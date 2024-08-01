Вечно живой: как на Красной площади появился Мавзолей Ленина

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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С 1924 года забальзамированное тело вождя содержится в прозрачном саркофаге.

Мавзолей Ленина — один из главных атрибутов Красной площади в Москве. Прошло 100 лет с момента, когда в центре столицы была возведена первая усыпальница. В 1924-м мало кто задумывался о бальзамировании тела Владимира Ильича. Как складывалась история легендарной постройки, где скрывали тело вождя во время Великой Отечественной войны, и сколько государство тратит на содержание Мавзолея в настоящее время — об этом и многом другом рассказывает 5-tv.ru.

Мавзолей не сразу строился: от смерти Ленина до наших дней

Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года. Поначалу речи о бальзамировании тела не шло, планировалось устроить пышные похороны сразу же после прощания, на которое приехало более миллиона человек. Ажиотаж в обществе доходил до безумия. Высокопоставленные лица, делегации из других городов и стран пачками отправляли письма в комиссию по организации похорон с просьбой отложить церемонию — настолько люди боялись не успеть попрощаться с лидером Великой Октябрьской Социалистической революции. В то время появилась задумка сохранить тело Ленина для будущих поколений.

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Первое временное бальзамирование выполнил врач-патологоанатом Владимир Абрикосов. Благодаря стараниям медика эффект от процедуры сохранился не на шесть дней, как изначально рассчитывалось, а на два месяца. В марте анатом Владимир Воробьев и биохимик Борис Збарский применили новейшую экспериментальную методику, аналогов которой в мире тогда не было. На теле сделали около 20 разрезов, в которые проник раствор из формалина, спирта, глицерина, ацетата калия и хлорида хинина. В такой ванне тело вождя лежало четыре месяца.

Первый мавзолей был возведен на Красной площади всего за три дня. Он был сделан из дерева и легко пропускал холод. Температура внутри не поднималась выше нуля — это было первое природное бальзамирование тела, так как процессы разложения на морозе значительно замедляются. Многие упрекали архитектора проекта Алексея Щусева, автора Большого Москворецкого моста, Казанского вокзала и станции метро «Комсомольская», в чрезмерной простоте форм и фасада. Важно понимать, что смерть 53-летнего вождя ударила, как гром среди ясного неба. На возведение мавзолея было совсем мало времени, поэтому пришлось пожертвовать сложностью задумки ради скорости. Щусев взял за основу символ вечности в зодчестве — куб.

«Позвольте и мавзолей, который мы будем сейчас воздвигать в память Владимира Ильича, сделать производным от куба», — делился архитектор.

В основу второго проекта была заложена египетская пирамида. Здание выкрасили светло-коричневой краской и покрыли лаком. На его возведение ушло больше времени — примерно полгода. Это было цельное сооружение, в котором склеп объединен со входом и выходом. В новом варианте появились боковые трибуны. Они символизировали место, с которого Ленин обращался к народу.

Через год после смерти вождя Президиум ЦИК СССР объявили конкурс эскизов нового мавзолея. Всем было понятно: третий проект должен стать поистине грандиозным. Строительством вновь занялся Алексей Щусев. Гранит для усыпальницы везли из разных концов Союза: Урала, Украины, Карелии. Здание расположилось на самой высокой точке Красной площади к октябрю 1930 года.

Москва помнит время, когда над входом в усыпальницу были написаны две фамилии, а не одна. Долгих 8 лет в Мавзолее также находилось тело Иосифа Виссарионовича Сталина. Интересно, что к бальзамированию начали готовиться еще при жизни лидера, а через два часа после его смерти в 1953 году усопшего уже привезли в лабораторию и начали процедуру. Многие медицинские сотрудники были поражены внешностью вождя. Сын одного из разработчиков бальзамирования Ленина Илья Збарский отмечал, что все лицо Иосифа Виссарионовича было изуродовано оспой. Для людей, которые видели его только на фотографиях или демонстрациях, такой облик ушедшего в мир иной был шоком. В 1961-м саркофаг с телом отца народов вынесли из Мавзолея и захоронили у Кремлевской стены.

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Многие специалисты связывают этот факт с политикой Никиты Сергеевича Хрущева, который на тот момент был главой СССР. Он очень нелестно отзывался о личности Сталина и всячески критиковал культ вождя. В ходе XX съезда КПСС председатель ЦК представил доклад, который послужил началом нового исторического эпизода Хрущевской оттепели. Вина за диктатуру, массовый террор и репрессии возлагалась лично на Сталина. Так произошло официальное развенчание культа Иосифа Виссарионовича.

