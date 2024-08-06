Гороскоп на 8 августа 2024: по каким знакам зодиака ударит карма

Фото, видео: 5-tv.ru; личный архив А. Харриса

Когда Солнце окажется под влиянием Льва, знаки зодиака смогут получить шанс изменить свою судьбу.

Загадочная дата, представляющая собой редкий нумерологический код три восьмерки. Если посмотреть на дату 08.08, то можно увидеть стоящие рядом цифры восемь, а если сложить цифры в 2024 году — получится та самая третья восьмерка.

Считается, что в древнем оккультизме значение у такого числа особенное. Это один из кодов доступа к Вселенной. Это означает, что в такие дни человек может полностью изменить свою судьбу.

С какими трудностями придется столкнуться знакам зодиака в супер астрологический день, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог и нумеролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Портал во Вселенную

Дата совпадает с так называемыми «вратами Льва» — это такие Звездные врата, которые нужны для связи с космосом и Вселенной.

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«Когда Солнце пребывает в знаке Льва, звезда под названием Сириус, которой в магии уделяется особое значение, тоже находится в своем восхождении, и тем самым будут открываться Львиные врата», — объяснил эксперт.

Сириусу еще со времен Древнего Египта уделяли особое внимание, считали, что он отвечает за: почести, богатство, славу, покровительство богов, исцеление от всех болезней и, естественно, за магические и оккультные способности.

Солнце проявляет больше материальную сторону, материальный мир, как и знак Льва. Сириус проявляет то же самое, но больше в духовном плане. И когда эти два мощных светила объединяются, человек может получить максимальную энергию, гармонию, силу и воплощение всех своих желаний.

Кому улыбнется удача 8 августа 2024

Жизнь может разделиться на «до и после». Но стоит знать, что Сириус достаточно своеобразная звезда, и она помогает не всем, а только тем, у кого достаточно сильный дух.

«Людям, которые безвозмездно готовы помогать другим, эта строптивая планета пошлет очень много подарков, болезни чудесным образом исцелятся, в жизнь придет достаток», — поделился специалист.

То, чем человек должен заниматься по судьбе, его миссия жизни — все это придет к искренним людям под покровительством Льва и Сириуса. Своеобразная сказка, к которой стремится каждый.

Так что ждет каждый из знаков зодиака в этот день и как влияние мистической звезды отразится на людских судьбах?

Овен — гороскоп на 8 августа 2024

Король августа Лев испытывает трепетные чувства к буйным Овнам и поэтому титул принцев и принцесс достается им. Исполнение желаний, жизненный прорыв и далее по списку.

Этому знаку зодиака будет нужно взглянуть на рог изобилия — это когда фортуна и звезды, либо планеты выстраиваются таким образом, что направляют свою положительную энергию на какой-то знак. Многие дела пойдут в гору, желания исполнятся, сюрпризы и подарки от вселенной будут сыпаться рекой.

Телец — гороскоп на 8 августа 2024

Тельцы будут сопротивляться мощным энергиям Врат Льва. Рекомендуется быть осторожными в общении с коллегами и начальством, чтобы избежать конфликтов. Лучше отсидеться до 13 сентября.

Свободное время стоит посвятить отдыху и расслаблению. Можно заняться йогой, медитацией или просто провести время на природе. Успешны будут любые манипуляции в сфере красоты. В этот период важно уделить внимание своему здоровью и благополучию.

Близнецы — гороскоп на 8 августа 2024

Непоседливость Близнецов может не понравится королевской звезде и огненному Льву. В этот день нужно стараться четко формулировать мысли и желаемое от Вселенной.

Именно тогда в жизни этого знака зодиака могут произойти чудесные события и волшебство. Чтобы привлечь эти чудеса, Близнецам необходимо сосредоточиться на своих истинных целях. Они должны знать, чего хотят от жизни, и сформулировать свои желания в ясную и четкую форму.

Рак — гороскоп на 8 августа 2024

Раки рискуют получить психическое расстройство. Именно этому знаку запрещается копаться в глубинах своего подсознания в этот день. Свет загадочной звезды способен открыть пугающие стороны жизни.

