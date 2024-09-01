«Спокойной ночи, малыши!» — 60 лет: история старейшей детской телепередачи
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
Одна из старейших российскихпередач, которая воспитала не одно поколение детей, празднует юбилей.
«Спокойной ночи, малыши!» — любимая многими поколениями программа, которая вплотную вошла в повседневную жизнь детей и их родителей.
С 1 сентября 1964-го и до сих пор она привносит в вечерние часы уют и тепло, создавая атмосферу, в которой ребята могут готовиться ко сну, наполняясь положительными эмоциями.
Ведущие программы вот уже 60 лет рассказывают не только занимательные истории, но и прививают детям правильные ценности — доброту, честность, щедрость и отзывчивость. А их уроки делают программу не просто развлечением, но и образовательным инструментом.
Кроме того, постоянные персонажи Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша стали настоящими друзьями для маленьких зрителей.
В разные годы «Спокойной ночи, малыши!» переживала изменения, адаптируясь к новым реалиям, но основа осталась неизменной — вечное стремление дарить детям радость и спокойствие перед сном. Эта программа продолжает жить в сердцах своих зрителей и укреплять семейные традиции.
Пятый канал собрал основные моменты из истории телепередачи.
История создания и герои «Спокойной ночи, малыши!»
Валентина Михайловна Леонтьева с куклой Тепой. 1960.г.
Идея создания программы «Спокойной ночи, малыши!» возникла после визита главного редактора детских и юношеских программ Валентины Федоровой в ГДР, где она увидела мультфильм о песочном человечке.
Так, 26 ноября 1963-го начался активный период создания телепередачи: написание первых сценариев, подготовка эскизов декораций и кукол главных персонажей, разработка концепции.
Также в разработке передачи участвовали такие люди, как Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и прочие. Создатели долго обсуждали название: рассматривались разные варианты, такие как «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Однако накануне премьеры было выбрано название — «Спокойной ночи, малыши!», которое оказалось столь удачным, что ни разу за всю историю программы не подверглось изменению.
И уже 1 сентября 1964-го на радость детям началась трансляция по Центральному телевидению. «Спокойной ночи, малыши!» стала первой детской передачей в стране.
С 1964 по 1991 год производством программы занималось Гостелерадио СССР. Первые выпуски представляли собой картинки с закадровым текстом. Позже появились кукольные представления и небольшие пьесы, в которых принимали участие артисты МХАТа и Театра сатиры.
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В кукольных спектаклях главным действующими лицами были Буратино и заяц Тепа — первые герои программы, а также куклы Шустрик и Мямлик, созданные в театре Сергея Образцова. В телепередачу также приглашались дети-дошкольники и театральные актеры, которые рассказывали им сказки.
Первой куклой, которая осталась до современных выпусков, стал пес Филя в 1968-м. Его голосом на протяжении 20 лет (до своей скоропостижной смерти) был актер Григорий Толчинский. Позже озвучиванием «друга человека» занимался Игорь Галуненко, который эмигрировал в США в 1991-м. С 1991 по 2013 год голос Фили принадлежал Сергею Григорьеву, а затем эстафету принял Андрей Нечаев.
Ворону Каркушу долгое время озвучивала актриса Гертруда Суфимова, после ее кончины эту роль взяла на себя Галина Марченко, а теперь эта обязанность Ирины Ланкиной.
Валентина Леонтьева ведет телепередачу «Спокойной ночи, малыши!» 1960 г.
Но главные трудоголики программы «Спокойной ночи, малыши!» — это заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, которая озвучивает зайца Степашку с 1970-го и по сей день, а также заслуженная артистка России Наталья Державина, говорившая за поросенка Хрюшу более 30 лет. Державина ради роли Хрюши даже оставила любимый кукольный театр Сергея Образцова и на протяжении многих лет стала настолько близка к своему персонажу, что ей иногда доверяли вести программу в одиночку. Теперь же Хрюша говорит голосом Оксаны Чабанюк.
Советские дети не были избалованы подобным контентом, поэтому передача становилась все популярнее и популярнее, особенно в первой половине 1970-х. Тогда она представляла собой короткую интермедию, в основном на моральные и воспитательные темы, а также показ мультфильмов.
Ведущие программы «Спокойной ночи, малыши!»
Съемки детской телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши!» 1978 г.
Самым первым ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!» был заслуженный артист РСФСР Владимир Ухин, или, как его называли маленькие зрители, Дядя Володя. Его добрая улыбка сразу расположила к себе малышей, поэтому вплоть до 1992-го он оставался бессменным ведущим.
