И в грязь, и в воду: какие резиновые сапоги спасут при любой погоде

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Герметичность и комфорт — важные составляющие при выборе обуви на дождливое и холодное время года. Какая пара сапог надежнее — из классического или современного материала?

Резиновые сапоги по цене автомобильных покрышек. За обувь от французского бренда просят несколько десятков тысяч рублей.

Продавцы уверяют: сапоги полностью герметичные. Даже молния не пропускает воду, а подошвы делали по особой технологии. Точно такую же используют европейские производители шин. Именно поэтому сапоги не только не скользят на льду, но еще и не пачкаются. Звучит заманчиво, но как найти удобную и долговечную резиновую обувь и при этом не потратить на нее весь семейный бюджет, рассказала «Самая полезная программа».

Какой материал резиновых сапог лучше: ПВХ или ЭВА

У дачника, рыбака или охотника должны быть резиновые сапоги.

Но раньше считалось, что резиновые сапоги — они и в Африке резиновые сапоги. Никакого выбора. Сегодня современная химическая промышленность представляет огромное количество разнообразных материалов, которые тоже называются резиновыми сапогами.

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Чаще всего на прилавках можно встретить сапоги двух видов: из поливинилхлорида (ПВХ) и модного материала ЭВА (этиленвинилацетат). Но это не та резина, которую покупатели привыкли видеть. Раньше обувь производили из классического естественного природного источника — каучука. Сегодня это все синтетика.

Как она покажет себя в работе, узнали в ходе экспериментов. Для этого купили две пары резиновой обуви. За сапоги из ПВХ отдали 1200 рублей, а за образец из ЭВА заплатили больше трех тысяч.

Высокую цену продавцы объясняют тем, что обувь из этого материала очень легкая. Проверили и взвесили покупки. Один сапог — 905 граммов, то есть вместе сапоги весят два килограмма. Взвесили второй сапог и увидели разницу в 505 граммов. То есть пол килограмма. Два сапога всего на килограмм. И это как минимум в два раза легче, чем образец обуви из ПВХ резины.

По идее, в легких сапогах из ЭВА можно проходить дольше и с большим комфортом.

Какие сапоги точно не пропустят влагу

Но неужели это все отличия? Чтобы это выяснить, отправились на берег озера.

В этом испытании надели по одному сапогу на каждую ногу. Это сделали для того, чтобы понять, в каких из них удобнее. А во-вторых, проверить, какой будет протекать. На правую ногу надели образец из ПВХ, а на левую — из материала ЭВА. После отправились в воду. Задача была продержаться хотя бы полчаса.

В сапогах из поливинилхлорида стало некомфортно уже спустя десять минут с начала экспериментов. Пока ходили по водоему, никакой разницы особо не ощущалось. Прежде всего температурной. Но стоило присесть, правая нога сразу же начала подмерзать, хотя еще не зима, ни даже поздняя осень. Чтобы не мерзнуть, обувь из ПВХ должна быть на размер больше, чтобы можно было надеть толстый шерстяной носок. А вот в сапогах из ЭВА было тепло все 30 минут экспериментов. Оба сапога с задачей справились — не пропустили воду. Но у дорогого образца и здесь есть преимущество. Сапог из материала ЭВА можно затянуть на голенище. Тем самым обеспечить более высокую гермитичность.

Проверка качества резиновых сапог холодом, топором и гвоздем

Можно ли в этих сапогах ходить в морозную погоду? Например, на зимние рыбалки.

В следующем испытании сапоги стали замораживать. Температура сухого льда минус 78 градусов. Поставили на него образцы. Засекли полчаса и проследили за тем, как менялась температура внутри обуви. Для этого в каждый сапог поместили по термометру.

В сапоге из ПВХ температура опустилась значительно быстрее, чем в сапоге из ЭВА: минус 28 градусов против всего минус четырех. Вышло, что для холодов лучше подойдет обувь из материала ЭВА.

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Но смогли ли образцы защитить ноги от травм? В испытании провели целую серию краш-тестов. Что будет происходить с сапогами, если вдруг случайно соскочит топор и человек попадет прямо по сапогу? Во втором испытании проверили, что будет, если человек в сапоге вдруг наступит на гвоздь.

Увы, от удара топором такие сапоги не спасли. Работать в них нужно очень аккуратно. Образец из ПВХ с защитой от гвоздя справился. На стельке никаких повреждений. А вот дорогой сапог оказался не таким прочным. Все потому, что ЭВА — материал пористый, и проколоть его легче.

Эксперименты показали, что универсальной резиновой обуви на рынке нет. Подбирать сапоги надо под конкретный запрос. Для охоты или рыбалки лучше купить пару из материала ЭВА. В ней будет легко, сухо и тепло даже в мороз. А для работы на стройке или на дачном участке подойдут сапоги из более плотного поливинилхлорида.