Чтобы избежать негативного влияния Сириуса и укрепить свое психическое здоровье, Ракам рекомендуется провести этот день в гармонии с природой. Поездка к большой воде, например, к морю или океану, может успокоить их нервы и принести чувство умиротворения. А если захочется поехать в горы, то появится возможность почувствовать свободу и вдохновение.

Лев — гороскоп на 8 августа 2024

Королевскому знаку и подарки соответствующие. Чудесное исцеление и укрепление здоровья, популярность и общественное положение, укрепление семьи. Но только в жизни тех Львов, которые помогают людям и живут не для себя.

Если человек долго мучился и нес кармическое бремя — самое время проснуться в новой жизни. Для тех Львов, которые долго боролись с трудностями и несли на себе бремя кармических долгов, этот день предвещает освобождение и новую жизнь.

Дева — гороскоп на 8 августа 2024

Девы могут обратиться в эзотерику и многократно усилить магические способности. Занятия оккультизмом и астрологией откроют новые жизненные горизонты.

Так же вселенная начнет говорить с Девами на языке знаков, поэтому им нельзя игнорировать мистический мир. Это могут быть случайные встречи, неожиданные события, сны, интуитивные ощущения — все, что позволит им понять смысл происходящего и принять правильное решение в любой ситуации.

Весы — гороскоп на 8 августа 2024

Весы обрушат на себя внимание стражей Кармы. Нужно будет приготовиться к новому этапу в жизни. Каким он будет Весами подскажет внутренний голос.

Весы должны быть готовы к тому, что их ожидает новый этап в жизни, полный как приятных сюрпризов, так и вызовов. Здесь как с Дедом Морозом, кто вел себя хорошо — получит подарки. В любом случае, этому знаку зодиакального круга лучше перенести любые важные дела и поездки за середину сентября.

Скорпион — гороскоп на 8 августа 2024

Скорпионы войдут в поток мощной трансформации. При удачном ходе событий высока вероятность обретения несметных богатств, славы и любви всей своей жизни. Если легко совмещать духовное с материальным, но отдавать предпочтение светлым энергиям — все получится.

В этот день Фортуна будет благоволить Скорпионам, и они смогут достичь всего, чего захотят, если будут следовать своим внутренним инстинктам и использовать свои сильные стороны.

Стрелец — гороскоп на 8 августа 2024

Стрельцы находятся в космическом потоке «звездных покровителей». Все желания начнут исполняться, а трудности покинут их жизнь. Это означает, что Вселенная будет благоволить им и помогать в достижениях целей.

Стоит внимательно отнестись к интуиции, она многократно усилится. Это также отличное время для начала изучения чего-то нового. Если Стрельцы решат освоить какое-либо новое дело, то у них будет все получаться быстро и легко.

Козерог — гороскоп на 8 августа 2024

Излишняя фиксация и приземленность Козерогов не сочетается с энергией прорыва Сириуса. Есть риск ухудшения здоровья, особенно в части давления и головных болей. Земным знакам важно в этот день отдыхать и не перенапрягаться, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.

Однако сферы личной жизни и бизнеса могут получить импульс ускорения. Многие представители земного зодиакального круга узаконят отношения в этом году и поднимутся по карьерной лестнице.

Водолей — гороскоп на 8 августа 2024

Любые устремления получат поддержку. Особый успех будет ждать в бизнесе. Водолеи смогут заключить выгодные сделки, получить признание и достичь финансового благополучия.

А вот в личной жизни могут быть неразберихи. В этот день Водолеи могут ощущать нерешительность и сомнения в отношениях. Если не определиться до 8 августа с желаемым партнером, можно весь год провести в одиночестве. Поэтому Водолеям нужно быть внимательнее к своим чувствам.

Рыбы — гороскоп на 8 августа 2024

Этот знак зодиака рискует получить наказание от Сириуса за излишнюю грусть и апатию. Любимая Рыбами неопределенность также может сыграть злую шутку.

В этот период они рискуют остаться у разбитого корыта, если не найдут в себе силы и мудрости преодолеть трудности. Важно вспомнить о своей интуиции и не поддаваться пессимизму. Необходимо доверять своему внутреннему голосу и не поддаваться чувствам печали и безнадежности.