Народная артистка СССР Валентина Леонтьева, которую также по-семейному называли Тетя Валя, сумела подобрать ключик к детским сердцам и стала любимицей малышей. Она вела программу практически с самого ее «рождения» и до начала 90-х. Существует легенда, что в редакцию приходило множество писем от детей, адресованные Тете Вале, с просьбами никогда не уходить в отпуск и передать привет Филе, Хрюше и Степашке.
Заслуженная артистка РФ Татьяна Судец вела «Спокойной ночи, малыши!» на протяжении 25 лет, начиная с 70-х годов. Выпуски с ней с нетерпением ждали все маленькие зрители Советского Союза, а после этого они сладко засыпали. Среди кукольных героев ей особенно нравился Хрюша. Она считала, что этот персонаж похож на всех мальчишек, так как является таким же энергичным и непослушным, но при этом добрым и любознательным.
Заслуженную артистку РФ Татьяну Веденееву в роли ведущей помнят те, кому сейчас около 40 лет. Она подарила детям своего поколения множество увлекательных историй и незабываемых эмоций. На 15 минут программы она становилась для них кем-то вроде второй матери, будучи красивой, доброй и заботливой.
Диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Михайловна Вовк и кукольные персонажи. 1979 г.
Народная артистка РФ Ангелина Вовк в период расцвета «Спокойной ночи, малыши»! работала диктором Центрального телевидения, однако, по собственному признанию, ей сложно было поддерживать серьезное выражение лица на протяжении всего эфира и не улыбаться. Но такой настрой идеально подходил для детской программы. К слову, в 70-х именно она стала ведущей, когда один из ее будущих коллег опоздал на эфир, и ей пришлось временно его заменить. В итоге это привело к тому, что на протяжении 20 лет она исполняла роль тети Лины.
Юные зрители с радостью ее приняли и с нетерпением ждали момента, когда она снова появится на экране. Кроме того, когда в 90-е годы страна проживала не лучшие времена, а сама программа была близка к закрытию, именно Ангелина Вовк попросила денег у банкиров на новые декорации, ремонт студии и кукол. Так она помогла детям оставаться счастливыми перед сном.
Заслуженного артиста России Юрия Григорьева считали самым веселым ведущим телепередачи в 80-90-е. Он много шутил, был очень добрым и даже находил время для встреч со своими маленькими зрителями.
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Народный артист РФ Юрий Николаев, который был уже известен зрителям по «Утренней почте», пришел в «Спокойной ночи, малыши!» в 90-е и снова завоевал любовь детишек своей обаятельной улыбкой. Также и заслуженный артист РФ Амаяк Акопян, когда появился в детской программе в образе Рахат Лукумыча, уже был известным иллюзионистом. Малышей привлекали его яркие наряды, а волшебные фокусы будоражили детские умы.
Мисс Вселенная Оксана Федорова и актриса Анна Михалкова вот уже более 20 лет желают юным зрителям добрых снов. Они также неоднократно признавались, что от маленьких поклонников получают множество писем и рисунков.
Также в разное, но непродолжительное время ведущими «Спокойной ночи, малыши!» были такие известные люди, как Юрий Куклачев, Александр Леньков, Дмитрий Хаустов, Григорий Гладков, Виктор Бычков, Дмитрий Маликов, Николай Валуев и Михаил Пореченков.
Интересные факты «Спокойной ночи, малыши!»
Персонажи Степашка, Филя и Хрюша. 1979 г.
Были и такие моменты в биографии программы «Спокойной ночи, малыши!», когда после кончины Леонида Брежнева она один день — 11 ноября 1982 — не выходила в эфир. Во время траура по телевизору показали несколько выпусков, которые Валентина Леонтьева вела вместе с Филей. После похорон Генерального секретаря ЦК КПСС шоу столкнулось с творческим кризисом, и использование кукольных героев, особенно Хрюши, было под запретом.
На протяжении всей траурной первой половины 1980-х годов, вплоть до смерти Юрия Андропова в 1984-м, а затем и Константина Черненко в 1985-м, ведущие выходили в эфир без кукольных друзей. В это время редакция получила огромное количество писем от зрителей с просьбами вернуть любимых Хрюшу и Степашку. С приходом Михаила Горбачева в 1985-м все кукольные персонажи вновь появились на экранах.
В 1986-м программа впервые вышла за пределы студии. Съемки проводились в Цирке на Цветном бульваре, в кукольном театре Образцова и в Театре зверей имени Дурова, а также в Московском зоопарке.
Владимир Ухин, Сергей Григорьев (Филя) и Гертруда Суфимова (Каркуша) ведут передачу «Спокойной ночи, малыши!», 1987 г.
Осенью 1991-го Детская редакция переехала из Шаболовки в Останкино. В это время программа столкнулась с очередным творческим кризисом: существовала угроза ее закрытия. Однако благодаря многочисленным обращениям зрителей телепередачу удалось сохранить, но с некоторыми изменениями. В начале января 1992-го она была переведена со второго канала на 1-й канал Останкино и начала производиться РГТРК «Останкино».
