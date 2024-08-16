Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024
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Как в начале сезона поймать благоприятные дни для смены имиджа и стоит ли вообще кардинально преображать свою внешность?
Лето позади, и в нашу жизнь врывается осень, приносящая с собой свежий ветер перемен. Эта золотая пора, как правило, насыщена не только изменениями природы, но и особыми астрологическими событиями, которые можно использовать с пользой, чтобы улучшить свой внешний вид. Иными словами, сентябрь — это не просто фаза, а время возможностей, роста и перемен.
Благоприятные дни для стрижки в сентябре определяется лунным календарем, который напрямую влияет на рост и здоровье волос. Какие дни являются самыми удачными, чтобы сменить имидж, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.
Светлана Мишина
Астролог
Общие тенденции для стрижек в сентябре 2024
В сентябре астролог не рекомендует кардинально менять свою внешность, потому что это может быть сделано на эмоциях, но не на истинном желании. Существует значительная угроза, что после кратковременного восторга наступит разочарование, и вернуть потраченные средства, как и срезанные волосы, уже не получится.
Практически весь первый осенний месяц пройдет в коридоре затмений. Так в астрономии называют период между лунным и солнечным затмениями, который длится обычно около двух недель.
Он начнется 18 сентября, когда частичное лунное затмение будет совпадать с полнолунием, которое значительно отразится на эмоциональном состоянии человека. И завершится вторым, но уже солнечным, которое начнется 2 октября. Поэтому почти целый сентябрь окажется в этом периоде.
Но все же есть несколько благоприятных дат для посещения салонов красоты.
Самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2024
Несмотря на коридор затмений, в сентябре 2024-го все же ожидается несколько дней для удачных преображений.
Первого сентября Луна окажется во Льве. Это великолепный день для похода в бьюти-салон, чтобы стать яркой, неотразимой и заметной в обществе. Но нужно иметь в виду, что 3 сентября наступит новолуние. Поэтому 1 и 2 сентября — это дни с убывающей Луной, и стрижка, сделанная в эти даты, способствует тому, что волосы станут отрастать медленнее. Кстати, это очень хорошо подходит для мужчин и тех, у кого короткая прическа.
«Луна в Весах окажется 5 и 6 сентября. А мы знаем, что, если Луна заходит в гости к Венере, то эти дни очень хорошо подходят для того, чтобы создать женственный элегантный образ. Также при такой Луне волосы становятся гуще. Если же вы склонны к авантюризму и хотите стать яркой и привлечь свою жизнь удачу, то поход в салон красоты стоит совершить, когда Луна пройдет в созвездии Стрельца 10 и 11 сентября», — сообщает Светлана Мишина.
Кроме того специалист отмечает, если человек является любителем экстравагантных штучек и его цель в том, чтобы омолодить образ, то использовать стоит воздушную Луну, когда спутник Земли находится в знаке Близнецов или Водолея, а именно 14 и 15 сентября, 22–24 сентября.
Также астролог советует обратить внимание на 30 сентября, когда Луна встанет в знак Девы. Считается, что в этот день мастер будет очень сосредоточен на деталях, а стрижка продержит форму очень долгое время.
В эти дни Луна окажется в своих наиболее гармоничных фазах, что способствует не только улучшению роста, но и усилению здоровья волос. Проведение времени в салоне в указанные дни поможет не только обрести новую стрижку, но и зарядиться положительной энергией.
Кроме того, в сентябре важно учитывать и другие нюансы: например, выбирать время для стрижки в утренние или вечерние часы, когда энергетика Луны особенно благоприятна. Так что, при планировании перемен в своем образе главное не упустить возможность воспользоваться энергетикой этого замечательного месяца.
Когда в сентябре 2024 делать денежную стрижку
Вопрос о том, когда делать денежную стрижку, в сентябре приобретает особую актуальность. Начинается новый учебный год, а большинство выходит из отпуска, поэтому многим хочется выглядеть свежо и обновленно. В этот период важно не только подвести итоги своих финансовых достижений, но и заложить фундамент для будущих успехов.
Самые удачные и подходящие дни, когда стрижка может привлечь в жизнь успех, удачу и денежный прирост, — это 5, 6, 21, 27 и 28 сентября.
Эксперт считает, что в этот период энергия Луны будет способствовать формированию благоприятных условий для увеличения доходов.
«Стрижки, сделанные 12 и 13 сентября, когда Луна уже зайдет в знак Козерога, привлекут в жизнь карьерный рост, успех, удачу и повышение по службе», — уверена эксперт.
Такие события однозначно положительно скажутся на бюджете.
Таким образом, сентябрь может стать идеальным моментом для денежной стрижки, если подойти к этому процессу с умом и вниманием к деталям.
Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:
- Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.
- Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.
- Нельзя самому срезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.
- Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.
Кроме того, астролог советует 18 сентября, в день полнолуния, провести особый обряд на избавление от финансовых проблем, долгов и обязательств. Согласно древней легенде, особенно удачным в денежном плане считается совпадение полнолуния с затмением, как в этом году
В процессе ритуала необходимо написать на листочке планы, расписать ожидания, описать эмоциональное состояние или добавить в текст что-то свое. Затем необходимо сжечь данную записку. Тем самым можно избавиться от легкого негатива и отложить в подсознании исчезновение всех своих финансовых проблем. Главное — уверенность в намерениях и позитивный настрой.
Неблагоприятные даты для стрижки в сентябре 2024
Мир в сентябре начинает постепенно преображаться: листья на деревьях окрашиваются в яркие осенние оттенки, а воздух наполняется особым духом предстоящих перемен. Это то самое время, когда природа замедляет свой ритм и готовится к наступающей зиме. В такие моменты может также почувствовать тягу к преображениям.
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Стрижка в этот месяц может символизировать желание изменить что-то в своей жизни, поэтому человеку стоит прислушаться к себе и разобраться в своих желаниях.
Как отмечает астролог, 3 сентября лучше воздержаться от походов в салон, так как в этот день наступит новолуние. Данная фаза Луны не благоприятна для стрижки волос, особенно, если есть цель отрастить их. Также считается, что в это время можно отрезать удачу, успех и навредить качеству своих локонов.
Что касается 18 сентября, то оно совпадает с лунным затмением, поэтому несколько дней до этой даты и несколько дней после не рекомендуется стричь волосы. Позволяется обновить прическу только ввиду сильной необходимости.
Но самые важные даты, на которые стоит обратить внимание, это 7-9, 16 и 17, 25 и 26 сентября, когда Луна покровительствует водным знакам — Раку, Скорпиону и Рыбам. Эти дни эксперт также не рекомендует использовать для стрижек, но они отлично подходят для ухода за волосами. Питательные и увлажняющие маски очень хорошо помогут волосам, особенно после жарких солнечных дней.
Несмотря на большое количество неудачных дат для стрижек и коридора затмений, который продлится с 18 сентября по 2 октября, сентябрь можно провести с пользой и посвятить себя уходу за волосами, чтобы они были в «полной боевой готовности» перед благоприятным периодом.