Детям до 5 лет есть запрещено: чем чревато отравление арбузом
Фото, видео: 5-tv.ru
Купили, съели и едва не попрощались с жизнью. Из года в год, стоит только наступить бахчевому сезону, арбузами травятся сотни россиян, иногда даже с летальным исходом
Вкусный, сочный, сладкий арбуз — одно из самых лучших «средств» от летней жары. Этой ягодой приятно насладиться в тени деревьев или на пляже.
Кроме того, арбузы — это кладезь витаминов и минералов. Они содержат много жидкости, клетчатки и питательных веществ, которые полезны для человеческого организма. Поэтому многим не стоит забывать о добавлении этой огромной полосатой ягоды в свой рацион.
Однако, не всем так везет — как только начинается арбузный сезон, в больницы поступают звонки об отравлениях. Где покупать арбузы и как не отравиться нитратами, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».
Арбуз — сладкий десерт или страшный яд?
«Везунчиком на арбузы» стал Александр Полетаев — за всю жизнь мужчина перенес три серьезных интоксикации.
«С самого детства арбузы это какая-то вот кара Господня, которая меня преследует. И причем, чем ты больше их ешь, тем чаще отравления. Но я надеюсь, четвертого не будет», — поделился он.
Александр перенес три серьезных интоксикации — первый раз отравился в семь лет и думал, что умрет. И еще дважды — уже во взрослом возрасте. Оттого до сих пор задается вопросом, как же выглядит арбуз, который есть не страшно?
«Количество нитратов не должно превышать 60 миллиграмм на килограмм веса продукта, может даже произойти изменение крови», — объяснила гастроэнтеролог Александра Ноев.
В конечном счете такое отравление может привести к гипоксии. «Страна Советов» купила три арбуза в разных точках продажи: в магазине, на рынке и на развале.
Образцы отнесли в лабораторию. Опасных микроорганизмов, как и токсичных веществ в этих арбузах не обнаружили. А вот нитраты нашли, причем в каждом.
«Больше всего превышение было в образце, купленном в сетевом крупном магазине. На втором месте — образец, купленный на развале у дороги. И меньше всего нитратов было обнаружено в образце, купленном на рынке», — рассказала заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований Ольга Карасева.
Вред здоровью наносят не столько сами нитраты, а нитриты, в которые они превращаются в организм человека. Они могут спровоцировать кислородное голодание, а самое страшное — повышают угрозу онкологических заболеваний. Слишком много рисков, поэтому арбузы лучше не давать детям до пяти лет.
«Для ребенка отравление арбузом гораздо сильнее возникнет, чем для взрослого человека», — прокомментировала гастроэнтеролог.
Как выбрать арбуз и не отравиться
Несколько простых рекомендаций, как не оказаться на больничной койке после покупки арбуза:
- Покупать бахчевые только в сезон, с августа по октябрь, на рынке или в магазине, отдавая предпочтение проверенным местам с лицензией и соблюдением санитарных норм. Ни в коем случае не брать ягоду порезанной.
- Обращать внимание на звук и внешний вид — если при постукивании арбуз звучит как барабан, значит, спелый. Чем больше полосы, тем лучше. И задний хвостик должен быть сухим.
- Тщательно мыть нож и сам плод с мылом. Ведь на его поверхности содержится большое количество микроорганизмов и химикатов.
«Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий. Достоверно определить наличие нитратов в арбузах невозможно, кроме лабораторного способа», — объяснила Надежда Степанова, главный специалист отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Москве.
Поэтому если полоски на корке стали желто-оранжевыми, то лучше такой плод не покупать. Это верный признак того, что ягода богата не витаминами, а химикатами.
Открытый плод нельзя хранить дольше трех суток даже в холодильнике. А покупать часть ягоды, особенно на улице, не стоит.
«Когда выбираете арбуз, никогда не берите порезанный. Почему? Потому что можете отравиться — бактерии попадают с грязного ножа или грязного арбуза», — прокомментировала гастроэнтеролог.
Следуя этим нехитрым советам, можно спокойно наслаждаться спелым и сладким арбузом, не опасаясь за свое здоровье.
Новые сорта и способы выращивания арбузов
В Краснодарском крае вывели новый сорт бессемянных мини-арбузов с разного цвета мякотью.
«Маленький размер, не признак того, что он не дозрел или что-то с ним не так, это сортовая особенность. Его размер в стадии зрелости — от полутора до четырех килограммов», — объяснил агроном Василий Бучака.
Удобно — легко носить и съесть за один раз. Ведь Арбузный урожай всегда собирается вручную, а поля чередуются — на одном и том же сажать бахчевые два года подряд нельзя. Все те же Краснодарские аграрии сумели найти способ, как без химии заставить арбузы созревать раньше.
А вот о морозостойком способе выращивания бахчевых может рассказать Андрей Рублев. Юному агроному всего 11 лет, но о том, как добиться хорошего урожая в совсем не южном Ярославле, он знает все.
«На кабачок я не пробовал привить, я прививал на бутылочную тыкву сорта лагенария, потому что бутылочная тыква лучше подходит для прививки», — поделился мальчик.
Нынешний урожай у школьника лишь второй. В прошлом году Андрей с родителями собрали 153 килограмма, в этом ждут, как минимум, не меньше.