Куда эвакуировали тело Ленина во время Великой Отечественной войны

После нападения Германии на Советский Союз стало ясно: Кремль и Красная площадь должны быть надежно защищены, так как они представляют большой интерес для фашистов. Из-за повышенной угрозы бомбардировок архитектурный ансамбль маскировали под жилой квартал. Красные звезды на башнях зачехлили, золотые купола соборов покрасили в серый цвет, а на кремлевскую стену и Мавзолей натянули полотно с нарисованными окнами и дверными проемами. С высоты птичьего полета они выглядели, как обычные дома.

Спустя четыре дня после начала войны власти приняли решение о секретной эвакуации тела Ленина в Тюмень. 3 июля сотрудникам лаборатории Мавзолея сообщили о том, что их семьи едут на Восток. Оказавшись в поезде, они узнали, что находятся в одном составе с усопшим революционером, которого разместили в специальном охлажденном вагоне. Ответственным за хранение тела был назначен директор научного центра Борис Збарский, только он знал об этом плане заранее. Первый секретарь Тюменского горкома в известность поставлен не был. До его сведения лишь довели информацию, что в город поступит «особо важный объект, пребывание которого следует держать в строжайшем секрете».

Правила посещения Мавзолея Ленина

Усыпальница вождя революции — строго охраняемое место. В нем необходимо соблюдать ряд важных правил:

Посетители заходят группами по 20 человек. Это позволяет контролировать поток людей, а следовательно, и безопасность режимного объекта;

Это позволяет контролировать поток людей, а следовательно, и безопасность режимного объекта; Нельзя проносить с собой крупные сумки, рюкзаки и бутылки с жидкостью. Этот пункт, опять же, связан с требованиями охраны. Если посетителям нужно где-то оставить вещи, то это можно сделать в камере хранения Исторического музея;

Этот пункт, опять же, связан с требованиями охраны. Если посетителям нужно где-то оставить вещи, то это можно сделать в камере хранения Исторического музея; По этой же причине категорически запрещено держать руки в карманах;

Нужно проходить вокруг саркофага, не задерживаясь. Эта система должна ассоциироваться с ритуалом прощания с усопшим;

Эта система должна ассоциироваться с ритуалом прощания с усопшим; Вождя запрещается фотографировать или снимать на видео. Мавзолей — сакральный памятник. Если разрешить фотографировать Ленина, то появятся желающие сделать на фоне тела селфи или иным образом публично осквернить честь лидера. Это недопустимо, поэтому любые попытки сделать кадр будут жестко пресечены;

Мавзолей — сакральный памятник. Если разрешить фотографировать Ленина, то появятся желающие сделать на фоне тела селфи или иным образом публично осквернить честь лидера. Это недопустимо, поэтому любые попытки сделать кадр будут жестко пресечены; При входе мужчины должны снимать головные уборы. Важно помнить, что в центре зала лежит усопший, а, значит, вести себя нужно соответствующим образом. Таким жестом представители мужского пола выражают почтение Владимиру Ильичу;

Важно помнить, что в центре зала лежит усопший, а, значит, вести себя нужно соответствующим образом. Таким жестом представители мужского пола выражают почтение Владимиру Ильичу; Внутри нужно соблюдать тишину. Вызывающее поведение станет знаком неуважения к ушедшему на тот свет. Если политические взгляды посетителей далеки от коммунизма, и правила посещения их не устраивают, то лучше воздержаться от похода в Мавзолей.

Во сколько сейчас обходится содержание Мавзолея

Власти Советского Союза тратили огромные суммы на работу мемориального комплекса. Дело в том, что большая часть финансирования шла на исследования научной лаборатории, которая занималась сохранением тканей, веса и цвета волос вождя. Это был крупный эксперимент. Более того, чтобы найти причину гениальности Владимира Ильича, в Москве был открыт Институт мозга СССР, который напрямую сотрудничал с Мавзолеем. В 1992 году после краха Советского Союза лаборатория перешла под покровительство Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Как результат, отдельно финансировать деятельность ученых никто не стал.

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В каких еще странах есть Мавзолеи

Мавзолеи были широко распространены в древности. Первым на земле погребальным зданием считается гробница карийского сатрапа Мавсола. Ее постройку относят к IV веку до нашей эры. Данный мавзолей находится на территории современного турецкого города Бодрума. Традиция строить усыпальницы жива до сих пор. В каких странах кроме России и Турции есть мавзолеи, и для кого они были построены?