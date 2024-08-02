Настраиваемся на успех: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 5 по 11 августа 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Будьте внимательны — на неделе сразу два дня без богатства — они не подходят для финансовых операций, рискуя вылиться в издержки и траты. Если вы наметили какие-то движения финансов, лучше на этой неделе выбирать для этого дни тщательно.

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Понедельник, 5 августа 2024 года

5-tv.ru

День Золотого быка

День вступает в противоречие с энергиями месяца — не подойдет для начала важных дел. В такой день лучше отдыхать из-за его крайне негативной звезды Красного песка.

Структура этого дня тем не менее дает обнадеживающий знак — что все закончится хорошо, несмотря на возможные трудности.

Совет: принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Вторник, 6 августа 2024 года

5-tv.ru

День Водного тигра

Несмотря на благоприятные звезды, этот день является последним днем лета по китайскому календарю, поэтому собирает жалкие крохи энергии, которые остаются на него.

На такой день нельзя планировать ничего важного — лучше всего отдыхать, заниматься духовными практиками, не перегружать себя. К тому же, это день болезней — не подходит для обращения к врачу.

Совет: движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Среда, 7 августа 2024 года

5-tv.ru

День Водного кролика

Звезды Небесное счастье, Нефритовый зал, Золото и сокровища поддерживают этот день, делая его энергетически довольно сильным.

Хорошо в такой день приступать к обучению, подписывать договоры, путешествовать, искать работу, инвестировать. День хорош для собраний, обращения за медицинской помощью и большинства дел.

Совет: попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь.

Четверг, 8 августа 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного дракона

День без богатства — не годится для любых финансовых операций. К тому же звезда белого тигра отравляет его и делает непригодным для большинства дел — лучше заниматься рутиной.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю. Тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Пятница, 9 августа 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной змеи

Еще один день без богатства — постарайтесь все финансовые дела перенести на другой день, чтобы не терпеть убытки в дальнейшем. Он может подойти для встреч с друзьями и решения вопросов медицинского характера.

Совет: скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Суббота, 10 августа 2024 года

5-tv.ru

День огненная лошадь

День отлично подойдет для свадьбы, проведения ремонтных работ, путешествий, запуска проектов, земляных работ и всех важных дел, от которых вы планируете получить долгосрочную отдачу.

Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм

Воскресенье, 11 августа 2024 года

5-tv.ru

День Огненной козы

Яркий день, хорошо подходит для завершения дел и, надо сказать, весьма успешного завершения.

Не подойдет для обращения за медицинской помощью из-за звезды болезней. Зато даст хороший ресурс если вы выберете в такой день отдыхать и набираться сил.

Совет: должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

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