Проклятая красота Брижит Бардо: как актриса стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье

Фото: Кадр из фильма "Парижанка", режиссер Мишель Буарон, 1957г.

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Королева французского кино, настоящая дива и секс-символ прошлого столетия празднует юбилей — роковой красотке 90 лет.

Иконе стиля, легенде французского кино 50-х, секс-символу и защитнице животных Брижит Бардо 90 лет. В фильмах актриса не снимается больше 50 лет, уйдя с экранов в возрасте 38 лет.

Однако это не мешает фанатам кино до сих пор любить и пересматривать фильмы с участием дивы. Жизнь у роковой красотки была бурная и насыщенная, такая же яркая, как и сама Бардо.

Нелюбимая дочь и ощущение одиночества

www.globallookpress.com/Â©Beitia Archives

Будущая легенда мирового кино родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Семья у нее была состоятельная — отец, Луи Бардо, был промышленником, но также, что немаловажно, кинорежиссером-любителем. Мать, Анн-Мари, была светской львицей, интересующейся балетом и модой. У Брижит также была младшая сестра Мари-Жанна.

Воспитание у девочек было суровым — по всем традициям зажиточной аристократии. Родители держали дочерей в ежовых рукавицах и полностью контролировали их жизнь: помимо обучения манерам и получению образования, папенька с маменькой распоряжались даже одеждой, которую должны были носить Брижит и Мижана (такое прозвище ей дал отец — Прим. ред.).

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И если бы на этом гиперопека закончилась. Но нет — Анн-Мари внимательно следила за окружением дочек, запрещая общаться с теми, кто не подходил под только ей ведомые стандарты. Из-за этого маленькая Бардо чувствовала себя неполноценной и одинокой.

На моральное состояние девочки действовало и отношение родителей к ней и ее сестре — в своих мемуарах актриса писала, что это сильно на нее повлияло.

«Со временем я почувствовала, что отдаляюсь от родителей, что Мижану у них любимей. Последствия родительского предпочтения младшей сестры сказываются до сих пор. До чего же это было несправедливо! Беспокойство поселилось во мне и постоянно меня точило. Может, я им неродной ребенок? Ни на кого не похожа, урод, а в семье все красивые. Я стала сторониться Мижану как чумы, совсем замкнулась в себе», — вспоминала она.

Однажды будущая кинодива разбила дома вазу. Казалось бы, такой пустяк, присущий детской непоседливости, тем более тогда Брижит было всего семь лет.

Отец отхлестал ее 20 раз в наказание, а мать вынесла ей «приговор»: отныне и до конца дней та должна обращаться к ней только на «вы», памятуя о том, что «в этом доме она никто». Это настолько ранило юную душу будущей кинозвезды, что она до смерти родителей обращалась к ним только так.

«Лебединое озеро» и становление моделью

www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Обучение балету стало одним из ключевых моментов в жизни будущего секс-символа 50-х. Благодаря занятиям Брижит смогла развить грациозную осанку и походку.

«Забыться могла только на уроках танцев. Особенно я любила упражнения у станка, всегда одни и те же — прекрасный разогрев и подготовка к работе „на середине“. Прощайте очки, комплексы и уныние! На скачущие аккорды пианистки я распахивалась как сезам», — поделилась актриса.

Решение отправить Брижит на танцы было обусловлено не случайной прихотью: ее мать верила, что занятия хореографией помогут дочери стать более красивой и уверенной в себе.

С ранних лет Брижит Бардо воспринимали как «гадкого утенка»: у нее было косоглазие и деформация зубов, она пользовалась очками, носила брекеты и сутулилась из-за смущения, вызванного высоким ростом.

«Я была таким заторможенным, хмурым ребенком», — сетовала Бардо.

Занятия балетом сильно захватили Брижит, и она начала задумываться о карьере в театре. В 1947 году она успешно прошла конкурс в Парижскую консерваторию музыки и танца. Одним из ее наставников стал Борис Князев — русский танцовщик и хореограф, муж прославленной балерины Ольги Спесивцевой.

Князев был выдающимся, но строгим учителем. По словам одноклассников Брижит, она часто испытывала его недовольство, так как не проявляла должной работоспособности.

Она была одаренной, что подтверждалось получением премии консерватории в 1948 году. Однако строгая дисциплина балета противоречила ее природной легкости характера. В то же время, она начала карьеру в качестве фотомодели — профессия, которая, хоть и обладает своей долей гламура, но требует меньшей физической нагрузки.

Именно мадам Бардо сыграла ключевую роль в карьере своей дочери как модели. В 1948 году она уговорила своего знакомого Жана Барта, знаменитого дизайнера головных уборов, пригласить 14-летнюю Брижит для участия в показе его коллекции, который проходил под музыку из «Лебединого озера».

