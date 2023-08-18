Прикурил и все помыл: какой автомобильный душ по-настоящему выручит на природе

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

На природе не всегда есть возможность искупаться в озере или речке. При этом в летний зной очень хочется освежиться.

Некоторые умельцы, которые регулярно бывают за городом, создают свои варианты походного душа. Например, с помощью обычного ведра с крышкой и насадки от лейки. Такая самоделка обойдется почти даром, но каждый раз наполнять водой ведро и вешать его на сук не очень-то удобно. Да и крепление должно быть надежным, чтобы вся конструкция не рухнула на голову.

Гораздо проще купить готовый автомобильный душ. С ним воду можно качать хоть из бочки, хоть из водоема.

Действительно ли можно помыться с комфортом при помощи такого девайса? Есть ли смысл переплачивать за дорогие модели автомобильного душа? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какой автомобильный душ лучше работает

«Походный душ представляет собой погружной насос. Состоит также из шланга, лейки и может питаться либо от батарейки, либо от сети автомобиля, в том числе от прикуривателя», — рассказал автоблогер Алексей Соколов.

Специалист уверен: в походе, на рыбалке или на даче, если в доме нет воды, такое устройство просто незаменимо. Главное, выбрать надежный и удобный портативный душ. В данной проверке участвуют сразу три модели: за 1200, 2300 и 3200 рублей. Разница в цене приличная, хотя дешевый и дорогой образцы выглядят почти одинаково.

В комплекте с каждым устройством идет крепление для лейки. А у модели средней ценовой категории их сразу несколько. Можно зацепить душ хоть на гвоздь, хоть на ветку. Но главный плюс образца за 2300 рублей — встроенный аккумулятор. Благодаря ему прибор может работать не только от прикуривателя, но и автономно.

Первым испытание проходит бюджетный образец. Душ прикрепляют к дереву с помощью веревки, а напротив ставят манекен. Так получится наглядно оценить силу потока. Воду душ забирает из бака объемом 50 литров. Дешевый экземпляр осушает емкость за 14 минут. При этом напор оказывается мощным. Хватит, чтобы помыться с комфортом. Отдельный плюс — кнопка включения, которая находится рядом с лейкой.

«Конечно, очень удобно. В машину не нужно бежать с каплями. Никакие следы на сиденьях не останутся», — отметил эксперт.

Второй образец может работать от прикуривателя, правда, провод у него короткий. Чтобы подключить устройство к бортовой сети, придется парковать машину практически вплотную к душу. Поэтому исследователи решили запустить прибор от аккумулятора. Отдельная кнопка включения тут тоже есть. Образец средней ценовой категории радует хорошим напором и при этом расходует меньше воды. Спустя 14 минут в баке остается еще 12,5 литра. Хватит, чтобы после душа помыть еще продукты, посуду или коврики машины.

Последним тестирование проходит самое дорогое устройство. Удивительно, но у душа за 3200 рублей нет отдельной кнопки включения. Придется бежать к автомобилю, чтобы вытащить шнур из прикуривателя. Через 14 минут работы в баке остается еще примерно пять литров воды. При этом образец тоже демонстрирует хороший напор.

Может ли походный душ разрядить аккумулятор автомобиля

Напоследок исследователи решают проверить, может ли такой походный душ разрядить аккумулятор машины. Для этого напряжение батареи нужно замерить как перед экспериментом, так и после.

Дорогая модель оказывается более экономичной. Но в целом оба прибора потребляют мало энергии. Не больше, чем уходит на подзарядку мобильного телефона.

Таким образом, автомобильный душ — вещь действительно удобная. Поможет освежиться в дороге, на даче или на природе быстро и без лишних усилий. И если нет цели сэкономить воду, можно купить самую бюджетную модель.