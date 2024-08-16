Мгновенное заражение после секса: перерастет ли оспа обезьян в новую пандемию

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Новая вспышка оспы обезьян вгоняет в панику Африканский континент. Высокий уровень заболевания вызывает сильные опасения. Как обезопасить себя и снизить риск заражения?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа 2024 года признала мутировавшую обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

За последние пять лет ВОЗ принимала всего три таких декларации — в связи с пандемией коронавируса в 2019 и вспышкой оспы обезьян в 2022 и 2024.

«Очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры. Это то, что должно беспокоить всех нас. Потенциал дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывает большую тревогу», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на внеочередном заседании.

Причиной стало распространение mpox (альтернативное название обезьяньей оспы. — Прим. ред.) в Демократической Республике Конго. Сначала этого года зарегистрировано более 17 тысяч заболевших, из которых 537 человека скончались.

В связи с этим Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) ранее объявил на континенте ЧС в сфере здравоохранения (PHECS).

Вирус уже распространился в соседние государства, включая Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. На данный момент он унес жизни более 500 человек. Заболевание зарегистрированы у детей и взрослых в более чем десяти странах, сопровождаясь новым штаммом вируса. В регионе доступно ограниченное количество вакцин.

Первый случай заболевания оспой обезьян в тяжелой форме за пределами Африки диагностировали 15 августа в Швеции.

Когда началась оспа обезьян

Согласно последнему отчету ВОЗ, с января 2022 года по июнь 2024 года во всем мире было зарегистрировано 99 176 случаев оспы обезьян, из которых 208 закончились летальным исходом.

Обезьянью оспу уже признавали международной чрезвычайной ситуацией летом 2022 года. Однако в мае 2023 года этот статус был отменен. Тогда наибольшую угрозу распространения вирусная болезнь представляла в европейских странах.

По данным ВОЗ, в 2023 году из более 30 стран поступали сведения о новых случаях вспышек болезни. При этом «в некоторых регионах» отсутствовала полная информация о заболеваемости.

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Согласно информации от CDC, с начала 2022 года на африканском континенте было зарегистрировано 1267 подтвержденных инфекций обезьяньей оспы, в результате которых умерли 226 человек в 13 различных странах.

Нигерия стала лидером по количеству случаев (756, из них семь со смертельным исходом), за ней следуют Демократическая Республика Конго (319 случаев, 204 из которых закончились смертью) и Гана (116 случаев, четыре со смертельным исходом).

В настоящее время в США и ЕС одобрена единственная вакцина против оспы обезьян — «Imvanex» от датской компании Bavarian Nordic. В России фактически завершили разработку вакцины от оспы обезьян. Об этом Пятому каналу эксклюзивно сообщил академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Так как со времен, когда закончилась вакцинация от оспы, то есть с 1980 года, прошло более 40 лет, то количество иммунодефицитных людей в мире и у нас в стране резко возросло. Той вакциной от оспы, которой всех вакцинировали, вакцинировать можно, но количество побочек, я боюсь, будет резко превышать количество госпитализированных, даже если начнется пандемия. Поэтому вакцину надо делать такую, которая не способна реплицировать, то есть генно-инженерную», — объяснил Гинцбург.

По его словам, разработанная российскими учеными вакцина от оспы обезьян является именно генно-инженерной. Если проект получит необходимое финансирование, то доклинические и клинические исследования будут завершены в течении полутора лет. К тому же, вакцина уже доказала свою эффективность при проведении опытов над животными.

Гинцбург уточнил, что препарат вряд ли сможет помочь инфицированному оспой обезьян человеку. Вакцина создана для предотвращения попадания вируса в организм. Ученым удалось обнаружить и клонировать белки, против которых возникает иммунитет к обезьяньей оспе, пояснил врач.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся от животного человеку. Проявление болезни имеет схожести с натуральной оспой, однако менее серьезные последствия.

Впервые вирус оспы обезьян выделили в 1958. Его носители использовались в качестве подопытных животных. Позже этот же недуг обнаружили у приматов из зоопарков. Также обезьянью оспу зафиксировали у диких животных. Среди них совинолицые мартышки, макаки-резусы, саймири, африканские зеленые мартышки, свинохвостые макаки, павианы, гориллы, шимпанзе, гиббоны и орангутанги.

Первая вспышка оспы обезьян произошла в 1970 в Демократической Республике Конго. Пациентом оказался девятилетний житель Заира. Там же за два года до этого ликвидировали натуральную оспу, куда более опасный недуг, чем обезьянью.

В дальнейшем недуг давал о себе знать в Камеруне, Габоне, Центральноафриканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне, Южном Судане и даже США. Но медикам всякий раз удавалось взять ситуацию под контроль.

Как передается оспа обезьян

Оспа обезьян передается человеку от диких животных. В их числе не только приматы, но и грызуны, например, белки. Инфицирование происходит при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями. А также — слизистой страдающих от обезьяньей оспы зверей. Заразиться оспой, в том числе, возможно через употребление мяса больного животного. При этом такой оспой можно заразиться и повторно, предупреждают специалисты.

От человека к человеку оспа обезьян переходит преимущественно воздушно-капельным путем. Кроме этого, путем повреждения кожного покрова или контакта с предметами, на которых содержатся биологические жидкости больного. Врачи отмечают быстрое заражение через поцелуи и при половом контакте.

При этом такой оспой можно заразиться и повторно, предупреждают специалисты.

Симптомы оспы обезьян у человека

У животных обезьянья оспа проявляется в виде лихорадки, исчезновении аппетита, образовании пустул и узелков на морде и передних лапах. Недуг заразен для человека. У человека он дает о себе знать следующими признаками:

высокая температура (более 38,5 ºC);

ломота в теле;

озноб;

головная боль;

боль в спине;

слабость;

сыпь;

рвота;

увеличение лимфатических узлов;

головокружение.

Инкубационный период длится от пяти дней до трех недель.

Основные стадии развития сыпи:

Макулы (пятна на кожном покрове);

Папулы (красные «узелки» на коже, в которые превращаются макулы примерно на 3 день после появления сыпи);

Везикулы (пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью, появляются на 4-5 день);

Пустулы (гнойники, появляются на 6-7 день и засыхают к концу второй недели заболевания);

Корочки.

После удаления корочек у переболевшего могут остаться рубцы или участки пигментации на коже.

Насколько опасна оспа обезьян для человека

Медики напоминают: у людей обезьянья оспа протекает достаточно легко, несмотря на то, что в 2024 году вирус мутировал и распространяется среди населения быстрее обычного.

Летальность от оспы среди человеческой популяции — всего 11%. Большинство смертей фиксируются среди молодых людей, детей и тех, у кого слабый иммунитет. При лучшем раскладе болезнь длится от 14 до 21 дня, пока иммунитет окончательно ее не победит.

Инфекцию нельзя назвать очень опасной, отметила заместитель генерального директора научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

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«Тяжелое течение возникало у детей и у людей с ослабленным иммунитетом», — добавила специалист.

Чаще всего в зоне риска дети до восьми лет. Также каждый ребенок с иммунодефицитом или определенными кожными заболеваниями, например экземой, подвержен риску тяжелого течения обезьяньей оспы

Несмотря на легкое течение оспы обезьян у человека, болезнь может дать осложнения. А именно: сепсис, пневмонию, энцефалит и менингоэнцефалит.

Биолог подчеркнула, что появление таких заболеваний — это комплексная проблема. Подобное в современном мире зависит от множества факторов: изменения климата, из-за которого сменяются ареалы обитания животных, природохозяйственная деятельность человека, употребление мяса и продажа диких животных.

Лечение оспы обезьян у человека

Оспа обезьян — эндемичный вирус для западной и центральной Африки. К счастью, он плохо передается от человека к человеку. Благодаря этому, врачам удается сдерживать болезнь в пределах африканского континента. Однако с развитием инфраструктуры и авиасообщения оспа обезьян стала встречаться и на других континентах.

Пока существует только одна вакцина от оспы обезьян. Ведутся другие разработки. Однако предшествующая вакцинация от натуральной оспы является профилактикой от обезьяньей. Тем не менее пациенты с подозрением на оспу обезьян госпитализируются. Им предписывают постельный режим, а также обильное питье. К этому прибавляются обезболивание и дезинтоксикация. При появлении гнойных осложнений больному прописывают антибиотики. Для предотвращения появления рубцов ему рекомендуют использовать влажные повязки.

Вспышка обезьяньей оспы — 2022

Летом 2022, по данным ВОЗ, оспой обезьян были заражены 4,5 тысячи человек из более чем 30 стран мира.

За 2022 год обезьянья оспа появилась в 50 странах. Первый случай в Европе зафиксировали в Британии у мужчины, прибывшего в страну из Нигерии.

До этого в 2019-м недуг дал о себе знать в Сингапуре, а за год до этого — в Израиле.

Оспа обезьян в России 2024

В Российской Федерации на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Первый случай заболевания был обнаружен в июле 2022 года у молодого человека, который вернулся в Петербург из поездки по европейским странам. Второй раз оспу зафиксировали в Санкт-Петербурге у двух туристов, вернувшихся из Китая в январе 2024 года.

Всех заразившихся вовремя госпитализировали, поэтому никто не пострадал и риск массового распространения болезни в стране был предотвращен.

В настоящее время нет угрозы распространения инфекции в стране. Роспотребнадзор принимает меры для предотвращения внесения болезни на территорию государства.

«Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, специалисты выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — заявили в ведомстве.

Эксперты напоминают, что гражданам, отправляющимся за границу, нужно избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и приматами.

Также важно соблюдать правила личной гигиены. При контакте с людьми, прибывающими из стран, где зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, необходимо использовать маску и чаще мыть руки.

Рекомендуется не трогать предметы, которыми пользовался больной, не прикасаться к пораженным участкам кожи и биологическим жидкостям и воздержаться от поцелуев и порывов страсти.