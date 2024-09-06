Дачный лайфхак: как сделать садовый инструмент из подручных средств

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Необязательно покупать дорогостоящий садовый инвентарь. Надежные «помощники» можно сделать своими руками.

Лето закончилось, но впереди теплый сентябрь, поэтому борьба с сорняками ни на день не прекращается. А чтобы она проходила успешно, нужен специальный инструмент. Причем бывалые дачники знают, как обзавестись им совершенно бесплатно. Как изготовить садовый инвентарь, рассказала «Самая полезная программа».

Катушка для триммера: как сделать за считанные минуты

Сергей Козлов из Оренбурга, например, своими руками сделал новую катушку для триммера. Для этого ему понадобилось старое пластиковое колесо от детской коляски. Сначала умелец увеличил внутреннее отверстие, а потом сделал еще два в торце колеса и расположил их точно друг напротив друга.

Мужчине осталось только просунуть сквозь эти отверстия прочную проволоку и зафиксировать ее. Важно надеть проволоку на триммер и зафиксировать гайкой. После этого инструментом можно пользоваться.

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Как собрать новую тяпку без денежных затрат

Алексей Жолобов из Можайска для борьбы с сорняками решил смастерить новую тяпку. Для этого он взял старый шпатель и разрезал его пополам, а затем зафиксировал полотно между двумя металлическими пластинами с помощью сварочного аппарата и обычных болтов.

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После этого мастер взял металлический прут, отпилил два куска, согнул их и приварил к заготовке. После ему осталось только покрасить конструкцию, заточить лезвия и насадить ее на черенок.