От кондиционера к обогревателю: как кожа лица «кричит» о проблемах осенью

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Потеряла подкожной влаги не бросается в глаза до последнего и при этом грозит глубокими морщинами. Простой тест перед зеркалом поможет узнать степени обезвоживания.

После жаркого лета, задержавшегося вплоть до конца сентября, необходимо присмотреться к качеству кожи лица и тела, так как именно после окончания сезона заметно влияние ультрафиолетовых лучей — от простого ожога до развития раковых клеток.

Как сберечь кожу лица и напитать ее влагой, чтобы подготовить к холодам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач косметолог и дерматолог Екатерина Никитина.

Екатерина Никитина

Косметолог

Чем опасна потеря влаги кожи

Лето — это то время, когда кожа особенно активно сталкивается с агрессивными факторами внешней среды, такими как:

ультрафиолетовое воздействие;

сухой кондиционированный воздух;

ветер;

воздействие морской соли.

В начале осени очень важно правильно ухаживать за кожей, чтобы сохранить ее качество. Когда она обезвожена, то это уже вопрос не только эстетики, но и здоровья.

Недостаток воды грозит нарушением гидролипидного барьера, который представляет собой тонкую пленку на поверхности кожи, и его потеря крайне негативно сказывается на защитной функции.

«Кожа в первую очередь подвержена ультрафиолетовому воздействию, воздействию бактерий и внешних факторов. Влага — это ресурс кожи. И когда кожа не в дефиците, а напитана, то все обменные процессы протекают намного лучше», — объяснила специалист.

Как понять, что кожа обезвожена

Когда в организме недостаточно влаги, может проявляться ощущение зуда на лице или повышенной чувствительности. Даже после применения обычных средств для умывания возникает ощущение стянутости и сухости.

На обезвоженной коже часто появляются мелкие морщины, которых раньше не было. Это морщины в зонах:

улыбки,

под глазами,

в зоне «гусиных лапок» (морщины вокруг глаз — Прим. Ред)

Также стоит обратить внимание на тусклый цвет лица и расширенные поры. Особенно часто с этим сталкиваются обладатели жирного типа кожи.

Если нет возможности сходить к специалисту на консультацию, то можно узнать, обезвожена ли кожа, в домашних условиях. Сделать это очень просто — нужно встать перед зеркалом, защипнуть двумя пальцами нижнюю часть лица и свести пальцы.

Если образовавшаяся складка расправится очень быстро, как и морщинка на месте складки, значит, с кожей все в порядке. Если же морщинка расправляется не так быстро или остается след, значит, кожа обезвожена, и пора с этим что-то делать.

Можно ли в домашних условиях напитать кожу

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Первое, чем можно помочь своей кожи, это регулярно соблюдать водно-солевой баланс и потреблять достаточное количество жидкости. Вторым этапом в нехитрых манипуляциях врач рекомендует наладить домашний уход за кожей.

«Иногда в летний период многие пациенты пренебрегают домашним уходом, выбирают неправильные средства для умывания или более плотные крема, чем показаны их коже», — рассказала эксперт.

На фоне неправильного ухода представители жирного типа кожи могут сталкиваться с повышенным количеством воспалений, более расширенными и загрязненными порами, а обладатели сухой и чувствительной могут получить дополнительный зуд, шелушение и повышенную чувствительность.

Для людей с чувствительной кожей, которые отмечают наличие купероза, то есть наличие мелкой сеточки сосудов на лице, эта проблема может усугубляться, если кожа недостаточно гидратированная (увлажненная — Прим. ред.).

«Когда вы отдыхаете на солнце под активными ультрафиолетовыми лучами, необходимо часто мазать крема не только на лицо, но и на все тело для профилактики онкологических заболеваний», — посоветовала косметолог.

Можно ли препаратами с коллагеном компенсировать обезвоживание кожи

Коллаген связан с тургором кожи (упругость кожного покрова — Прим. ред.), с ее тонусом и уплотнением. Чтобы повысить его уровень в организме, можно добавлять в рацион аминокислоты — тогда проблема с обезвоживанием будет возвращаться реже.

«Применение SPF-кремов обязательна для представителей всех типов кожи. Таким образом вы профилактируете фотостарение (преждевременное старение кожи вследствие воздействия солнечных лучей — Прим. ред.), пигментацию и обезвоживание кожи», — рассказала дерматолог.

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Такие крема будут оберегать кожу от недостатка влаги и пополнять гидрорезерв. Это обязательные действия для тех, кто планирует отдых на солнце или, например, только вернулся из жарких стран.

С обезвоживанием кожи прекрасно справляются и инъекционные процедуры, которые содержат антиоксиданты — они профилактируют пигментацию. А если человек не готов к уколам красоты, то вещество можно использовать в виде сывороток.

Для работы с обезвоженной кожей отлично подходят уходовые процедуры, которые насыщают кожу влагой: альгинатные легкие маски, пилинги с молочной кислотой, а также фотодинамическая терапия.