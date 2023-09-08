Покупаем насадку для крана: какой аэратор сократит расход воды в несколько раз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

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Насадки-аэраторы все чаще можно встретить на современной сантехнике. Работает ли этот девайс, можно узнать только на практике.

В большой семье тратят десятки литров воды в день, чтобы перемыть посуду. За год только по этой статье расходов придется отдать тысячи рублей. Приличный удар по семейному бюджету.

Можно, конечно, попробовать сэкономить. Например, овощи и фрукты мыть в миске, а не под проточной водой. Или заранее замачивать грязные тарелки и кастрюли в раковине, чтобы жир смывался быстрее. Но есть способ попроще. Поставить на кран специальную насадку-аэратор. Производители обещают: она поможет уменьшить расход воды на 70%.

Действительно ли этот чудо-девайс работает? Какая насадка-аэратор окажется наиболее экономичной? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как аэратор помогает экономить воду

Руководитель строительно-монтажной организации Артем Пожидаев объясняет: аэратор — это специальная насадка на излив, которая позволяет насытить воду воздухом. Это приводит к тому, что струя на выходе такая же, но расход уменьшается.

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Раньше вода из крана лилась сплошным потоком. Но в большинстве современных смесителей, как правило, уже есть встроенный аэратор.

Так может, нет никакого смысла платить за модное устройство? Чтобы это выяснить, исследователи покупают три насадки: за 250, 460 и 800 рублей. Если верить производителям, внутри всех стоит система сеток и фильтров, действие которых и должно снижать расход воды.

Также стоит отметить, что покупные насадки могут работать не только в режиме аэрации, но и в режиме спрея.

«Режим спрея — это когда вода у нас выходит из мелких отверстий под большим давлением. За счет этого лучше можно что-то отмыть», — объяснил эксперт.

У дорогой модели есть еще одна функция. Благодаря дополнительному шарниру можно менять направление струи. По словам эксперта, это делает кран более функциональным. Например, позволяет набрать ведро воды или удобно попить из-под крана.

Какой объем воды пропускает насадка-аэратор

Контрольное время эксперимента — 20 секунд. Нужно проверить, какой объем жидкости пропустят выбранные образцы. Первым тестирование проходит стандартный встроенный аэратор. Исследователи открывают кран на полную мощность и приступают.

«Первый контрольный образец, который был в комплекте с нашим смесителем, за 20 секунд налил четыре литра 800 миллилитров», — уточнил специалист.

Теперь наступает очередь специальных насадок. Результат налицо. Покупные аэраторы действительно помогают уменьшить расход воды, но устройства показывают разную эффективность. Первый образец за 20 секунд пропускает через себя 2,8 литра. Экономия больше, чем 40%. Чуть хуже показывает себя насадка средней ценовой категории. С ней расход составляет почти три литра воды.

А лучшей в этом испытании становится модель за 800 рублей — 1,8 литра. Это на 60% меньше, чем в случае со стандартным аэратором. Эксперт уверен: дело тут не только в самом аэраторе, но и в конструкции насадки.

«У него (у аэратора. — Прим. ред.) небольшой проток внутри, шарнирная составляющая. Он пропускает через себя меньше воды, но при этом поток был достаточный для того, чтобы мыть посуду», — сказал Пожидаев.

Какая насадка-аэратор работает экономичнее в режиме спрея

У выбранных образцов есть еще один режим работы — спрей. Его тоже нужно протестировать. Кран со стандартным аэратором работает только в одном режиме, поэтому за эталон исследователи берут данные из предыдущего эксперимента.

Самый скромный результат снова демонстрирует образец средней ценовой категории. За 20 секунд он пропускает через себя 3,35 литра воды. Чуть лучше сработало дешевое устройство. А наиболее экономичной вновь стала модель за 800 рублей. За тот же отрезок времени дорогой аэратор показал результат, равный двум литрам.

Специальные насадки для крана действительно работают. Дешевые модели в среднем уменьшают расход воды на 30-40%, дорогие — на все 60%. А если поставить аэратор не только на кухне, но и в ванной, можно сэкономить на оплате коммунальных услуг еще больше.