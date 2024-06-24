БАМ готовится отметить 50-летие: как меняется важнейшая для России магистраль

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Как развивалась всесоюзная комсомольская стройка и какие изменения претерпела в последние годы?

Байкало-Амурская магистраль отмечает свой полувековой юбилей: в 1974 году постановление правительства дало старт прокладке БАМа, которую объявили всесоюзной комсомольской стройкой.

В итоге дорога соединила Восточную Сибирь и Дальний Восток. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал о судьбе самого легендарного железнодорожного пути России.

Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Тысячи километров путей проходят через 11 крупных рек и семь горных хребтов. При этом большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты.

Байкало-Амурская магистраль начинается в Тайшете. Но именно в Усть-Куте стартовал так называемый комсомольский БАМ — гигантская всесоюзная стройка. Здесь в честь этого фактически в тайге установили памятник: Ленин на гигантских рельсах и схематичная карта БАМа — больше четырех тысяч километров железнодорожных путей, которые на востоке упираются в Тихий океан.

Именно здесь строительство столкнулось с первой крупной преградой — рекой Леной. Мост возвели в 1975 году, и до сих пор он остается единственным железнодорожным через сибирскую реку. А до 2019 года был еще и однопутным, и это серьезно ограничивало пропускную способность всего БАМа. Поездам приходилось ждать свободного проезда.

У магистрали сложная история. Строили ее, как дублер Транссиба, но в глубине страны. До границы тут почти тысяча километров. В 1990-е с перевозками было настолько плохо, что начали разбирать на продажу пути.

Лариса Садкова в прошлом начальник станции «Лена-восточная». Она своими руками строила ее, при ней же станцию почти ликвидировали.

«Когда я это видела, я плакала, потому что вот при мне строилась станция, и вот она разбирается. И тут же все стрелочные переводы, все пути, погрузили и отправили в Китай», — рассказывает председатель совета ветеранов станции «Лена-восточная» Лариса Садкова.

С тех многое изменилось. Станцию не только восстановили. По сравнению с временами СССР она стала больше. Лариса Садкова уже на пенсии, но на железной дороге эстафету приняла ее дочь Елена. По ее словам, загрузка станции «Лена-восточная» растет с каждым годом.

«У нас на станции ежедневно каждую смену по пять, а в ночь шесть, тепловозов маневровых. То есть это те тепловозы, которые формируют поезда, расформировывают поезда, обрабатывают подъездные пути. Допустим, приходит на станцию „Лена“ вагон под выгрузку или под погрузку, на подъездной путь их непосредственно маневровый тепловоз передает», — говорит заместитель начальника станции «Лена-восточная» Елена Садкова.

Здесь же в самом начале комсомольского БАМа пересекаются две самые масштабные транспортные магистрали России — БАМ и водный путь по реке Лена, а это и северный завоз в арктические регионы и новые глобальные стройки.

Порт на реке Лена уникален тем, что здесь можно не просто принимать груз с поездов на берег и уже потом грузить на воду, а снимать прямо с составов на баржу. Как сейчас происходит с трубами большого диаметра. Прямо с вагонов они попадают сюда.

Хоть и кажется, что все это находится далеко в тайге, но порт Осетровый — самый большой из речных в стране. Грузооборот огромный, и почти все доставляется сюда именно по БАМу.

«Мы стабильно удерживаем грузооборот по порту из года в год свыше одного миллиона 200 тысяч тонн в год. Данными показателями порт обладает уже на протяжении 65 лет», — говорит управляющий директор АО «Осетровский речной порт» Антон Кадушников.

Магистраль не только восстановилась после провала в 1990-е. БАМ растет и пределов этого роста не видно.

«Разворот в последнее время произошел на восток, был бы невозможен без БАМа. Это можно сейчас четко утверждать, что наши предшественники, может быть не знали, каких-то нюансов, но абсолютно точно, что этот разворот произойдет», — подчеркивает генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

С появлением новых мощных тепловозов преодолевать подъемы становится намного проще. Длинные составы теперь не нужно расцеплять и делить на несколько маленьких для преодоления горки. А впереди еще строительство новых мостов и тоннелей. В планах увеличить грузооборот по магистрали почти на порядок.