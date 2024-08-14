Агрессия, обман и запрещенные приемы: как проходит громкий развод Алсу с мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова набирает обороты. Чего хочет муж певицы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Новые подробности громкого развода Алсу и Яна Абрамова. Как идет процесс раздела имущества? И с кем останутся дети? Правда, что муж запретил пускать певицу в их общую квартиру? Какую сумму Абрамов предложил в качестве отступных? И что на самом деле стало причиной расставания? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для меня самое плохое — это вранье», — сказала Алсу.

«Женское настроение определить невозможно никогда. Поэтому, что побудило Алсу на это — большая загадка», — заявил адвокат Александр Добровинский.

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Развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым стал главной светской новостью последних месяцев. Поклонники гадают, действительно ли в расставании артистки с мужем виновата бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Но главное — как супруги будут делить совместно нажитое имущество: четырехэтажный особняк на Рублевке, дом в Крыму с личным пляжем, конюшней и вертолетной площадкой, пятикомнатную квартиру в центре Москвы, виллу на Кипре и апартаменты в Лондоне.

«Конечно, когда живешь 20 лет, бывают кризисы в отношениях. Я думаю, что Алсу мудрая очень женщина. Поняла, что уже некуда молчать. Если она будет молчать, то за нее будут говорить», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

«Я думаю, что Алсу, это мое подозрение, пережила серьезный стресс. Я думаю, что она молчала и терпела долго, потому что разговоры об изменах ее супруга ходят», — предположила юрист Екатерина Гордон.

СМИ писали, что Абрамов предложил Алсу не доводить дело до суда. Взамен обещал оставить ей активы и имущество на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Также он якобы уже передал певице коллекцию драгоценностей, которая оценивается в 500 миллионов рублей. И заявил о намерении полностью обеспечивать бывшую жену и детей. Но артистка всю эту информацию опровергла.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было „опубликовано“ пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», — заявила она.

«Господин Абрамов не сделал ни одного шага против своей супруги. От госпожи Алсу, к сожалению, мы видим несколько такое, знаете, агрессивное судебное поведение, которое выражается в том, что это она подала на развод. И это она подала на раздел имущества», — объяснил Добровинский.

Скандал набирает обороты. В прессе появилась информация, что Ян приказал охране элитного жилого комплекса не пускать Алсу в их общую квартиру. А также исключить звезду из базы жильцов и запретить ей пользоваться парковкой. Три недели певица пыталась забрать свои вещи из апартаментов. Сделать это ей удалось только с постановлением суда на руках.

«Я смотрю, она сейчас так воспряла. Мне кажется, что она свободу почувствовала», — предположила певица Любовь Успенская.

Адвокат бизнесмена считает, что Алсу многое преувеличивает. Уверяет: никаких запретов не было. Его клиент — человек порядочный. Примерный семьянин. И вообще не желает разводиться.

«Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так. Ян Рафаэльевич Абрамов хочет во что бы то ни стало сделать все возможное для того, чтобы супружеская жизнь продолжалась», — сообщил Добровинский.

Но как же слухи об изменах Абрамова? Даже сама Алсу явно намекала, что разговоры о его связи с Решетовой пошли не просто так. На вопросы об Анастасии артистка отвечает с заметным раздражением.

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«Знаете, я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня — говорить просто о девушках с низким социальным статусом. Поэтому я не хочу», — заявила она.

«Я знаком с Яном много-много лет. Я ни одного раза не видел его с женщиной. Ни одного раза», — подчеркнул адвокат Добровинский.

«Не знаю, не знаю, но поговаривают совсем иначе. Я тоже слышала, что там человек, живя в браке, вел себя слишком свободно, мягко говоря», — высказалась певица Алена Кравец.

«Абрамов и Добровинский просто из некой одной тусовки. А что он скажет? Что он придет в суд и скажет: „Слушайте, Абрамов, вся тусовка знает, что гульбанил год?“. Конечно, нет», — отметила Екатерина Гордон.

По словам адвоката, они с Яном будут делать все возможное, чтобы убедить Алсу передумать. Но если не удастся, Абрамов не будет скупиться на алименты.

«Сколько бы ни присудил суд, я не знаю, 500 тысяч рублей, все равно Ян Рафаэльевич будет содержать так по-королевски, как он содержал своих детей все 18 лет», — заявил Добровинский.

Вопрос, с кем останутся дети, пока открытый. В одном из интервью Алсу рассказала, что они в курсе ситуации и всячески поддерживают маму. Но не исключено, что Ян захочет забрать наследников к себе. И тогда эта история примет совсем другой поворот.