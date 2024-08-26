Детям до 5 лет есть запрещено: чем чревато отравление арбузом

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Купили, съели и едва не попрощались с жизнью. Из года в год, стоит только наступить бахчевому сезону, арбузами травятся сотни россиян, иногда даже с летальным исходом

Вкусный, сочный, сладкий арбуз — одно из самых лучших «средств» от летней жары. Этой ягодой приятно насладиться в тени деревьев или на пляже.

Кроме того, арбузы — это кладезь витаминов и минералов. Они содержат много жидкости, клетчатки и питательных веществ, которые полезны для человеческого организма. Поэтому многим не стоит забывать о добавлении этой огромной полосатой ягоды в свой рацион.

Однако, не всем так везет — как только начинается арбузный сезон, в больницы поступают звонки об отравлениях. Где покупать арбузы и как не отравиться нитратами, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Арбуз — сладкий десерт или страшный яд?

«Везунчиком на арбузы» стал Александр Полетаев — за всю жизнь мужчина перенес три серьезных интоксикации.

«С самого детства арбузы это какая-то вот кара Господня, которая меня преследует. И причем, чем ты больше их ешь, тем чаще отравления. Но я надеюсь, четвертого не будет», — поделился он.

Александр перенес три серьезных интоксикации — первый раз отравился в семь лет и думал, что умрет. И еще дважды — уже во взрослом возрасте. Оттого до сих пор задается вопросом, как же выглядит арбуз, который есть не страшно?

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«Количество нитратов не должно превышать 60 миллиграмм на килограмм веса продукта, может даже произойти изменение крови», — объяснила гастроэнтеролог Александра Ноев.

В конечном счете такое отравление может привести к гипоксии. «Страна Советов» купила три арбуза в разных точках продажи: в магазине, на рынке и на развале.

Образцы отнесли в лабораторию. Опасных микроорганизмов, как и токсичных веществ в этих арбузах не обнаружили. А вот нитраты нашли, причем в каждом.

«Больше всего превышение было в образце, купленном в сетевом крупном магазине. На втором месте — образец, купленный на развале у дороги. И меньше всего нитратов было обнаружено в образце, купленном на рынке», — рассказала заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований Ольга Карасева.

Вред здоровью наносят не столько сами нитраты, а нитриты, в которые они превращаются в организм человека. Они могут спровоцировать кислородное голодание, а самое страшное — повышают угрозу онкологических заболеваний. Слишком много рисков, поэтому арбузы лучше не давать детям до пяти лет.

«Для ребенка отравление арбузом гораздо сильнее возникнет, чем для взрослого человека», — прокомментировала гастроэнтеролог.

Как выбрать арбуз и не отравиться

Несколько простых рекомендаций, как не оказаться на больничной койке после покупки арбуза:

Покупать бахчевые только в сезон, с августа по октябрь, на рынке или в магазине, отдавая предпочтение проверенным местам с лицензией и соблюдением санитарных норм. Ни в коем случае не брать ягоду порезанной.

Обращать внимание на звук и внешний вид — если при постукивании арбуз звучит как барабан, значит, спелый. Чем больше полосы, тем лучше. И задний хвостик должен быть сухим.

Тщательно мыть нож и сам плод с мылом. Ведь на его поверхности содержится большое количество микроорганизмов и химикатов.

«Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий. Достоверно определить наличие нитратов в арбузах невозможно, кроме лабораторного способа», — объяснила Надежда Степанова, главный специалист отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Москве.

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Поэтому если полоски на корке стали желто-оранжевыми, то лучше такой плод не покупать. Это верный признак того, что ягода богата не витаминами, а химикатами.

Открытый плод нельзя хранить дольше трех суток даже в холодильнике. А покупать часть ягоды, особенно на улице, не стоит.

«Когда выбираете арбуз, никогда не берите порезанный. Почему? Потому что можете отравиться — бактерии попадают с грязного ножа или грязного арбуза», — прокомментировала гастроэнтеролог.

Следуя этим нехитрым советам, можно спокойно наслаждаться спелым и сладким арбузом, не опасаясь за свое здоровье.

Новые сорта и способы выращивания арбузов

В Краснодарском крае вывели новый сорт бессемянных мини-арбузов с разного цвета мякотью.

«Маленький размер, не признак того, что он не дозрел или что-то с ним не так, это сортовая особенность. Его размер в стадии зрелости — от полутора до четырех килограммов», — объяснил агроном Василий Бучака.

Удобно — легко носить и съесть за один раз. Ведь Арбузный урожай всегда собирается вручную, а поля чередуются — на одном и том же сажать бахчевые два года подряд нельзя. Все те же Краснодарские аграрии сумели найти способ, как без химии заставить арбузы созревать раньше.

А вот о морозостойком способе выращивания бахчевых может рассказать Андрей Рублев. Юному агроному всего 11 лет, но о том, как добиться хорошего урожая в совсем не южном Ярославле, он знает все.

«На кабачок я не пробовал привить, я прививал на бутылочную тыкву сорта лагенария, потому что бутылочная тыква лучше подходит для прививки», — поделился мальчик.

Нынешний урожай у школьника лишь второй. В прошлом году Андрей с родителями собрали 153 килограмма, в этом ждут, как минимум, не меньше.