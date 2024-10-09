Скандального раздела не будет: что и кому оставил в наследство Вячеслав Добрынин

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович:5-tv.ru

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Вячеслав Добрынин оставил после себя не только множество хитов, но и солидное имущество. Кто поделит наследство артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Умер Вячеслав Добрынин. Что стало причиной смерти народного артиста РФ? Почему в последние годы он перестал выступать и вел закрытый образ жизни? Кто помогал ему восстанавливаться после тяжелой болезни? И кому достанется наследство автора десятков шлягеров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня все любят. Потому что я старый, а пожилого человека нельзя не любить. Его надо уважать и лелеять, и почитать», — заявлял Добрынин.

«Конечно, это шок, это такая вообще потеря. Такой удар, можно сказать. Совершенно точно можно сказать, что ушла легенда, ушел великий композитор, человек, музыкант, певец», — высказался юморист Николай Лукинский.

Новость о смерти Вячеслава Добрынина потрясла весь шоу-бизнес. Ведь его песни знают и любят уже несколько поколений зрителей — «Белая акула», «Льется музыка», «Синий туман» и многие другие. За полвека на сцене артист написал около тысячи произведений, большинство из которых стали шлягерами.

«Добрынин выходил на сцену, и все. Это шквал оваций. А после концертов были просто огромные очереди, чтобы получить автограф у маэстро», — вспомнил певец Алексей Зардинов.

«Я с пяти лет с ним как-то вместе. Я помню, как он приходил к „Самоцветам“. Они пели его песни, а он играл со мной. Мне было пять лет. И, конечно, для меня это святое», — признался певец Владимир Пресняков.

Добрынин умер от сердечной и легочной недостаточности. В конце сентября 78-летний музыкант попал в больницу с подозрением на уже третий по счету инсульт. Врачи почти неделю боролись за жизнь знаменитого пациента. Но 1 октября Вячеслава Григорьевича не стало.

«Вообще был такой бодрячок. Выходил и песни пел: „Все, что в жизни есть…“. А все, что в жизни есть у меня, — это у меня остались болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Вот и все», — рассказывал композитор.

На этих кадрах — один из последних выходов Добрынина в свет. После двух инсультов артист с трудом передвигался и говорил. Но 80-й день рождения близкого друга Льва Лещенко пропустить не мог.

«Он лучший человек, лучший певец, лучший друг, лучший тот человек, который везде и во всем может помочь», — говорил Добрынин.

Было видно: каждый шаг дается Вячеславу Григорьевичу с трудом. Он и сам признавался, что праздничный вечер стал для него тяжелым испытанием. Единственное, что тогда спасало, — поддержка любимой супруги.

«Крепимся, мы стараемся. Мы будем живы-здоровы», — заявила тогда Ирина Добрынина.

«Я здоров, как раненый бык», — пошутил певец.

Ирина была второй женой артиста. Первый брак Добрынина продлился 15 лет. Второй — почти 40. Главным секретом крепкого союза супруги называли хорошее чувство юмора. Они постоянно подшучивали друг над другом.

«А откуда вы знаете, что…? Я ее бью периодически (смеются. — Прим. ред.)», — рассказывал композитор.

«Она всегда была с ним. Особенно последние несколько лет, когда он стал нездоров. Он просто без нее, наверное, пропал бы», — подчеркнул поэт-песенник Симон Осиашвили.

Когда композитор восстанавливался после инсульта, Ирина не отходила от него ни на шаг. Друзья семьи уверены: забота жены помогла Добрынину не меньше лекарств. Он даже собирался вернуться на сцену.

«Меня зовут каждый день, каждый день, с утра до вечера», — признавался артист.

«Мы с ним давно ничего не писали. Он был нездоров. Но тут как бы возник с предложением: давай напишем песню. „Может быть“, — говорит, — „это даже будет моя уже последняя песня“. Он ее назвал „Все могло быть иначе“. Но я не очень торопился, если честно. И вот оказалось, что опоздал», — поделился Осиашвили.

Несколько месяцев назад Вячеславу Добрынину стало плохо. Он перестал подниматься с кровати, но думал, пройдет. 26 сентября Ирина вызвала скорую.

«Очень доброжелательный человек, никакой звездности в нем ни разу я не замечал. Он всегда очень приветливо общался. Прям такая всегда душевность от него, открытость, доброта. Да просто даже в голове не укладывается эта потеря», — заявил юморист Лукинский.

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить «доктора шлягера» в последний путь собрались поклонники и коллеги.

«На протяжении 30 и больше лет он никогда ко мне не испытывал какого-то неприятия. Он всегда расположен, он всегда душевен. Он всегда подходил, обнимал. Был у меня дома несколько раз на днях рождения. Мои искренние соболезнования всем его поклонникам. Он внес огромную лепту в искусство музыки», — высказался художник Никас Сафронов.

«Ушел Масляков, сейчас Вячеслав Добрынин. Люди, с именами которых мы просто выросли. Мы, не знаю, просыпались, ложились спать под эту музыку. распевали целыми дворами, распевали целыми автобусами. Просто, конечно, это невосполнимая потеря», — подчеркнул Лукинский.

Музыкант оставил тысячи песен и солидное материальное наследство: загородный дом в Старой Рузе и квартира в Москве, а также права на свои композиции. Все это достанется вдове артиста и его дочери от первого брака Екатерине, которая давно живет в США. Друзья семьи уверены: скандального раздела, как это часто бывает после ухода знаменитостей, не будет. И две женщины смогут решить вопрос мирно. В память об отце и муже.