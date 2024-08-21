Стафилококк на обед и не только: что скрывается в блюдах из доставки

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Заказал еду с доставкой — едва не попрощался с жизнью. Почему готовые блюда почти всегда содержат опасные микроорганизмы?

Доставка еды стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Однако с растущей популярностью этого сервиса возникает множество вопросов о качестве и безопасности продуктов, которые потребитель принимает за чистую монету. К сожалению, не все производители готовых блюд соблюдают необходимые стандарты, что ставит под угрозу здоровье покупателей.

Чем могут быть опасны блюда, которые приготовили навынос и как вредные организмы проникают в еду, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как блюда из доставки или отдела кулинарии могут навредить организму

Не так давно стало известно о массовом отравлении на крупном московском предприятии. Пообедав в кафетерии, 30 сотрудников оказались в больнице. Тошнота и головные боли — далеко не полный список их жалоб. Пострадавшие утверждают, что виной всему макароны либо вода. Столичная прокуратура уже начала проверку.

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Похожий случай произошел и в Марий Эл. После посещения заводской столовой и дегустации салатов почти 40 работников птицефабрики подхватили стафилококк. А в Санкт-Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом, отведав курицу-гриль из супермаркета.

И совсем пугающая новость: оказалось, что в 60% готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов.

Также и вкусный обед, который курьер заботливо доставил на дом, закончился для Евгении тяжелейшим отравлением.

«Это были рыбные тефтели в сливочном соусе и картофельное пюре. Мне через час стало очень плохо, появилась слабость, небольшое головокружение, тошнота. Я на всякий случай решила вызвать скорую помощь», — сообщает Евгения Горшкова.

Девушку хотели увезти в больницу, но обошлось. Доктор назначил лечение на дому. По словам Евгении, в службе доставки искать проблему в опасном обеде отказались и просто решили замять историю.

«Я обратилась в техническую поддержку. Сначала долго писала, но не дописалась. Потом меня направили на старшего администратора и сказали, что деньги вернут», — продолжила пострадавшая.

Стоит уточнить, что картошку и тефтели Евгения заказала по скидке. Эксперты говорят, что уцененные блюда и в доставке, и в отделах кулинарии — верный признак того, что срок годности еды на исходе. Или вообще истек.

«Если вы берете такой продукт, то он должен быть употреблен немедленно, ближайшие час-два», — поясняет диетолог Нурия Дианова.

В данном случае девушка легко отделалась. Вероятно, опасная кишечная палочка в ее обеде не успела размножиться до угрожающих уровней. Однако все чаще проверяющие органы выявляют вопиющие нарушения при производстве готовой еды. И в большинстве случаев виноват человеческий фактор.

«Если говорить про золотистый стафилококк, то есть несколько причин его появления. С одной стороны, это гнойничковые заболевания людей, которые имеют доступ к приготовлению, к упаковке, транспортировке. И также те, у которых есть заболевания ЛОР-органов», — уверена специалист.

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При этом не каждый случай может ограничиться расстройством желудка. Иногда даже малейшие нарушения технологии приготовления пищи приводят к трагическим последствиям.

«Если мы говорим про ботулотоксин, то это трупный яд. Минимальные дозы приводят к глобальным последствиям. Специфически мы себя защитить абсолютно ничем не сможем. Но есть симптомы, когда нарушенное дыхание при ботулотоксине, листериоз и все другие виды пищевых отравлений примерно одинаковые. Температура небольшая, недомогание, понос, рвота, диарея. Не думайте, что вам помогут сорбенты, рисовый отвар, чай, голод или сухарики. Если что-то длится больше 3 дней, необходимо срочно обращаться к врачам и предпринимать более серьезные меры, особенно если вы в группе риска», — рассказывает диетолог.

Как опасные микроорганизмы проникают в еду

Микроорганизмы, невидимые глазу, с легкостью проникают в продукты, способствуя распространению инфекции.

Может ли один испорченный ингредиент заразить все блюдо целиком?

«Главные признаки, которые указывают на то, что продукт не стоит употреблять в пищу, в первую очередь, это органолептические показатели — это внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус уже готового продукта», — сообщает доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Далее пищевой эксперт продемонстрировала, какой цвет рыбы должен быть.

«Цвет должен быть розовый, а эта рыба серая. Это говорит о том, что ее уже несколько раз замораживали и размораживали. Поэтому рыбу, мясо, птицу, овощи, любые продукты после разморозки сразу необходимо готовить. Ни в коем случае повторно не замораживать», — отметила специалист.

И пояснила, что микроорганизмы очень быстро начинают развиваться при температуре выше пяти градусов.

Далее с салатом и курицей в ходе эксперимента также возникли сложности.

«Мы нанесли специальное вещество для того, чтобы показать, как микроорганизмы могут попадать на готовые продукты, например, в салат. При его приготовлении мы допустили ряд ошибок», — комментирует Елена Мясникова.

«Салат был приготовлен на том же столе, где стоит сырая рыба и сырое мясо. Это была первая наша ошибка. После того, как разделали курицу, ее нужно было затянуть пленкой и поставить в холодильник. Вторая ошибка — мы использовали одну и ту же доску для разделки курицы и салата. Нужно использовать разные доски для сырых продуктов и для готовых. И ножи должны быть тоже разные», — продолжила эксперт.

В связи с этим множество микроорганизмов из сырой курицы оказались в салате, который не будет проходить термической обработки перед подачей на стол.

«Так мы обеспечили прямой путь попадания бактерий с сырой курицы в готовый продукт. Этого делать категорически нельзя, но, к сожалению, такое часто бывает», — подытожила доцент.

Также в рамках эксперимента были отданы на экспертизу четыре готовых блюда — бефстроганов с картофельным пюре. Три образца заказали в разных ресторанах через сервисы доставки и один купили в обычном супермаркете. При лабораторной проверке специалисты Роспотребнадзора нашли опасные микроорганизмы в магазинной еде.

«По результатам лабораторных исследований в одном из образцов выявлены бактерии группы кишечной палочки в количестве выше нормируемых показателей», — прокомментировала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Но можно ли добиться компенсации, если вы отравились? Для начала потребуется доказать, что некачественная еда была приобретена именно в этом месте. В случае с онлайн-доставкой все просто — подойдет электронный чек, который в приложении формируется автоматически.

«Важно доказать, что именно от потребления этих продуктов наступили последствия. То есть сразу после потребления или спустя непродолжительное время последовало обращение за медицинской помощью. Также свидетели могут подтвердить, что не было никакого медицинского воздействия или иного пищевого отравления. И, собственно, заключение врача, которое будет подтверждать, что произошло», — поясняет юрист Константин Горин.

Чтобы максимально обезопасить себя при заказе готовой еды, эксперты рекомендуют: