранители нагрянули с обыском и к бывшей супруге Артема — Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек.

«Валерия заплатила гигантскую сумму в пользу ФНС (Федеральная налоговая служба — Прим.ред). Она не прячется», — пояснила юрист Екатерина Гордон.

Но новое уголовное дело уже не связано с налогами. Бывших супругов уличили в финансовых махинациях. В частности, выводе денег за рубеж.

«Их догнала определенная старая история, связанная с оплатой за марафоны, которые уходили на счета арабской компании в Эмиратах», — рассказал адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков.

По словам адвоката, в уголовном деле фигурирует сумма в 251 миллион рублей. Хотя ряд СМИ утверждает, что объемы финансовых потоков, которые отправили за рубеж с подачи Лерчек и ее бывшего супруга, в разы больше.

«Как это преподносится в каких-то СМИ, что никто не сделал выводов. И снова куда-то попали, в какую-то историю. Это совершенно не соответствует действительности», — заявил адвокат.

Кроме того, просочилась информация о том, что заявление на Артема и Валерию написал один из бывших наемных сотрудников. Теперь Чекалиным грозит до десяти лет тюрьмы. Но адвокат Артема уверил, что пара настроена на конструктивное и эффективное взаимодействие со следствием.

Как блогеры-мошенники обманывают россиян

А вот как настроен Сергей Косенко, которого недавно объявили в розыск, можно лишь догадываться. Блогер на фоне новостей об уголовных делах против него продолжил как ни в чем не бывало выкладывать развлекательные видео. А интерес правоохранителей к нему появился после кадров с тогда еще двухмесячным ребенком. На видео Косенко бросил ребенка в сугроб.

Против Сергея завели дело по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также арестованы счета Косенко на 206 миллионов.

Оказаться в поле зрения силовиков может сейчас и Арсен Саруханян. Во всяком случае, бывшие клиенты бизнес-коуча стали громко обвинять его в обмане.

Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности

Нелли Назарян давно хотела научиться зарабатывать на маркетплейсах. Была подписана на многочисленные программы в открытом доступе, в том числе и на платформу Арсена. Там предлагали вариант наставничества.

«Я была воодушевлена этим всем процессом. Я согласилась и денежные средства передала через третьих лиц, третьим лицам, которых назвал Арсен», — поделилась женщина.

Взнос за вступление в клуб, наставничество, деньги на покупку товаров. По словам Нэлли, в общей сложности она отдала более трех миллионов рублей помощникам Саруханяна, которые обещали ежемесячный оборот в размере не ниже вложенной суммы. В итоге клиентка не получила ничего.

«Обстоятельства их дела в очередной раз указывают на то, что некоторые лица, работающие в сфере инфобизнеса, вводят неограниченное число лиц в заблуждение, уклоняются от уплаты налогов, а при предъявлении им претензий, откровенно говоря, издеваются, чувствуя свою безнаказанность», — заключила юрист Лилит Багдасарян.

Как утверждала Нелли, на руки участники клуба не получали ни чеков, ни каких-либо других платежных документов.

Жизнь блогера по ту сторону экрана всегда лучше обычного человека. Именно на это делала ставку Инна Тлиашинова. Курсы личностного роста с реальным результатом — вот что обещала своим ученикам VIP-коуч. И к каждому персональный подход.

«Она у всех находила свою боль. У кого-то эта боль была — замуж не могли выйти, у кого-то там девочки не могли зачать. Вот это прямо у нее красной нитью ушло, что у нее все зачинают просто. Она всех учит, простите, заниматься любовью с подушкой», — прокомментировала Ольга Мидютова.

Коучу присудили выплатить Ольге 600 тысяч. Но исполнительные листы вернулись к пострадавшей без денег. Приставы закрыли дело за невозможностью установить местонахождение должника.

Ольга сказала, что пошла к коучу от безысходности. Женщина лечит своего ребенка от серьезного заболевания и ищет возможность заработать.

«Тлиашинова заявляла, что она дает новую профессию — диплом международного образца, который на самом деле вообще даже в России не котируется. Сама она не психолог по образованию, она юрист», — рассказала участница курса.

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Инна Тлиашинова уже попадала в скандалы. В январе охранники семинара вип-коуча напали на журналиста «Известий». Но сейчас Инна, видимо, взяла паузу и, находясь где-то за пределами России, записывает видео уже не о том, как добиться успеха, а как его не потерять.

«Не нужно никому доверять. Нужно читать документы, нужно самому разбираться в юридических аспектах», — сказала блогер Инна Тлиашинова.

Как защититься от обмана инфомошенников

По мнению психологов, жертвы мошенников отчасти сами виноваты в своих бедах.

«Люди не хотят реально учиться, не хотят реально использовать свой собственный уровень компетентности в своей сфере для того, чтобы достигать. А вот прямо здесь и сейчас — да, я хочу что-то иметь», — объяснила клинический психолог Лариса Овчаренко.

Чтобы урезонить бизнес-тренеров, в Госдуме предложили лицензировать деятельность блогеров.

«Сделать сферу прозрачной и защитить людей от мошенничества. И уже сейчас государство начинает борьбу с самыми одиозными инфомошенниками. Нужно создать такие условия, чтобы прибегать к недобросовестным практикам было просто невыгодно, чтобы все блогеры отчетливо понимали, что работать по закону лучше, безопаснее, перспективнее», — заключила депутат Государственной Думы Яна Лантратова.

Так, с 1 ноября 2024 Роскомнадзор начнет вести учет блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч человек. Теперь владельцы страниц в соцсетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию также, как и СМИ. Если сведения не будут включены в перечень, блогер не сможет размещать в них рекламу и предложения по финансированию.

Чтобы не попасться на удочку «продавцов успеха», психологи настоятельно рекомендуют защитить себя: