В Швеции выявили первый за пределами Африки случай заболевания оспой обезьян
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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Местный житель заразился во время заграничной поездки.
В Стокгольме зарегистрировали первый случай инфицирования оспой обезьян — Mpox Clade I. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения.
Пострадавшему, у которого обнаружили заболевание в тяжелой форме, потребовалась неотложная медицинская помощь.
Известно, что это первый официально зарегистрированный случай заражения оспой обезьян за пределами Африки.
«Этот случай не требует каких-либо дальнейших мер инфекционного контроля как такового, но мы очень серьезно относимся к вспышке оспы обезьян I», — сказал государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Магнус Гислен.
По словам эпидемиолога, ситуация с оспой обезьян в стране находится под контролем. Пациент заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка заболевания.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России фактически завершили разработку вакцины от оспы обезьян. Если проект получит необходимое финансирование, то доклинические и клинические исследования будут завершены в течении полутора лет.