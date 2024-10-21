Деликатес или отрава: как узнать, сколько мяса и сои в колбасе на самом деле

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Колбаса идеально подходит для завтрака, обеда и ужина, а также продукт прекрасно дополняет праздничный стол. Как выбрать натуральный «Сервелат» и не оказаться на больничной койке?

Испорченный завтрак и зря потраченные деньги. Автор видео хотела приготовить бутерброды для всей семьи, но обнаружила в сервелате личинки насекомых. Отвращение от колбасы на всю жизнь обеспечено. Изготовитель колбасы явно нарушил санитарные нормы, но это неудивительно. Чтобы уменьшить траты на производство, многие предприятия экономят на всем. В том числе и на ингредиентах. Как выбрать вкусную и качественную колбасу, рассказала «Самая полезная программа».

Что должно быть в составе настоящего сервелата

Кандидат технических наук, доцент МГУТУ имени К. Г. Разумовского Любовь Данилова поделилась, каким должен быть состав качественного сервелата.

«Если мы будем говорить о классическом сервелате, там обязательно должна присутствовать говядина высшего сорта — 25%, свинина нежирная — 25% и свинина жирная — 50%, которые в различном сочетании заменяются шпиком и грудинкой», — отметила специалист.

Но производители часто добавляют в состав более дешевое мясо птицы. Чтобы скрыть подмену, приправляют колбасу пряными специями.

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Решили проверить, что продают в супермаркетах под видом сервелата. Купили три батона колбасы по 200, 700 и 1100 рублей за килограмм. На упаковке первого образца эксперта сразу смутила приписка «классический».

«Сервелат везде подразумевается именно сервелатом. Ни сервелат Владимирский, ни сервелат Царский, ни сервелат Кремлевский, а именно сервелат. Он должен называться так», — пояснила эксперт.

Любые приписки в названии означают, что производитель сделал продукт не по ГОСТу, а по своей рецептуре. Так называемым техническим условиям.

Как отличить настоящий сервелат от подделки

В дешевом сервелате больше 30 ингредиентов: мясо птицы, мука, крахмал, множество специй и различных добавок. А также: стабилизаторы, альгинат натрия, пирофосфаты, усилитель вкуса и аромата.

У второго образца состав лучше, но ненамного. Здесь тоже есть курятина, крахмал и стабилизаторы. Единственный продукт, который сделали по ГОСТу — дорогой сервелат. Только в нем есть говядина, а список ингредиентов самый короткий.

Для эксперимента нарезали колбасу на тонкие ломтики. Из каждого образца сначала свернули рулет, а затем крепко сжали его в ладони. Колбаса не должна трескаться.

Точно так же она должна себя вести, когда ее прямо в руке сжимают целиком. Колбаса в идеале должна остаться в первозданном виде.

Первый образец провалил испытания. Он сразу же порвался и в итоге превратился в кашу. Второй экземпляр оказался более плотным, но произошел небольшой разрыв. И только дорогой сервелат не порвался и моментально восстановил форму.

Как проверить колбасу на наличие сои

В следующем эксперименте нарезали колбасу на мелкие кубики и бросили в стакан с водой.

Сервелат за 200 рублей почти сразу всплыл на поверхность. Скорее всего, в нем полно сои или другого растительного белка. Образцы за 700 и 1100 рублей опустились на дно, а значит, в их основе натуральное мясо. Но сколько? Лучший способ узнать — это поджарить колбасу на сухой сковородке.

Первый образец абсолютно сухой, как будто жира в нем вообще не было.

«Когда мы прочитали состав, то там было большое количество пшеничной клетчатки волокон. То есть жира там нет никакого. Это растительное сырье», — прокомментировала эксперт.

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Второй образец, напротив, оказался слишком жирным. И это тоже плохо. Ведь чем больше в колбасе шпика, тем меньше мяса. А лучший результат опять показал дорогой сервелат.

«В образце номер три количество жира вытопилось незначительно», — отметила специалист.

То есть так и должен себя вести сервелат при нагревании.

Решили устроить всем образцам еще одну прожарку на открытом огне. Качественный сервелат просто обуглится. Тот, в котором полно химии, начнет плавиться и затягиваться блестящей корочкой.

Первый образец точно не похож на натуральный продукт. Как только он нагрелся, стал буквально стекать с шампура.

«Мы видим, что колбаса начинает стягиваться и оседать. То есть сейчас начнет падать», — заметила эксперт.

Второй образец выглядел не таким, как первый. В нем явно больше натуральных ингредиентов, но огромное количество жира.

Эксперт уверена, это потому, что в колбасе не только натуральный шпик, но и так называемая белково-жировая эмульсия. По сути, масса из сырья самого низкого качества.

И только третий сервелат равномерно обуглился и немного ужарился.

Если вдруг хочется приготовить жареную колбасу, например, сервелат немного поджарить, то лучше использовать качественный продукт из качественных ингредиентов.

Тесты показали, что лучше искать продукт, сделанный по ГОСТу. Такая колбаса не может стоить дешево. Зато ее можно смело подавать к столу и не бояться за здоровье.