Успешное выступление Брижит открыло ей двери в мир моды, и вскоре она начала появляться на страницах популярных женских журналов. В мае 1949 года Брижит украсила обложку журнала Elle, тогда ей было всего 15 лет.

Девушка прекрасно подходила для карьеры модели. Она отличалась необыкновенной красотой, обладала большими выразительными глазами, изящным носом, полными губами и длинными великолепными волосами. Ее фигура была идеальной: высокая и стройная.

Вскоре она станет законодательницей и иконой моды, уйдет в кино и пополнит ряды звезд французского кинематографа. Возможно, если бы Брижит Бардо выбрала карьеру примы-балерины, она могла бы достичь небывалых успехов в балете, но судьба решила иначе — так родилась кинодива Бриджит Бардо.

Семеро мужчин в жизни Брижит Бардо

У роковой красотки и секс-символа 60-х, казалось бы, не должно было быть никаких проблем в делах любовных — мужчины по всему миру влюблялись в Бардо и мечтали хотя бы о мимолетной встрече с дивой.

Но жизнь будто насмехалась над актрисой, мол, «коли до невозможности красива, вот тебе крест — романы и браки у тебя будут заканчиваться разрывом и одиночеством».

Она и сама признает, что был период, когда меняла мужчин, как перчатки. Но не сожалеет ни об одном эпизоде из своей личной жизни. Девизом Брижит было: «Лучше уж быть неверной, чем верной против воли».

Роже Вадим и настоящее сумасшествие

www.globallookpress.com/United Archives

Первым супругом Брижит Бардо был знаменитый французский режиссер Роже Вадим, который открыл миру эту удивительную актрису. Работая пока еще ассистентом режиссера, он заметил пятнадцатилетнюю Брижит на обложке журнала «Elle» и убедил начальника пригласить ее на кастинг.

Девушка настолько сильно влюбилась в Роже, что потеряла голову. В один из дней она заявилась к нему рано утром домой и попросила режиссера лишить ее невинности. Вадим ей, конечно же, отказал — рановато было для таких времяпрепровождений, однако спустя время начал испытывать взаимные чувства к бойкой красавице.

«Вадим ничего не говорил, но смотрел на меня хищно, пугал и притягивал, и я чувствовала, что сама не своя», — так она вспоминала первую встречу.

Когда Брижит исполнилось 18 лет (разница в возрасте с Вадимом составляла шесть лет — Прим. ред.), они поженились, вопреки протестам родителей девушки. Сначала они были против раннего замужества дочери, но Бардо поставила им ультиматум — или свадьба или она вскрывает вены.

В тот период Брижит снималась в небольших ролях, а Роже еще не приобрел популярности. Лишь через четыре года режиссер запечатлел свою супругу в своем первом фильме «И бог создал женщину».

Эта лента получила неоднозначные отзывы в Европе, тогда как в Соединенных Штатах зрители ее высоко оценили. Несмотря на стремительное развитие карьеры как актрисы, так и режиссера, их личные отношения начали приближаться к своему финалу.

«Мы развелись весьма цивилизованно и по-дружески, разумеется, не обошлось и без нескольких печальных минут», — отвечал Вадим на вопросы о разводе.

После шести лет совместной жизни, три из которых Брижит и Роже были в браке, они разошлись. А на съемках «И Бог создал женщину» 22-летняя актриса встретила своего коллегу Жана-Луи Трентеньяна.

Мимолетный роман Жаном-Луи Трентиньяном

www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Актер был всего на четыре года старше Бардо. Оба были в отношениях, однако это не остановило их.

«Играя в любовных сценах, я была сама собой, поэтому влюбилась в партнера по фильму. С Вадимом мы жили как брат и сестра. Я оставалась к нему бесконечно привязана, он был мне опорой, другом, семьей. Но не возлюбленным. Я давно остыла к нему. А к Жану-Луи я испытывала безумную страсть», — делилась актриса

Их роман продлился два года, но затем Трентиньяна призвали на службу. Брижит не стала его дожидаться, и пара разорвала отношения.

Брак с Жаком Шарье и отказ от ребенка

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«Бабетта идет на войну» стал важным этапом в карьере Бардо. Этот фильм также привел к ее встрече с Жаком Шарье, актером, исполнившим главную мужскую роль, и представляющим собой привлекательного и заметного молодого человека.

Когда Брижит узнала о своей беременности, пара решила заключить брак, хотя позже актриса призналась, что не испытывала особого желания выходить замуж за Жака. Тем не менее, ребенку был необходим отец. В те времена рождение малыша вне официального брака могло вызвать значительный общественный резонанс.

Чтобы избежать ненужных скандалов и не привлекать к себе еще больше внимания (Брижит ненавидела свою известность и популярность — Прим. ред.), было решено провести венчание. На церемонию собралось столько зрителей, что это могло бы сравниться с концертами самых известных артистов. Жандармы с трудом сдерживали напор папарацци и любопытных поклонников. Бардо родила сына Николя в домашних условиях, так как боялась, что аналогичная толпа помешает приезду скорой помощи или ворвется в больницу.

