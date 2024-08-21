Ларисе Долиной придется еще и заплатить: новые подробности громкой аферы с квартирой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Певица Лариса Долина стала очередной жертвой мошенников. Как им удалось обмануть звезду и есть ли шанс восстановить справедливость, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Народная артистка РФ лишилась почти 200 миллионов рублей. Почему ее элитная пятикомнатная квартира теперь принадлежит другим людям? Какую схему обмана использовали преступники? И есть ли шанс у звезды эстрады вернуть жилье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Охрана не пустила их, и все. Потому что у нас нет инструкции пропускать посторонних людей», — рассказал сосед певицы Владимир Марусов.

СМИ облетела новость: неизвестные люди пришли в дом, где живет Лариса Долина. Заявили, что являются новыми владельцами ее квартиры. И якобы она должна была освободить жилье еще месяц назад, но перестала выходить на связь. Охранники не поверили в эту историю и вызвали полицию.

«Нет, не предъявляли. Говорят, что у них есть», — ответил сосед артистки на вопрос о документах.

По информации прессы, несколько месяцев назад Долиной позвонил человек. Представился сотрудником спецслужб и предупредил, что ее недвижимостью интересуются мошенники. После чего уговорил певицу фиктивно продать квартиру. А деньги перевести на якобы безопасный счет.

«Да, мы жалеем Ларису Александровну. Но мозги-то иметь надо, простите за выражение. Я в данном случае не с каким-то наездом. Друзья, как? Как можно отдавать деньги непонятно кому? У тебя есть куча связей в силовых структурах. Дай ты телефон пробить. Я уверен, что у нее есть огромное количество знакомых, которые могли бы проверить просто, что это за люди такие», — высказался музыкальный критик Алексей Остудин.

В то же время злоумышленники вышли на риелторское агентство с целью найти покупателей на элитной жилье. После чего прошла сделка. Оформлением всех бумаг занимался тот самый липовый сотрудник спецслужб. Долина, как ей было велено, положила деньги на чужой счет.

«Потерпевшая передала злоумышленникам наличные денежные средства через курьеров. Причиненный материальный ущерб составил более 200 миллионов рублей», — уточнил начальник УИИОС ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

В последнее время мошенники буквально объявили охоту на артистку. В июле злоумышленники использовали в преступных целях старое видео, на котором Долина показывает свой паспорт. Эта запись была сделана для заказчика выступлений. Как она попала в руки преступников, неизвестно. Но с помощью нее они взяли кредит на 50 миллионов рублей и внесли дом звезды в реестр залогового имущества.

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Изображение певицы, которая якобы общалась с кредитной организацией, сгенерировали с помощью нейросетей. Тогда Лариса Александровна обратилась в полицию. И только чудом не лишилась коттеджа.

«Это лишь сигнализирует о том, что не защищен абсолютно никто. Какой бы у тебя ни был статус общественный: артист, или ты простой человек, звезда, народный артист России. Никто не защищен от такого вида мошенничества», — отметил светский журналист Никита Мартынов.

И вот новая атака. Кроме квартиры в Москве, артистка едва не потеряла недвижимость в Юрмале. Мошенники попытались точно также уговорить ее продать две квартиры общей стоимостью 95 миллионов рублей. Когда Долина осознала, что на самом деле случилось, забила тревогу.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест», — рассказала она.

«То есть никакие регистрационные действия с данной собственностью сейчас производиться не могут, потому что мы не понимаем тоже, кто преступник, кто является потерпевшим, как произошло вообще данное преступление, куда ушли денежные средства, которые покупатель заплатил продавцу», — объяснила юрист Илона Гуськова.

Долина утверждает: договора купли-продажи лично не подписывала. Оформила доверенность на мошенников, так как была введена в заблуждение. А теперь вместе с полицией пытается отменить сделку.

«Я вообще не представляю, как пережить такое. Когда ты работала, работала, и тут выясняется, что у тебя ничего нет», — сказал Остудин.

Лариса Долина уже много лет живет в Подмосковье. Певица купила трехэтажный особняк в коттеджном поселке Славино в начале 2000-х. И не раз говорила, что на природе ей намного комфортнее, чем в шумном городе. Но избавляться от пятикомнатной квартиры в столичных Хамовниках артистка не спешила. Может быть, потому, что слишком долго не могла приобрести собственное жилье в Москве?

«Я тогда жила в гостинице. Три с половиной года прожила в гостинице „Россия“. Ее уже нет, но тогда была еще», — говорила исполнительница.

Неужели теперь артистка рискует лишиться апартаментов в элитном ЖК? Как сообщают СМИ, покупательницей недвижимости стала женщина по имени Полина. Это она приезжала к дому и была остановлена охраной.

«Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», — подчеркнула певица.

«Лариса Александровна — один из главных патриотов, если мы говорим о медийных людях, один из главных и больших патриотов России. И, конечно, наверняка это кому-то прям как бельмо в глазу», — заявила знакомая Долиной Маргарита Позоян.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Полиция уже задержала женщину, которая была курьером.

«Установлена и задержана 53-летняя женщина-курьер, в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Васенин.

Эксперты считают: у артистки есть все шансы вернуть квартиру. Главное — доказать, что Лариса Александровна сама является жертвой и не подписывала никаких документов. Мошенники действовали по генеральной доверенности, которую Долина уже отменила.

«Для того, чтобы установить, что Долина была под давлением, для этого, конечно, будут исследоваться все телефонные звонки, электронная почта, все переговоры, которые она вела: с кем, когда, какой текст был», — объяснила юрист Гуськова.

Но, как объясняют эксперты, даже если сделку признают недействительной, покупательница будет вправе требовать свои деньги с Долиной. Ведь у нее на руках имеется договор, где стоит фамилия артистки. Решение по этому вопросу вынесет суд.