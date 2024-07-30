Катя Гордон намекнула на веские доказательства измены мужа Алсу с Решетовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Психолог Вероника Степанова жестко прошлась по бывшей возлюбленной Тимати, за что поплатилась заявлением в полицию. Вот только в опасности оказалась сама обиженная модель.

Модель Анастасия Решетова продолжает борьбу за свою репутацию — ее считают главной виновницей развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Комментируя ситуацию, известный психолог Вероника Степанова сурово высказалась о предполагаемой разлучницей. В ответ экс-возлюбленная рэпера Тимати написала заявление в полицию. Она заявила, что обидчица выставила ее аморальным человеком, опорочила ее честь и достоинство.

Интересы Решетовой представляет звездный адвокат Сергей Жорин. Степанову будет защищать Екатерина Гордон. Таким образом юрист намерена не только помочь психологу, но и выразить солидарность многодетной маме Алсу, чей почти 20-летний брак был разрушен роковой брюнеткой. Она осуждает женщин, которые «лезут в чужие семьи» и «потакают мужикам»

«Это все равно какое-то вранье, предательство. Придумайте мне тогда другое слово, допустим, не Решетова, а, например, Брешетова, Брюханова. Мадам Икс сопровождает женатого мужчину, не будучи бизнесменом, например, на вертолете, кто она?» — говорила Гордон в интервью Луке Ебкову.

Собеседник спросил юриста, как она планирует доказывать, что Решетова сопровождала Абрамова в поездках. Прямо на вопрос она не ответила, но намекнула — модель была замечена в компании предпринимателя и даже могла писать ему сообщения с просьбой перестать «изображать семью».

«Решетова не договаривает правды. И при ее реноме идти на Петровку 38, где тебя по итогу могут заставить доказывать, что ты не эскортница, нельзя. Это юридическая ошибка. Вообще с иском о чести и достоинстве, о том, что тебя оклеветали надо очень аккуратно обращаться, если не может всплыть куча фекалий про тебя», — заявила Екатерина Гордон.

Как отметила юрист, даже если Вероника Степанова проиграет в суде, репутация Решетовой серьезно пострадает. И передала привет сопернику Сергею Жорину, которому, по ее мнению, придется непросто. Потому что пользователи сети и журналисты не раз публиковали материалы с целью выяснить, чем занимается модель на самом деле. И якобы находили не самые полезные для ее репутации факты биографии. И их, вполне вероятно, возьмутся проверить профессионалы.

«Даже если мы проиграем, мы медийно вас утопим! Мы утопим! Дела, связанные с честью и достоинством очень имиджевые. Можно выиграть сто тысяч, повесить на Степанову административку, но проиграть так, что будешь платить миллионы, чтобы вычищать весь „Яндекс“ с неприятным про тебя!» — заключила Гордон.

Бывшая подруга Тимати оказалась в непростой ситуации. Почему ее, а не гуляку-мужа Алсу сочли главным злом — вопрос риторический. Тем не менее, как писал ранее 5-tv.ru, Анастасия Решетова подверглась жестокой травле в сети в связи со звездным разводом.