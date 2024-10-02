Отрава для сердца: какую картошку категорически нельзя покупать и жарить

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Хозяйки обычно не обращают внимание на темные пятна при чистке картофеля, а ведь это указывает на высокое содержание опасных для жизни химикатов.

Синяя, фиолетовая и даже черная — такую картошку россияне все чаще стали приносить из супермаркетов. И это не особый сорт. Некоторые корнеплоды меняют цвет во время варки, а некоторые — сразу после чистки.

Опасно ли есть такую картошку и как проверить продукт на наличие химических веществ, рассказала «Самая полезная программа».

Как ядовитая кислота попадает в картошку

Цвет меняет картошка, в которой много хлорогеновой кислоты.

Пищевой технолог Максим Едлин уверяет, что в больших дозах это вещество опасно для здоровья. Оно вызывает невроз, аритмию и повышает риск образования тромбов, а значит, и инфарктов.

«Сам процесс появления этой кислоты связан с нарушением технологии выращивания картофеля. И бывает так, что в некоторых регионах есть проблема в почве с содержанием азота и фосфора», — поделился эксперт.

Кислота может накапливаться в корнеплодах в том случае, если фермер использовал слишком много удобрений с хлором и натрием. Причем вычислить картошку, напичканную химикатами, не так-то просто.

«Перед продажей картошку хранят в холодильных установках либо в специальных помещениях. Когда мы приносим ее домой, у нас комнатная температура, она немножечко полежала и, соответственно, пошла реакция», — рассказал пищевой технолог.

Почему картошка темнеет при варке

Правда, не всегда темные пятна на картофеле — это признак хлорогеновой кислоты. Менять цвет при варке клубни могут и по вполне безобидным причинам.

«Что происходит с картофелем? У нас разрушается клетчатка. При разрушении клетчатки внутренние вещества картофеля вступают в реакцию, и цвет может поменяться. Опять же может зависеть от большого количества крахмала в картофеле», — прокомментировал специалист.

Но как понять, отчего именно потемнела картошка? Эксперт советует хорошенько рассмотреть клубень. Если он потемнел равномерно, значит, в нем просто слишком много крахмала. А если появились темные пятна и вкрапления — это признак хлорогеновой кислоты.

«Иногда даже черного цвета стал, то в этом случае, конечно, этот картофель уже опасен для употребления. Его лучше не употреблять сразу. Пожаловаться на поставщика либо на продавца», — рассказал эксперт.

Как понять, что картошка испорчена

Обнаружить некачественную картошку можно и по запаху.

«Если мы чувствуем какой-то затхлый запах, видим какую-то, допустим, такую белую небольшую сеточку на поверхности, скользкую, склизкую или, допустим, чувствуем запах гнилости, то точно уже не стоит такой картофель покупать», — добавил Максим Едлин.

Еще один способ вычислить опасный овощ — хорошенько потереть кожуру. Проступила влага — значит, в картофеле полно вредных веществ. При покупке картошки на рынке нужно попросить продавца разрезать корнеплод.

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«Здесь еще тоже очень важный момент. Если картофель выращивали правильно и по технологии, то у него при разрезе абсолютно ровный срез. Не выделяется никакой слизи на срезе. Это тоже очень важно», — отметил специалист.

А тем, кто закупается картошкой впрок на всю зиму, но сомневается в ее качестве, на помощь придет еще один народный способ. Нужно выбрать несколько клубней и положить их в чашу мультиварки. После этого необходимо залить овощ водой примерно на две трети и оставить на ночь. Картошка должна томиться при 80 градусах. Если верхняя часть картошки осталась светлой, то овощ смело можно подавать к столу.