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Когда младенец появился на свет, журналисты буквально пытались взять дом звезды штурмом. Ради собственной безопасности родителям пришлось впустить внутрь фотографа и продать снимки прессе за большие деньги.

Но статусу матери 25-летняя актриса была не рада — она сравнивала Николя с раковой опухолью, которая мешала ей жить.

«Ребенка приручить так же тяжело, как и зверя. Нужно время, терпение и снисходительность — а я начисто лишена этих качеств», — напишет она потом в своих мемуарах.

Да и с мужем начали портиться отношения. Он нередко диктовал, в каких фильмах стоит сниматься супруге, а в каких — нет. А его попытка притвориться сумасшедшим, чтобы не идти в армию, действительно пошатнула психику, ю. Ссоры часто заканчивались драками, и Брижит даже начала подумывать о суициде.

Вскоре пара развелась — супруг застал актрису с другим мужчиной и подал на развод, также требуя лишения родительских прав. Бардо не возражала: она не испытывала любви к Шарье и никогда не видела себя в роли матери.

А после выхода скандальных мемуаров бывший супруг и наследник подали на актрису в суд за «обидные замечания» и выиграли дело.

Гюнтер Закс и любовь в изменах

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Затем в жизни Брижит Бардо началась череда романов, среди которых были Саша Дистель, Боб Загури, Жан-Люк Годар, Жильбер Беко и многие другие. Она сама отмечала, что в определенный момент своей жизни увлекалась мужчинами, как будто это было совершенно естественно, и нисколько об этом не сожалела.

Третьим мужем Брижит Бардо стал немецкий миллиардер Гюнтер Закс, который был пленен красотой француженки. Однажды он даже облетел ее дом на вертолете, осыпая ее цветами.

Такой щедрый жест не остался без внимания. Брижит была очарована его дерзостью, независимым характером и страстью. Свадьбу решили сыграть спустя месяц после знакомства.

Несмотря на то что Брижит и Гюнтер стали супругами, каждый вел свою жизнь отдельно. Оба изменяли друг другу и были довольны такой ситуацией. Этот брак длился всего три года, но Закс отмечал, что «год с Бардо стоил десяти лет с любой другой женщиной» — их отношения были крайне бурными.

Интрижка с Бобом Загури

Anonymous/ТАСС

Бразильский артист Боб Загури был музыкантом и танцором с легким веселым характером. Брижит на момент интрижки жила в вилле в Сен-Тропе, и когда Боб переехал к ней, их совместное проживание наполнилось звуками музыки и атмосферой увлекательных вечеринок.

Эта пара постоянно была вместе, а с началом съемочного процесса Бардо в картине «Вива Мария!» Брижит и Боб переехали в Куэрнаваку, выбрав для жизни шикарный дом. Но роман угас также быстро как и начался.

Влюбленная в «Квазимодо» — музыкант Серж Генсбур

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Серж был выдающимся музыкантом, сочинителем и исполнителем, а также пленительным и харизматичным мужчиной. Он не соответствовал традиционным стандартам внешней привлекательности и не был воплощением Аполлона, однако женщины попадали под его обаяние.

Бывший муж Гюнтер Закс не верил, что такая красавица, как Брижит, могла бы встречаться с «Квазимодо», как прозвали Генсбура в шутку. Тем не менее, Серж обладал невероятной харизмой, что и покорило Брижит, помимо его музыкального таланта. Их роман был недолгим, но оставил им обоим приятные воспоминания.

Бернар д’Ормаль и путь одинокой женщины

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Непостижимо долгой по звездным меркам восемь лет Бардо ни с кем не встречалась и не выходила в свет. Она была измучена расставаниями и изнурительной борьбой с раком молочной железы.

В возрасте 58 лет Брижит вновь решилась на брак, чем удивила многих вокруг. Казалось, что в столь зрелом возрасте никто не ожидал от нее новых попыток обрести счастье в личной жизни. Тем не менее, она вышла замуж за Бернара Д’Ормаля — человеком, который сочетал в себе роли бизнесмена, политика и бывшего советника Жана-Мари Ле Пена.

«Если женщина не может заполучить мужчину, которого хочет, значит, она постарела», — поделилась с прессой Бардо.

Эта пара провела свадьбу в Норвегии всего через две недели после своего знакомства.

Однако спустя несколько лет и Бернар оказался не у дел: брак распался, поскольку Брижит не устраивала чрезмерная политизация их совместного существования.

С тех пор Брижит осталась одна. Она пыталась восстановить отношения с сыном, но он даже не захотел общаться со своей родной матерью: вместе с семьей он переехал далеко от нее и от Франции, перебравшись в Осло.