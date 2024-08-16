Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

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Как в начале сезона поймать благоприятные дни для смены имиджа и стоит ли вообще кардинально преображать свою внешность?

Лето позади, и в нашу жизнь врывается осень, приносящая с собой свежий ветер перемен. Эта золотая пора, как правило, насыщена не только изменениями природы, но и особыми астрологическими событиями, которые можно использовать с пользой, чтобы улучшить свой внешний вид. Иными словами, сентябрь — это не просто фаза, а время возможностей, роста и перемен.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре определяется лунным календарем, который напрямую влияет на рост и здоровье волос. Какие дни являются самыми удачными, чтобы сменить имидж, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Светлана Мишина

Астролог

Общие тенденции для стрижек в сентябре 2024

В сентябре астролог не рекомендует кардинально менять свою внешность, потому что это может быть сделано на эмоциях, но не на истинном желании. Существует значительная угроза, что после кратковременного восторга наступит разочарование, и вернуть потраченные средства, как и срезанные волосы, уже не получится.

Практически весь первый осенний месяц пройдет в коридоре затмений. Так в астрономии называют период между лунным и солнечным затмениями, который длится обычно около двух недель.

Он начнется 18 сентября, когда частичное лунное затмение будет совпадать с полнолунием, которое значительно отразится на эмоциональном состоянии человека. И завершится вторым, но уже солнечным, которое начнется 2 октября. Поэтому почти целый сентябрь окажется в этом периоде.

Но все же есть несколько благоприятных дат для посещения салонов красоты.

Самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2024

Несмотря на коридор затмений, в сентябре 2024-го все же ожидается несколько дней для удачных преображений.

Первого сентября Луна окажется во Льве. Это великолепный день для похода в бьюти-салон, чтобы стать яркой, неотразимой и заметной в обществе. Но нужно иметь в виду, что 3 сентября наступит новолуние. Поэтому 1 и 2 сентября — это дни с убывающей Луной, и стрижка, сделанная в эти даты, способствует тому, что волосы станут отрастать медленнее. Кстати, это очень хорошо подходит для мужчин и тех, у кого короткая прическа.

«Луна в Весах окажется 5 и 6 сентября. А мы знаем, что, если Луна заходит в гости к Венере, то эти дни очень хорошо подходят для того, чтобы создать женственный элегантный образ. Также при такой Луне волосы становятся гуще. Если же вы склонны к авантюризму и хотите стать яркой и привлечь свою жизнь удачу, то поход в салон красоты стоит совершить, когда Луна пройдет в созвездии Стрельца 10 и 11 сентября», — сообщает Светлана Мишина.

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Кроме того специалист отмечает, если человек является любителем экстравагантных штучек и его цель в том, чтобы омолодить образ, то использовать стоит воздушную Луну, когда спутник Земли находится в знаке Близнецов или Водолея, а именно 14 и 15 сентября, 22–24 сентября.

Также астролог советует обратить внимание на 30 сентября, когда Луна встанет в знак Девы. Считается, что в этот день мастер будет очень сосредоточен на деталях, а стрижка продержит форму очень долгое время.

В эти дни Луна окажется в своих наиболее гармоничных фазах, что способствует не только улучшению роста, но и усилению здоровья волос. Проведение времени в салоне в указанные дни поможет не только обрести новую стрижку, но и зарядиться положительной энергией.

Кроме того, в сентябре важно учитывать и другие нюансы: например, выбирать время для стрижки в утренние или вечерние часы, когда энергетика Луны особенно благоприятна. Так что, при планировании перемен в своем образе главное не упустить возможность воспользоваться энергетикой этого замечательного месяца.

Когда в сентябре 2024 делать денежную стрижку

Вопрос о том, когда делать денежную стрижку, в сентябре приобретает особую актуальность. Начинается новый учебный год, а большинство выходит из отпуска, поэтому многим хочется выглядеть свежо и обновленно. В этот период важно не только подвести итоги своих финансовых достижений, но и заложить фундамент для будущих успехов.

Самые удачные и подходящие дни, когда стрижка может привлечь в жизнь успех, удачу и денежный прирост, — это 5, 6, 21, 27 и 28 сентября.

Эксперт считает, что в этот период энергия Луны будет способствовать формированию благоприятных условий для увеличения доходов.

«Стрижки, сделанные 12 и 13 сентября, когда Луна уже зайдет в знак Козерога, привлекут в жизнь карьерный рост, успех, удачу и повышение по службе», — уверена эксперт.

Такие события однозначно положительно скажутся на бюджете.

Таким образом, сентябрь может стать идеальным моментом для денежной стрижки, если подойти к этому процессу с умом и вниманием к деталям.

Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.

Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.

Нельзя самому срезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.

Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.

Кроме того, астролог советует 18 сентября, в день полнолуния, провести особый обряд на избавление от финансовых проблем, долгов и обязательств. Согласно древней легенде, особенно удачным в денежном плане считается совпадение полнолуния с затмением, как в этом году

В процессе ритуала необходимо написать на листочке планы, расписать ожидания, описать эмоциональное состояние или добавить в текст что-то свое. Затем необходимо сжечь данную записку. Тем самым можно избавиться от легкого негатива и отложить в подсознании исчезновение всех своих финансовых проблем. Главное — уверенность в намерениях и позитивный настрой.

Неблагоприятные даты для стрижки в сентябре 2024

Мир в сентябре начинает постепенно преображаться: листья на деревьях окрашиваются в яркие осенние оттенки, а воздух наполняется особым духом предстоящих перемен. Это то самое время, когда природа замедляет свой ритм и готовится к наступающей зиме. В такие моменты может также почувствовать тягу к преображениям.

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Стрижка в этот месяц может символизировать желание изменить что-то в своей жизни, поэтому человеку стоит прислушаться к себе и разобраться в своих желаниях.

Как отмечает астролог, 3 сентября лучше воздержаться от походов в салон, так как в этот день наступит новолуние. Данная фаза Луны не благоприятна для стрижки волос, особенно, если есть цель отрастить их. Также считается, что в это время можно отрезать удачу, успех и навредить качеству своих локонов.

Что касается 18 сентября, то оно совпадает с лунным затмением, поэтому несколько дней до этой даты и несколько дней после не рекомендуется стричь волосы. Позволяется обновить прическу только ввиду сильной необходимости.

Но самые важные даты, на которые стоит обратить внимание, это 7-9, 16 и 17, 25 и 26 сентября, когда Луна покровительствует водным знакам — Раку, Скорпиону и Рыбам. Эти дни эксперт также не рекомендует использовать для стрижек, но они отлично подходят для ухода за волосами. Питательные и увлажняющие маски очень хорошо помогут волосам, особенно после жарких солнечных дней.

Несмотря на большое количество неудачных дат для стрижек и коридора затмений, который продлится с 18 сентября по 2 октября, сентябрь можно провести с пользой и посвятить себя уходу за волосами, чтобы они были в «полной боевой готовности» перед благоприятным периодом.