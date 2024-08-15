Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если услышали их, то нужно сразу же прекратить разговор.

Мошенники в разговоре с потенциальными жертвами при попытке завладеть их деньгами чаще всего используют одни те же слова и фразы. Их назвал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — подчеркнул он.

Кузнецов назвал пять ключевых стоп-слов и фраз: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», а также «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

Помимо этого, по-прежнему пользуются популярностью у аферистов схемы, с помощью которых они пытаются заполучить доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Еще мошенники нередко звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Они под разными предлогами просят граждан перевести деньги «на безопасный счет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аферистам удалось обвести народную артистку России Ларису Долину вокруг пальца. Мошенники убедили певицу перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате Долина лишилась квартиры и средств.