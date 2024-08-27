На даче и в походе: как сделать летний душ из подручных материалов

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В жаркую погоду летний душ послужит настоящей палочкой-выручалочкой после работы на даче.

В гараже завалялась старая пластиковая канистра? Не нужно спешить отправлять ее на свалку. Из этой емкости можно сделать отличный переносной душ. А если она большая, то и летний на даче.

Что для этого понадобится? Как выбрать подходящую лейку? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать переносной душ своими руками

О создании такого девайса рассказал Игорь Гладников. Для начала он взял болгарку и отпилил небольшой отрезок от старой трубы с резьбой. Накрутил на нее гайку и поставил резиновую прокладку для гидроизоляции.

Затем в 10-литровой канистре мастер сделал отверстие. С помощью проволоки просунул в него самодельный фитинг, снаружи добавил еще одну прокладку и крепко затянул второй гайкой. На отрезок трубы накрутил кран, а к нему шланг со старой душевой лейкой. Осталось подключить компрессор — и походный душ готов.

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Если соорудить на участке стационарный летний душ, то нагнетать давление не придется. Достаточно подвесить бак с водой повыше, и она сама потечет.

«Летний душ из себя представляет небольшое помещение, на котором расположен бак, куда набирается вода либо дождем, либо каким-то другим способом (из колодца, реки). И в этот бак врезается лейка», — объяснил руководитель строительной компании Михаил Ичеткин.

Как выбрать лейку для летнего душа

На рынке есть модели леек из пластика и нержавейки. Последние стоят почти в два раза дороже.

«У нас на испытаниях два образца. Один состоит из нержавеющей стали стоимостью 500 рублей. Второй — из пластика стоимостью 350 рублей», — рассказал эксперт.

Первым делом надо сравнить, насколько просто монтировать лейки. Для этого специалист сверлит в днище бака отверстие подходящего диаметра. Гайки закручивает потуже и наливает воду.

Образец из нержавейки сразу дал течь. Эксперт объясняет: в металлических лейках на резьбе часто бывают небольшие зазоры, поэтому без уплотнителей тут не обойтись. Это может быть лен, ФУМ-лента или какие-то герметики, чтобы обработать соединения и избежать протечек.

А вот экземпляр из пластика сидит как влитой. Установить его просто и на дополнительные расходники тратиться не пришлось.

Еще одна важная характеристика леек — расход воды. Чем он ниже, тем реже придется заполнять бочку. За минуту образец из нержавейки потратил почти 6,5 литра. Но при этом распыление у этой лейки объемное. Принимать душ будет комфортно.

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Расход у пластиковой — меньше четырех литров в минуту. Казалось бы, экономия налицо. Вот только эксперт уверен: под таким душем придется простоять намного дольше, чем под металлическим. И выгода будет уже не такой заметной.

«У пластиковой лейки распыления практически не было. Мыться при таких условиях будет затруднительно», — отметил Ичеткин.

При этом диаметр у образцов одинаковый. Все дело в форме рассеивателя. У металлических леек он, как правило, плоский, а у пластиковых — овальный. По словам эксперта, во втором случае рассеивание воды маленькое, превращается в обычную струю воды.

И это все при подаче чистой воды. А если набрать ее из реки или из открытого бака, грязь и мелкий мусор могут забить отверстия лейки, и тогда напор станет еще слабее. Для моделирования такой ситуации специалист добавляет в воду песок.

Расход воды у металлической лейки упал в два раза. Но, несмотря на это, она продолжает неплохо рассеивать воду. А вот пластиковая модель сначала вообще отказывалась работать. Пришлось потрясти бочку. Тогда вода, наконец, пошла. Но напор все равно оказался слабее, чем у образца из нержавейки.

Но чтобы сделать окончательные выводы, лейки нужно проверить на прочность. Мастер закрепляет их в тисках и бросает в каждую по петарде. Взрыв небольшого снаряда образцы выдерживают, как и более мощного. Оба изделия не лопнули и остались в рабочем состоянии.

Но для стационарного летнего душа все-таки лучше выбирать металлическую лейку. Благодаря плоской насадке пользоваться им будет намного комфортнее. И даже если в воду попадет грязь, система не выйдет из строя. А вот пластиковую лейку можно взять с собой в поход. Она легкая и не займет в рюкзаке много места.