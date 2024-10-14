Новые штрафы за выгул собак в России 2024: за что владельцев накажут рублем

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey;5-tv.ru

Законопроект с новыми правилами содержания и выгула питомцем уже принят в первом чтении. А пожаловаться на нерадивых хозяев сможет любой прохожий.

Владельцев собак начнут штрафовать. Причем платить в казну придется хозяевам всех пород — от небольшого йорка до волкодава. О том, какие новые правила вступят в силу, рассказала «Самая полезная программа».

Новые правила выгула и содержания собак в России

Выгуливать собак можно только в специально отведенных местах и на оборудованных площадках. А так называемые опасные породы, например, питбулей, ротвейлеров, бультерьеров — обязательно на поводке и в наморднике.

Кроме того, теперь владельцы обязаны убирать на улице фекалии собак.

Раньше за нарушение этих правил никак не наказывали. И по факту нормы мало кто соблюдал. Теперь нерадивым хозяевам придется раскошелиться.

Если же животное содержится в ненадлежащих условиях или дома полная антисанитария, гражданина также привлекут к ответственности.

Штрафы за нарушение правил выгула собак

Юрист-медиатор Артур Каримов поделился информацией о новом законодательстве.

«В Госдуме прошла пленарная сессия. Именно по урегулированию этого законодательства. Подразумевается, что статья будет КОАП 8.50, а именно о правилах выгуливания домашних животных. И штраф будет составлять от 500 рублей до 10 тысяч», — сказал специалист.

Штраф для физических лиц: 500 — 1 500 рублей. За повторное нарушение — до 3 000 рублей.

Штраф для юридических лиц: 3 000 — 5 000 рублей. За повторное нарушение — до 10 000 рублей.

Наказывать рублем будут и за то, что владельцы собак не убирают за своими питомцами экскременты.

«Если мы взяли на себя ответственность за домашнее животное, соответственно, мы должны за него нести полную ответственность», — прокомментировал Каримов.

Пожаловаться на нарушителя может любой прохожий. Просто сфотографировать владельца и его собаку и написать заявление в полицию. А еще вычислять нерадивых хозяев будут с помощью видеокамер и систем искусственного интеллекта.

«У нас же есть уже в принципе отработанная система „Поток“, система „Безопасный регион“. Отслеживаем правонарушителей любого формата. Я думаю, что технологи дополнительно добавят эту функцию в камеры, которые уже существуют по безопасному городу для посещения или выявления данного административного правонарушения».

Причем нарваться на штраф владельцы животных могут не только во время прогулки. Отвечать перед законом придется и тем, кто неправильно содержит питомца в квартире, если соседи жалуются на антисанитарию.