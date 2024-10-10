«Ведет себя как выскочка»: что не поделили Ольга Бузова и Ирина Салтыкова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев;5-tv.ru

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Шоу-бизнес обсуждает скандал между Бузовой и Салтыковой. На чью сторону встали знаменитости, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал между Ольгой Бузовой и Ириной Салтыковой. Что не поделили две артистки? И почему легенда 90-х назвала поющую ведущую выскочкой? Как на этот едкий выпад отреагировала Бузова? В чем обвинила оппонентку? И на чью сторону встал шоу-бизнес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Конфликт двух знаменитостей начался на одном из музыкальных шоу. Ирина Салтыкова в качестве члена жюри нелестно высказалась об участнице проекта Ольге Бузовой.

«Ведет себя как выскочка. Когда я была молодой, вот так же взрослые артисты сидели. И мне даже страшно было на них посмотреть. Вот так мы стеснялись, уважали. Говорили только на вы. Наверное, время изменилось», — заявила певица.

«Каждое слово может сбить тебя с толку. Может появиться волнение, дрожь в голосе», — отметила теледива.

Бузова терпеливо сносила нападки коллег, а когда пыталась оправдаться, ее просили помолчать и не перебивать. Салтыкову поддержала и продюсер Татьяна Тур.

«Я сказала такую фразу: «Ольга, вы всю программу будете нам доказывать, что вы умеете петь вживую?“» — уточнила она.

«Меня хамство, злость и агрессия ставят в тупик», — призналась Бузова.

Выпадами Салтыковой возмутились уже поклонники Ольги.

«В итоге выскочкой оказалась Салтыкова».

«Салтыковой надо поучиться у Бузовой, как вести себя на развлекательном шоу. Злобе и зависти тут не место».

Звезды массово вступились за Бузову.

«Насчет Ирины Салтыковой. Тут, конечно, она, мне кажется, немножечко с плеча рубанула», — выразила мнение певица Юлия Савичева.

Певица Слава тоже высказалась в Олину защиту. Она не понаслышке знает, что такое травля от коллег. Артистка посоветовала Бузовой не обращать внимания на критиканов.

«Оля замечательная. Всегда радует нас, господи, своей экспрессией, своим талантом, своим позитивом и своими слезками, своими фразами», — отметила Слава.

Татьяна Тур поспешила оправдаться. Она заявила, что в целом Бузова — хорошая артистка.

«Я вкладывала в это абсолютно другой смысл. Не для того, чтобы задеть Ольгу. Она достаточно такой артист нового времени, симбиоз разных направлений. Поэтому как артистка она блестяще справляется со своим образом», — объяснила продюсер.

В свою очередь, Салтыкова не комментирует произошедшее. Видимо, звезда не ожидала, что ее критические замечания вызовут такую реакцию. Впрочем, слегка растерялась и Бузова. Она удивлена, что шоу-бизнес поддержал ее, а не Ирину.

«Мне прямо хотелось каждому сказать спасибо за те добрые слова. Шоу-бизнес встал горой», — подчеркнула теледива.

«Мне кажется, любой творческий человек должен понимать другого творческого человека. И должен знать и понимать, что мы все-таки очень ранимые люди», — выразила мнение актриса Елена Борщева.

За восемь лет на сцене в качестве певицы Ольге доводилось слышать много критики в свой адрес. Стас Садальский пророчил ей скорое забвение. Сергей Зверев и Яна Поплавская высмеивали ее наряды. Николай Басков, Александр Панайотов и Гоша Куценко сомневались в умении петь.

«Это больно. Я хочу напомнить вам, что Бузова тоже человек. И когда тебе больно, тебе больно», — призналась телеведущая.

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Бузовой пришлось приложить гигантские усилия, чтобы стать одной из значимых фигур отечественного шоу-бизнеса. Теперь ее имя у всех на слуху. У нее миллионы подписчиков. Она поет, играет в кино и театре, ведет телешоу, создает линейки одежды, открывает рестораны, пишет книги. А ее выступления расписаны на годы вперед. СМИ пишут: доходы Ольги в год составляют около 240 миллионов рублей.

«Мой путь — это не про удачу, а про веру в себя, про постоянную работу и про желание чего-то достичь, внести свое имя в историю музыкальную или историю добрых дел», — заявила Бузова.

Ирине Салтыковой такой успех даже не снился, уверена Ольга. Все, чем она знаменита, — это пара песен и скандалы. Даже с бывшим мужем, чью фамилию она носит, Ирина публично выясняет отношения вот уже три десятка лет. Сам Виктор Салтыков уверен: певица мстит ему за неудавшуюся личную жизнь, а на склоках пытается заработать.

«У нас были иногда и скандалы серьезные, и мне доставалось от нее. Она человек достаточно злой. Внутренняя злость, которая генетически, видно, заложена в человеке», — рассказал певец.

Виктор Салтыков признался: с удовольствием бы навсегда забыл о бывшей супруге. Этого теперь хочет и Ольга Бузова, но как-то не получается.

«Я уже даже забыла про Салтыкову. Ну кто ее помнит, если честно? И все как бы тоже уже и забыли. Просто я видела кусочки ее интервью. Мне вот тогда стало непонятно. Зачем ты приходишь на программу к человеку, который тебе неприятен?» — задалась вопросом теледива.

Недавно Бузова призналась, что уже устала от людей, которые пытаются пиариться за ее счет. А список этот большой, уверяет артистка. Теперь в него вписана и Салтыкова.