С 1994-го «Спокойной ночи, малыши!» начали выпускать в негосударственной телекомпании «Класс!». Но с момента создания ОРТ в 1995-м она начала выходить из разных студий.
29 июня 2001-го она последний раз появилась в эфире на ОРТ. Основной причиной закрытия стало то, что проект выходил в прайм-тайм без рекламных вставок, что не приносило дохода каналу. Поэтому ближе к завершению эфиров время выпусков сократилось до шести минут вместо заявленных в сетке 15, а оставшееся время заполнялось анонсами и рекламой.
С сентября 2001-го передача начала выходить на канале «Культура». Однако, поскольку этот канал не охватывал все регионы России, в марте 2002-го телешоу переехало на РТР (теперь «Россия-1»). Тогда же и появился новый герой по имени Мишутка. К сожалению, актер Игорь Капатов, озвучивающий данного персонажа умер в 2024-м.
Заставка и колыбельная «Спокойной ночи, малыши!»
Ведущая Оксана Федорова во время съемок телепередачи.
Первая заставка увидела свет в 1965-м и была выполнена в черно-белом цвете. На ней изображались часы с двигающимися стрелками. В то время программа «Спокойной ночи, малыши!» не имела фиксированного времени выхода, и автор заставки, художница Ирина Власова, каждый раз устанавливала время заново. К 1974-му заставка приобрела цвет.
Музыка к известной песенке «Спят усталые игрушки» принадлежит композитору Аркадию Островскому, а стихи написаны поэтессой Зоей Петровой. Исполняли эту песню Валентина Дворянинова, позже заслуженная и народная артистка РСФСР Валентина Толкунова и заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Олег Анофриев.
Песня звучала на фоне заставки, где были изображены маленькая девочка, медведь, белочка и часы. В 1981-м появилась заставка в форме пластилинового мультфильма, разработанная Александром Татарским. Каждый день недели заставка менялась — с понедельника по воскресенье количество зрителей у экрана увеличивалось (в понедельник только девочка, а в воскресенье уже шесть игрушек). Также каждый день разные предметы трансформировались в месяц, а затем в колокольчик.
Стоит отметить, что в советское время колыбельная из «Спокойной ночи, малыши!» даже входила в репертуар Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио, исполнявшего ее А капелла.
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В конце 1986-го заставка и музыкальное оформление снова изменились. Вместо телевизора и игрушек на фоне появились нарисованный сад и птицы на шляпе доброй волшебницы. Эта версия стала известна как «темная». Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ Елена Камбурова исполняла колыбельную «Спи, моя радость, усни…», и среди зрителей вновь возникли нарекания к новой заставке из-за пугающего вида зайца.
В 1988-м была представлена новая заставка, созданная режиссером Мстиславом Купрачем. В ее основе лежала «Колыбельная» из фильма «Цирк» написанная композитором Исааком Дунаевским в исполнении народной артистки СССР Тамары Милашкиной. Главными персонажами выступили Солнышко, Месяц и Мальчик-космонавт. Эта заставка не продержалась долго, вероятно, из-за своей продолжительности, составившей три минуты 13 секунд.
В начале 90-х заставка была переработана и приобрела более современный вид: добавились белые звезды и месяц, а цвет заставки стал фиолетовым. В финале вместо колыбельной демонстрировались сменяющиеся изображения мультипликационных персонажей, засыпающих на экране, среди которых появился дремлющий Филя.
В сентябре 2001-го, после переноса программы с Первого канала на телеканал «Культура» в эфир была возвращена заставка 1997-го, так как предыдущая принадлежала именно Первому и не могла быть использована на другой «кнопке».
Затем, в марте 2002-го, после перехода на РТР, вернулась заставка с пластилиновой анимацией Татарского, которая не транслировалась с 1997-го. Эта заставка была немного модернизирована — с помощью компьютерной графики были добавлены облака, месяц в сапогах и другие элементы, а в конце появлялось название программы. В закрывающей заставке облака формировали надпись «Спокойной ночи, малыши!».
С осени 2006-го по 19 июня 2014-го использовалась слегка обновленная версия заставки 2002-го: исчезло название программы в финале, но сохранились основные детали.
С 23 июня 2014-го заставка стала ближе к советскому оригиналу — голубой фон был заменен на красный, синий, оранжевый.
Вот уже 60 лет передача «Спокойной ночи, малыши!» не стоит на месте, она развивается вместе с детьми. За годы своего существования она пережила множество обновлений, сменились ведущие, появились новые персонажи, но дух программы остался неизменным. Она по-прежнему дарит малышам радость и тепло, помогая им погрузиться в мир сказок и приключений, а также подготавливает их ко сну.
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