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Иностранные СМИ сообщают о серьезных проблемах у 88-летней звезды.

Спасателей вызвали на помощь актрисе Брижит Бардо. Иностранные СМИ сообщают о серьезных проблемах у 88-летней звезды. BFMTV передает, что селебрити стало сложно дышать.

Подробности случившегося не приводятся. Однако известно, что у Бардо уже возникали подобные проблемы ранее. Актрису весной госпитализировали в реанимацию. После выписки звезда долго отрицала эти слухи, но все факты указывали обратное.

Брижит Бардо — один из главных символов классического французского кино. На ее счету 48 фильмов, среди которых — «И Бог создал женщину», «Истина», «Презрение».

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